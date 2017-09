"Die Lage habe sich deutlich beruhigt. Für einen Gesamtüberblick ist es aber noch zu früh. Es besteht noch die Gefahr einer Flutwelle", so ZDF-Korrespondent Daniel Pontzen in Miami.

"Die derzeit sehr heftigen Regenfälle und der starke Wind könnten ein Vorgeschmack sein, auf das, was noch kommen könnte", so ZDF-Reporter Benjamin Daniel in Jacksonville an der Ostküste Floridas. Es gäbe eine Flutwarnung. Die Behörden seien sehr gut vorbereitet.

Mit 165 Kilometern pro Stunde ist der Hurrikan "Irma" auf die Westküste Floridas getroffen. Im Vorfeld wurden über 6 Mio. Menschen aufgerufen zu fliehen. Sturmfluten seien zu befürchten, so moma-Wettermoderator Benjamin Stöwe.

Teile der Millionenstadt Miami stehen unter Wasser, die Lage ist noch immer angespannt - doch "Irma" hat sich abgeschwächt. Der Hurrikan wurde inzwischen zu einem Wirbelsturm der Kategorie 1 herabgestuft. Das Ausmaß der Schäden ist noch völlig offen. Plünderer und Einbrecher nutzen das Chaos nach dem Sturm.

Amerikanische Medien schilderten aus mehreren Städten an der Ostküste des US-Bundesstaats Überfälle, viele der Täter seien bewaffnet. In der Stadt Weston wurde nach Angaben lokaler Medien ein 17 Jahre alter Dieb von einem Sicherheitsbeamten angeschossen.

Das nationale Hurrikanzentrum stufte den Sturm am frühen Montagmorgen auf die niedrigste Hurrikan-Kategorie 1 zurück. Die Winde hätten sich auf bis zu 135 Stundenkilometer abgeschwächt. Zuvor waren Windgeschwindigkeiten von bis zu 229 Stundenkilometern gemessen worden. Im Laufe des Montags sollte "Irma" vom Hurrikan zum Tropensturm werden, während der Sturm über Nord-Florida ist.

Größte Evakuierung aller Zeiten

Hotline für Betroffene Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Notfallnummer für Anrufer aus Deutschland eingerichtet: 0 30 /50 00 30 00. Anrufer aus den USA können sich an die Botschaft in Washington wenden: 0 01/ 2 022 98 40 00. Dort wurde ein Krisenstab eingerichtet, in Atlanta kümmert sich laut AA ein regionales Team um die Belange von Bundesbürgern.

6,5 Millionen Menschen waren zuvor aufgefordert, sich vor "Irma" in Sicherheit zu bringen. Das entspricht rund 30 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates - es war eine der größten Evakuierungsaktionen in der Geschichte der USA. Weit über 100,000 Menschen harrten in Notunterkünften aus. Viele Wohnungen sind daher derzeit unbewohnt, auch viele Ladeninhaber haben die Städte im südlichen Florida verlassen.

Von Fort Myers bis hoch nach Tampa an der Ostküste bereiteten sich die dort verbliebenen Menschen auf das Schlimmste und die bis zu 4,5 Meter hohen Sturmfluten vor.

Hunderttausende Gebäude beschädigt

Der Wirbelsturm war am Sonntag mit extrem starken Böen und schweren Regenfällen zunächst über die vorgelagerte Inselgruppe Florida Keys hinweggezogen und traf dann etwas weiter nördlich an der Westküste erneut auf Land. An der Ostküste entwickelten sich binnen einer Stunde sechs Tornados, wie der nationale Wetterdienst berichtete.

Schwerste Schäden drohten fast im gesamten Bundesstaat, das genaue Ausmaß war noch nicht erkennbar. Die Sturmflut könnte fast 455.000 Gebäude beschädigen, erklärte das US-Immobilien-Unternehmen CoreLogic. Die Reparaturkosten könnten mehr als 80 Milliarden Dollar betragen. US-Präsident Donald Trump rief angesichts der Verwüstungen den Katastrophenfall für Florida aus. Damit ist der Weg frei für Bundeshilfen.

Schaukeleffekt bringt Flut

"Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Das gigantische Wettersystem brachte an der Ostküste Überflutungen, auf der Westseite drückte der Wirbelsturm das Wasser zunächst von der Küste weg. Bilder zeigten leere Hafenbecken; andernorts hatte sich das Wasser meterweit von der Strandpromenade entfernt. Meteorologen warnten, dass das Wasser in einer Art gewaltigen Schaukelbewegung zurückkommt.

Auch in benachbarten Bundesstaaten Floridas wurde der Notstand ausgerufen. Für einige Gebiete im Süden von Georgia galten Hurrikanwarnungen. In Alabama mobilisierte Gouverneur Kay Ivey vorsorglich die Nationalgarde.

Bei seinem Zug durch die Karibik hatte der Sturm nach inoffiziellen Schätzungen mehr als 20 Menschen das Leben gekostet, einige Gebiete gelten als unbewohnbar.