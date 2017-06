Vorjahresfinalist Philipp Kohlschreiber hat beim Tennisturnier in Stuttgart den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Beim Stand von 6:1 und 30:15 im zweiten Satz für Kohlschreiber gab Marcos Baghdatis aus Zypern verletzt auf. Zwei Wochen nach seinem Erstrunden-Aus bei den French Open kam der 33 Jahre alte Kohlschreiber damit gut in die Rasensaison und trifft in der nächsten Runde auf Steve Johnson aus den USA, der sich am Montag gegen den Deutschen Maximilian Marterer durchgesetzt hatte. Kohlschreiber ist der fünfte Deutsche, der sich beim Mercedes-Cup in Stuttgart fürs Achtelfinale qualifizieren konnte.