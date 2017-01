Deutsche Botschaft prangert Lager in Libyen an

Im Kampf gegen illegale Einwanderung aus Afrika will die EU ihren Militäreinsatz vor der Küste Libyens ausweiten. Darauf einigten sich die EU-Außenminister in Luxemburg.

Die Balkanroute ist dicht, doch die Flüchtlingskrise löst das nicht: In Libyen warten nach Schätzungen derzeit bis zu 200.000 Flüchtlinge - auch sie wollen in die EU. Über das gefährliche Mittelmeer.

von Raphael Rauch

Katastrophale Verhältnisse in libyschen Flüchtlingslagern: Der Bericht einer deutschen Botschaft ist ungewohnt drastisch. Er prangert Exekutionen, Folter und Vergewaltigungen ausgerechnet in dem nordafrikanischen Land an, mit dem die EU einen Flüchtlingspakt schließen will.

Im kleinsten Land Europas will die EU wieder einmal ihr größtes Problem angehen: die Flüchtlingskrise. Am kommenden Freitag fliegen Kanzlerin Angela Merkel und ihre europäischen Kollegen nach Valletta, um im Rahmen eines informellen Treffens sich Libyen vorzuknöpfen.

Chaotischer Staat: Tripolis gegen Tobruk

Libyen gehört zu den größten Sorgenkindern an der nordafrikanischen Küste. Das Land versinkt im Chaos, seit 2011 der langjährige Diktator al-Gaddafi gestürzt wurde. Seitdem kämpfen zwei konkurrierende Machtgruppen um die Vorherrschaft im Land.

Im März 2016 schaffte es die von den Vereinten Nationen unterstützte Einheitsregierung, das libysche Staatsgebiet weitgehend unter Kontrolle zu bekommen. Doch die Konkurrenz-Regierung im ostlibyschen Tobruk hat den Widerstand nicht aufgegeben und erkennt die Einheitsregierung nach wie vor nicht an. Der Kampf zwischen Tripolis und Tobruk geht weiter.

Aber nicht deshalb steht Libyen auf der Tagesordnung der EU-Staats- und Regierungschefs, sondern weil die maltesische Ratspräsidentschaft einen umstrittenen Vorstoß in Sachen Libyen verkündet hatte. Valletta schwebt mit Tripolis ein ähnlicher Flüchtlingsdeal wie mit der Türkei vor. Denn seit der Schließung der Balkan-Route und dem EU-Türkei-Abkommen hat sich Libyens Küste als Tor zu Europa erwiesen.

Eldorado für Schleuser

Aufgrund der nicht intakten Regierung gilt Libyen als Eldorado für Schleuser. Flüchtlinge aus Nigeria, Eritrea, Mali und Guinea steuern Libyen an, um von dort aus übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Von mehr als 180.000 Flüchtlingen übers Mittelmeer ging die EU-Grenzschutzagentur Frontex im vergangenen Jahr aus - die meisten Schlepper-Boote sollen libysche Häfen verlassen haben.

Den Flüchtlingsstrom zu bekämpfen bedeutet somit vor allem: den Schleppern in Libyen das Handwerk zu legen. Die maltesische Regierung brachte daher eine "Schutzlinie" in libyschen Hoheitsgewässern ins Gespräch, um Migranten von der Flucht abzuhalten.Brüssel reagierte auf den Vorstoß aus Valletta zurückhaltend, distanziert - und in manchen Kreisen sogar empört.

"Der Türkei-Deal kann kein Vorbild sein", sagte eine Sprecherin der Grünen-Fraktion in Brüssel heute.de. "Der Türkei-Deal zeigt, wie abhängig man sich von solchen Regierungen macht. Außerdem wüssten wir gar nicht, mit welcher Regierung in Libyen wir verhandeln sollten."

Grüne protestieren gegen Libyen-Deal

Aber auch aus anderen Gründen sind vor allem die Grünen sehr zurückhaltend, irgendwelche Deals mit Tripolis abzuschließen. Ein internes Dokument des Auswärtigen Amts prangert katastrophale Verhältnisse in libyschen Flüchtlingslagern an. Die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, forderte umgehend Konsequenzen.

"Wenn die Bundesregierung davon Kenntnis hat, dass es in Libyen zu schwersten und anhaltenden Menschenrechtsverletzungen gegen Flüchtlinge kommt, dann muss sie mit aller Macht dafür eintreten, dass ein neues Abkommen mit Libyen nicht zustande kommt", sagte Keller der "Welt am Sonntag" . Ein solches Abkommen würde vielmehr dazu führen, "dass Menschen in eine katastrophale und menschenunwürdige Lage zurückgeschickt werden".

Dass die Zustände in den Flüchtlingslagern besser sein sollten, ist nicht neu. Dass sie empörend sind und Menschen in menschenunwürdigen Zuständen ausharren müssen, ebenfalls nicht. Darauf weisen internationale Organisationen regelmäßig hin. Neu ist aber, wie dramatisch die Lage inzwischen von der Bundesregierung eingeschätzt wird - und wie ungewöhnlich scharf die Wortwahl der Beamten ist.

"Fünf Erschießungen wöchentlich"

Aus dem Auswärtigen Amt ist hierzu lediglich hören: "Zu internen Dokumenten äußert sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht." Ein Dementi sieht freilich anders aus. Wie die "Welt am Sonntag" ebenfalls berichtete, informierte die deutsche Botschaft in Nigers Hauptstadt Niamey in einem internen Bericht das Bundeskanzleramt und mehrere Ministerien von "allerschwersten, systematischen Menschenrechtsverletzungen in Libyen".

In "Privatgefängnissen" würden Schlepper ausreisewillige Migranten häufig gefangen halten. "Exekutionen nicht zahlungsfähiger Migranten, Folter, Vergewaltigungen, Erpressungen sowie Aussetzungen in der Wüste sind dort an der Tagesordnung", heißt es laut "Welt am Sonntag" in dem AA-Bericht.

"Augenzeugen sprachen von exakt fünf Erschießungen wöchentlich in einem Gefängnis - mit Ankündigung und jeweils freitags, um Raum für Neuankömmlinge zu schaffen, d.h. den menschlichen ,Durchsatz' und damit den Profit der Betreiber zu erhöhen", heißt es demnach in dem Bericht weiter.

Bessere Lebensbedingungen schaffen

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts bestätigte heute.de, der Schutz von Flüchtlingen und Migranten in Libyen solle verbessert werden. Über die Internationale Organisation für Migration (IOM) sei erst im September 2016 ein Projekt hierzu angelaufen. Hinzu kämen weitere Projekte: "Der Anteil des Regionalprogrammes für Libyen beträgt 20 Millionen Euro. Dabei wird soweit wie möglich auch die Verbesserung der Lebensbedingungen in den 'Detention Centers' angestrebt", sagte ein AA-Sprecher heute.de.

Mit Blick auf Libyen steht das Treffen der Staats- und Regierungschefs in Valletta also unter schlechten Vorzeichen. Schließlich kann auch nur schwer kontrolliert werden, was mit dem Geld passiert. Der Zugang zu den Flüchtlingscamps ist nur eingeschränkt möglich. Entsprechend vorsichtig hört man daher von der Arbeitsebene in Brüssel, die EU werde Libyen mehr Aufmerksamkeit schenken. Wobei streng genommen nicht Libyen, sondern die Migration aus und nach Libyen gemeint ist.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) sagte der "Welt am Sonntag", in der jetzigen Lage könnten "die Schlepper entscheiden, wer nach Europa kommt". Das Geschäftsmodell der Schlepper sei jedoch "grausam". Flüchtlinge erkauften sich für viel Geld einen Platz in einem kaum seefähigen Boot".

SPD gegen Aufnahmelager in Nordafrika

Es gebe in der UN-Flüchtlingskonvention einen Anspruch von Schutzsuchenden gegenüber der Völkergemeinschaft, fügte der Minister hinzu. "Aber es gibt darin keinen Anspruch, hinzugehen, wo man will." De Maizière verwies darauf, dass die UN-Flüchtlingskonvention auch die Idee enthalte, "dass schutzsuchende Menschen in der Region bleiben". Der Minister fordert schon seit längerem Aufnahmelager in Nordafrika.

Während er seine Parteifreunde aus CDU und CSU hier klar hinter sich weiß, ist die Unterstützung des Koalitionspartners SPD allerdings fraglich. Erst diese Woche stellte die SPD in Nordrhein-Westfalen klar, dass sie die Maghreb-Staaten nicht als sichere Herkunftsländer einstufen will. Aufnahmelager in unsicheren Ländern mit nicht intakten Regierungen zu errichten, und das noch in einem Wahlkampfjahr: Es bedarf großer Phantasie, um zu glauben, dass die Genossen dem ohne Zugeständnisse zustimmen.

