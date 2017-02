Weil ich weiß, meine Damen und Herren, wir leben in stürmischen Zeiten. Viele in unserem Land sind verunsichert. Die Welt, das hat der ein oder andere schon mal von mir gehört, scheint aus den Fugen. Aber viele fragen auch "Was ist eigentlich der Kitt, der Kitt, der unsere Gesellschaft im Kern zusammenhält und vor allen Dingen, hält dieser Kitt auch für die Zukunft noch?" Und andere fragen: "Wenn die Welt unsicherer wird, und wenn unser Land mit dieser Welt so eng verflochten ist, was bedeutet das für unsere Sicherheit, für unsere Zukunft?" Auch diese Sorgen spüre ich in unserem Land, und meine Damen und Herren, ich nehme sie ernst.

Aber: In meinen letzten Jahren als Außenminister habe ich auch etwas anderes erfahren. Dieses "Ihr macht mir Mut", das war eine junge Frau in Tunesien, die diesen Satz zu mir gesagt hat, eine Aktivistin, die sich in ihrer Heimat für Demokratie und Menschenrechte engagiert. Und als sie diesen Satz sagte, da meinte sie gar nicht mich, und auch nicht meine Delegation, sondern "Ihr macht mir Mut", das heißt unser Land, Deutschland war gemeint. "Ihr Deutschen macht mir Mut", war die Aussage dieses Satzes.