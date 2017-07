In Kairo und Tunis hat Merkel versucht, auch die lange West- und Ostgrenze Libyens besser abzuschotten. Nun soll mit deutscher Hilfe die Tausende Kilometer lange Grenze besser kontrolliert werden, damit Migranten etwa aus dem Nahen Osten oder Eritrea sich nicht von dort aus aufmachen. Die ägyptische Regierung geht bereits seit Ende September gegen Schlepper vor, die Menschen in Booten von der ägyptischen Küste aus nach Italien schicken wollen. An einem besseren Grenzschutz sind beide Seiten interessiert, weil aus Libyen immer wieder islamistische Kommandos in die Nachbarländer einsickern.

Daneben rücken aber immer stärker auch die Bemühungen der nordafrikanischen Staaten Algerien, Tunesien und Ägypten in den Mittelpunkt, um eine politische Lösung für Libyen zu finden. Lange drohte, dass sich dort wie in Syrien eher ein internationaler Stellvertreterkrieg entwickelt. Nun versuchen die Nachbarstaaten etwa den Einfluss der Türkei, Katars und der Vereinigten Arabischen Emirate zurückdrängen, die allesamt unterschiedliche Milizengruppen unterstützen. Seit den eigenen Erfolgen in Syrien versucht nun auch Russland in Libyen verstärkt Fuß zu fassen - und protegiert den Rebellenführer Chalifa Haftar im Osten des Landes. Dieser wiederum ist Hauptgegenspieler von Ministerpräsident Seradsch. Merkel lobte deshalb diese regionalen Eindämmungsversuche der Krise sowohl in Kairo als auch in Tunis.