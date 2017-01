von Katrin Meyer

Beim Föderalismus denkt man an 16 Bundesländer, den Bundesrat, unterschiedliche Feiertage, andere Schulferien, grüne und blaue Polizeiuniformen. Tatsächlich sind die Länder aber vom Geld des Bundes abhängig. "Das ist es kein richtiger Föderalismus mehr", kritisiert der Politologe Roland Sturm.

Abgesehen von wenigen Ausnahmen könnten die Länder keine eigenen Steuergesetze erlassen, so Roland Sturm - und damit auch keine eigenen Geldquellen schaffen. "Sondern sie haben noch das Problem, dass sie intransparent Erträge (vom Bund) zugesprochen bekommen", erklärt Sturm, der an der Universität Erlangen-Nürnberg lehrt. "Die Länder sind leere Hüllen geworden. Die Länderparlamente haben kaum mehr Aufgaben."

"Die Innovation des Föderalismus ist tot"

Über die Jahre sei immer mehr Politikverflechtung entstanden mit Strukturen, in denen Bund und Länder gemeinsam entscheiden, so Sturm. "Aber damit ist die Innovation tot, man bewegt sich auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner, zudem ist das vollkommen intransparent."

Im Grundgesetz ist festgeschrieben, dass Deutschland ein Bundesstaat ist, der in verschiedene Länder gegliedert ist. Das föderale System reicht bis weit in die deutsche Geschichte zurück, letztendlich bis ins Mittelalter mit seinen Stadtstaaten und Fürstentümern. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es als Lehre aus der NS-Zeit von den westlichen Siegermächten wiederbelebt - als Garant gegen Machtmissbrauch. Nie wieder sollte ein zentralistischer Einheitsstaat auf deutschem Boden möglich sein. Gerade im Sicherheitsbereich war die Rolle der allmächtigen Geheimen Staatspolizei (Gestapo) das abschreckende Beispiel.

Daher sind die innere Sicherheit und die Bildung zwei wesentliche Bereiche, die Ländersache sind - bei denen der Bund aber auch immer wieder gerne mehr Kompetenzen an sich ziehen würde, etwa als Folge von schlechten PISA-Ergebnissen und besonders wegen der zunehmenden Bedrohung durch Terrorismus.

Regionale Identität: Kunst und Kulinarisches

Einige Politiker wie der baden-württembergische Bundesratsminister Volker Ratzmann (Grüne) erkennen mit Blick auf den Bund-Länder-Finanzkompromiss und die Grundgesetzänderungen im Jahr 2016 bereits eine starke Tendenz zum Zentralismus. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und seine rheinland-pfälzische Kollegin und amtierende Bundesratspräsidenten Malu Dreyer (SPD) dagegen bewerten das Jahr 2016 als ein gutes Jahr für den Föderalismus.

Politikwissenschaftler Sturm stört aber, dass über die Jahre der Föderalismus in Deutschland gleichförmig geworden sei. "Die Logik des Wohlfahrtsstaats ist auf den Föderalismus übertragen worden." Dabei sei es ein Missverständnis, dass Artikel 72 des Grundgesetzes vorschreibe, es müsse in Deutschland Gleichheit der Lebensverhältnisse in allen Bereichen herrschen. Die Vorteile des Föderalismus seien unbekannt, die Nachteile ständen im Vordergrund. In Umfragen, so Sturm, sagen viele, dass sie die Länder gerne haben, aber die Gesetze sollten doch vom Bund kommen.

Regionale Identitäten bauten in Deutschland überwiegend auf Kunst und Kulinarischem auf. Vom alpenländischen Schuhplattler bis zum Wuppertaler Ausdruckstanz, vom rheinischen Karneval bis zum Berliner Karneval der Kulturen - all das macht gerade in seiner Buntheit und manchmal skurrilen Mischung viel vom Lebensgefühl der Deutschen aus. "Aber es gibt keine politische Identität mit den Ländern", sagt Sturm.

Bis aufs Ländle: Länder-Fusionen scheitern

Nur in Deutschland und Österreich sei die Verflechtung zwischen Bund und Ländern so groß, erklärt Sturm. Grundsätzlich könne der Föderalismus auch anders ausgeprägt sein. Ein Beispiel wäre Spanien, wo die Regionen von der Hauptstadt Madrid unterschiedliche Rechte bekommen. In Kanada gebe es kein zentrales Bildungsministerium, dafür sei jede Provinz eigenverantwortlich zuständig. Auch bei einem vereinten Zypern werde es keine Einheitlichkeit zwischen dem griechischen und dem türkischen Teil geben, prophezeit Sturm. Und die Schweizer Kantone müssen je nach Finanzstärke unterschiedlich hohe Zinsen für Kredite zahlen.

Doch dass die Bundesländer konkurrieren, sei in Deutschland nicht gewollt. "Selbst bankrotte Länder werden immer wieder rausgehauen. So wie der Finanzausgleich organisiert ist, merken die Bürger gar nicht, dass ein Land versagt", kritisiert Sturm.Mehrfach gab es Bestrebungen, kleinere Bundesländer zusammenzulegen - bis auf die Gründung von Baden-Württemberg im Jahr 1952 jedoch ohne Erfolg.

1996 scheiterte die bereits beschlossene Fusion von Berlin und Brandenburg am mangelnden Rückhalt in der Bevölkerung. 2003 schlug der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck glücklos ein Zusammengehen seines Landes mit dem Saarland vor. Und auch eine Vereinigung von Bremen und Niedersachsen oder Hamburg und Schleswig-Holstein stößt auf wenig Begeisterung.

"Länder wollen, dass der Bund ihnen hilft"

Doch Politiker wollen sich ja auch nicht selbst abschaffen, vermutet der Politologe. Auch wenn der Föderalismus allgemein keine politische Lobby habe. Der Föderalismus ohne Vielfalt sei kein Föderalismus und noch dazu viel teurer als ein Einheitsstaat, kritisiert Sturm. "Ein erster Schritt für mehr Länder-Verantwortung wäre, die Länder finanziell so auszustatten, dass sie ihre Aufgaben wahrnehmen können."

Die erste Föderalismusreform 1996 habe die Entflechtung versucht, sei aber nicht weit gekommen. Das Fazit des überzeugten Föderalisten Sturm: "Entflechtung wäre der Weg, aber dafür gibt es keine politische Unterstützung. Viele Landespolitiker sind auch froh, wenn ihnen der Bund aus der Patsche hilft."