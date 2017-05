Video Lage der Flüchtlinge in Europa

Seit die Balkanroute geschlossen ist, kommen immer mehr Flüchtlinge über Italien und die Schweiz nach Deutschland. Seit vergangenem Jahr hat sich ihre Zahl fast verfünffacht. Die Polizei an der deutsch-schweizerischen Grenze sieht sich überfordert.

von A. Becker-Wenzel, M. Haselrieder und B. Frenkel

Seitdem die Balkanroute geschlossen ist, erreichen immer mehr Flüchtende Europa über das Mittelmeer. Schon 43.000 Migranten kamen in diesem Jahr. Das ist ein Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2.000 Menschen überlebten die Fahrt nicht. Denn die Schleuser werden immer skrupelloser.

An Deutschlands Grenze zur Schweiz zählt die Bundespolizei immer mehrGeflüchtete. Jeden Tag reisen dort 20 bis 30 Migranten illegal ein. Das sind fünf Mal so viele wie im Vorjahr. "Hier entwickelt sich ein neuer Brennpunkt. Darauf müssten wir von polizeilicher Seite reagieren", sagt Jörg Radek, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. "Aus meiner Sicht hat die Politik die Situation an der Grenze zur Schweiz bisher überhaupt nicht im Fokus."

Immer mehr kommen über das Mittelmeer

Die Menschen kommen von Libyen über Italien und die Schweiz nach Deutschland. Seitdem die Balkanroute geschlossen ist, wird die gefährliche Mittelmeerroute für immer mehr Flüchtlinge zur einzigen Hoffnung auf eine Zukunft in Europa. Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex haben seit Beginn dieses Jahres mehr als 43.000 Menschen Italien über das Mittelmeer erreicht. Das sei ein Anstieg um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Darunter seien wenige Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Die meisten stammten aus Guinea, Bangladesch und Nigeria. Viele von ihnen seien Arbeitsmigranten.

Die Schlepper nutzen die Not der Flüchtenden skrupellos aus. Im Interview mit Frontal21 warnt der Direktor der EU-Grenzschutzagentur Frontex Fabrice Leggeri davor, den Schleppern das Geschäft zu erleichtern: "Die kriminellen Netzwerke habe nicht die Absicht, den Migranten Boote zu geben, mit denen sie Italien erreichen können. Die Schlepper wissen, dass die Migranten gerettet werden - von Hilfsorganisationen oder von Frontex-Schiffen. Wir müssen darüber nachdenken, ob wir so die kriminellen Netzwerke unterstützen, ohne es zu wollen.“

Hilfsorganisationen werfen Politik Versagen vor

Die Hilfsorganisationen wehren sich gegen Vorwürfe, mit ihrer humanitären Hilfe spielten sie den Schleppern in die Hände. Wenn sie im Mittelmeer nicht präsent wären, würden noch mehr Menschen ertrinken, sagt Tankred Stöbe, der für "Ärzte ohne Grenzen" schon oft auf Rettungsschiffen im Einsatz war. "Die europäische Politik versagt hier jedes Jahr", so Stöbe weiter. "Es geht nicht darum, ob diese Menschen Asyl bekommen. Die politischen Entscheidungen müssen später gefällt werden." Erstmal ginge es darum, die Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und da versage Europa vollständig.

Geflüchtete, die in Internierungslagern in Libyen auf ihre Flucht übers Mittelmeer warten, erleben dort oft ein Martyrium. Sie werden eingesperrt, misshandelt, ausgebeutet und ermordet, berichten Menschenrechtler. Der Internationale Strafgerichtshof der Vereinten Nationen prüft jetzt Ermittlungen wegen Straftaten gegen Migranten in Libyen.

EU plant Aufrüstung Libyens

Ausgerechnet Libyen soll nun von der Europäischen Union aufgerüstet werden, um die Flüchtlinge von der gefährlichen Überfahrt mit Schlauchbooten abzuhalten. "Ähnlich wie das mit dem Türkei-Abkommen gelungen ist, brauchen wir Abkommen mit anderen Staaten", sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) auf Nachfrage von Frontal 21. "Und wir brauchen eine Ertüchtigung der libyschen Küstenwache. All das vor dem Hintergrund der Erfahrungen von 2015 und 2016, damit sich diese Situation nicht wiederholt."