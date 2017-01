Man hört viel über Weltraumforschung, Flüge zum Mars werden geplant. Aber wie sieht es mit der Forschung in die andere Richtung aus - was wissen wir eigentlich über das Innere der Erde?

Das Kugelschalenmodell mit Kern, Mantel und Kruste gilt nach wie vor. Die obersten Kilometer von der Erdoberfläche in die Tiefe sind nutzbarer Untergrund. Da entnehmen wir Grundwasser, wollen geothermische Energie gewinnen. Wir holen Öl und Gas aus mehreren Kilometern Tiefe oder suchen nach Möglichkeiten, Abfall zu entsorgen. Wir können die Strukturen der Schichten beschreiben und abbilden. An vielen Stellen können wir das aber noch nicht genau genug. In der Kruste gibt es zum Beispiel Schichten, die nicht alle gleichförmig sind. Oder im Mantel gibt es Bereiche, die heißer oder kühler sind als benachbarte Bereiche. Wir wissen, dass genau solche Temperaturunterschiede die Ursache dafür sind, dass sich das Material im Erdinneren bewegt.

Was wissen wir über die Beschaffenheit und Materialien, aus denen die Schichten bestehen?

Charlotte Krawczyk ... ... ist Professorin am Deutschen GeoForschungsZentrum GFZ in Potsdam. Mit aktiven seismischen Quellen und Sensoren, die ähnlich funktionieren wie Ultraschallwellen in der Medizin, macht sich die Geophysikerin ein Bild vom Aufbau unseres Planeten.

Die Erde und ihre Gesteine bestehen hauptsächlich aus Eisen, Silikaten und Magnesium in Verbindung mit Sauerstoff. Gesteine an der Erdoberfläche sind zum Beispiel Ton, Sand und Salz. Dann gibt es vulkanisch geprägte Gesteine und Magma. Unterschieden wird auch zwischen marinen Ablagerungen im Meer und Ablagerungen an Land. Je weiter wir von der Erbohrbarkeit abweichen, je unklarer ist aber, was es noch für Minerale oder Gesteine gibt. Es kann also sein, dass es noch Materialen gibt, die wir nicht kennen.

Stichwort Erbohrbarkeit: Bis zum Erdkern sind es etwa 6.000 Kilometer, dort herrschen Temperaturen von rund 4.500 Grad. Wir werden also nicht bis zum Mittelpunkt der Erde vordringen können ...

Mit Bohrungen können wir nur bis zu zehn Kilometer tief in die Erde eindringen und Proben nehmen. Damit bekommen wir detaillierte Information über Gesteine, wie die Schichten abgelagert sind, wann sich Ablagerungen gebildet haben und unter welchen Bedingungen. Aber auch nur an diesem einen Punkt. Und diese Methode ist technisch limitiert, irgendwann wird es zu heiß.

Wie können dann Erkenntnisse auch über die tieferen Schichten gewonnen werden?

Man hat schon vor zwei Jahrhunderten angefangen, das, was man sieht, geologisch zu kartieren und versucht, die Strukturen zu verstehen. Das war aber nur, was die Oberfläche liefert. Was wir über den Aufbau der Erde wissen, leiten wir davon ab, wie seismische Wellen durch die Erde laufen. Das ist zum Beispiel das, was wir von Erdbeben-Wellen lernen.

Andere Informationen haben wir von Materialen, die aus der Tiefe an die Erdoberfläche gelangt sind. Manche müssen mal in 100 Kilometern Tiefe gelegen haben, weil es die Art der Mineralien und der Aufbau des Gesteins an der Erdoberfläche nicht gibt. Außerdem können wir mit Daten, die aus Untersuchungen des Magnetfelds und Schwerefelds entstehen, Rückschlüsse ziehen und eine Vielzahl geophysikalischer Methoden, unter anderen Seismik oder Geoelektrik zur Erkundung nutzen.

2016 hat eine Erdbebenserie Mittelitalien erschüttert. Was sagen Ihnen die Daten solcher Beben?

Es gibt ein weltweites Seismographen-Netz, das wir zum Teil vom GFZ aus betreiben und auf dessen Daten wir zugreifen können. Wenn Beben passieren, wie die in Italien 2016, ist es sehr wichtig, sehr schnell zu wissen, wo der Erdbebenherd war, in wie viel Metern Tiefe und welcher Mechanismus stattgefunden hat. All diese Daten stellen wir bereit. Gleichzeitig nutzen wir die Daten, um mehr über den gesamten Erdaufbau zu erfahren. Wir können daraus zum Beispiel schließen, dass der Erdkern aus einem festen und einem flüssigen Teil besteht. Erdbeben-Wellen verhalten sich in Flüssigkeiten anders als in Festkörpern.

Das Interview führte Luisa Houben