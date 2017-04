Im August 2014 fiel die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in die Sindschar-Region im Nordirak ein, vertrieb und tötete religiöse Minderheiten - vor allem aber Jesiden. Hunderttausende Menschen flohen aus ihrer Heimat. Etwa 6.500 Frauen und Kinder wurden entführt, vergewaltigt und misshandelt.

von Benjamin Daniel

Seit einem halben Jahr kämpft eine internationale Allianz in der irakischen Stadt Mossul gegen die Terrormiliz IS. Hunderttausende sind bereits geflohen, viele von ihnen leben in einem der Flüchtlingslager, in denen sie von Helfern versorgt werden. Ein Besuch in Chamakor.

In einer Lagerhalle in der Stadt Erbil packen die Flüchtlingshelfer von "Wasel Tasel" eine Tüte nach der anderen. Auf Facebook haben sie sich gesucht und gefunden - junge Leute aus dem ganzen Irak, die Hilfsgüter sammeln und in Camps verteilen. Alles private Spenden: Kleidung, Lebensmittel, das Nötigste eben.

Najlaa, Flüchtlingshelferin

Quelle: ZDF

Najlaa ist die Chefin der Gruppe. Im Alter von 13 Jahren wurde sie zwangsverheiratet, heute sind ihre Kinder erwachsen, erzählt sie. "Innerlich bin ich tot. Ich lache zwar, aber eigentlich bin ich sehr traurig und wütend", sagt Najlaa. "Jetzt kann ich das Leid anderer Leute doch nicht einfach mitansehen. Die Menschen aus Mossul hatten ein normales Leben, und plötzlich haben sie alles verloren."

Das UN-Camp Chamakor

Najlaa will ihnen wenigstens etwas zurückgeben. Mit einem voll bepackten Lkw fahren sie und ihre Freunde los. Das Ziel: das UN-Flüchtlingslager Chamakor, etwa 30 Kilometer von Mossul enfernt. Das Camp hat erst vor wenigen Wochen eröffnet, täglich kommen Tausende uns suchen Zuflucht. Sie alle haben Schicksale, die man nur schwer begreifen kann.

Eine verstörte Frau, die vor dem IS geflüchtet ist, berichtet: "Ich habe meine Töchter schon lange nicht mehr gesehen. Wir wurden getrennt. Ich weiß nicht, wo meine Familie gerade ist. Es war so schlimm. Wir wussten nicht, wohin."

Chamakor ist nur eines von acht Lagern rund um die Stadt Mossul. Allein hier sollen 10.000 Menschen Platz finden. Viele haben einen tagelangen Fußmarsch hinter sich. Jeder Neuankömmling wird akribisch gefilzt. Denn es sind auch immer wieder IS-Kämpfer dabei. Die Angst vor ihnen ist groß.

Eine verlorene Generation

ZITAT „ Schaut Euch die Kinder an. Eine ganze verlorene Generation. Sie kämpfen um einen Keks oder eine Seife. Ist das eine Kindheit? ” Najlaa, Flüchtlingshelferin

Die Helfer von "Wasel Tasel" müssen sich mit dem Auspacken beeilen. Denn die Menschen werden langsam unruhig. Manche haben seit Tagen nichts gegessen. Najlaa ist ständig in den Camps unterwegs. Und trotzdem nimmt es sie jedes Mal aufs Neue mit: "Es tut mir weh zu sehen, wie irakische Menschen hinter Zäunen anstehen müssen, um was zu essen zu bekommen. Warum muss das so sein? Und schaut euch die Kinder an. Eine ganze verlorene Generation. Sie kämpfen um einen Keks oder eine Seife. Ist das eine Kindheit?"

Wenigstens haben sie es lebend aus Mossul geschafft. Etwa 400.000 Menschen sind dort noch immer eingekesselt. Sie haben nichts mehr zu essen, kein Wasser, keinen Strom. Viele trauen sich nicht, die Stadt zu verlassen. Denn die Terrormiliz IS droht jedem, den sie auf der Flucht erwischt, mit Hinrichtung.