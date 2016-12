Viktoria Rebensburg ist beim Weltcup- Riesenslalom am Semmering Dritte geworden und hat den ersten Podestplatz dieser WM-Saison gefeiert. Die Skirennfahrerin musste sich nur Siegerin Mikaela Shiffrin aus den USA und der Französin Tessa Worley geschlagen geben. Bei schwierigen Bedingungen samt heftigem Schneefall fehlten der Olympiasiegerin, die im zweiten Lauf noch von Rang zwei auf drei zurückrutschte, am Ende 0,18 Sekunden zu Platz eins. Shiffrin dagegen wiederholte ihren Erfolg vom Dienstag und baute damit die Führung in der Weltcup-Gesamtwertung aus.