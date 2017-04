Bei der Wahl in Frankreich haben es Rechtspopulistin Le Pen und Newcomer Macron in die entscheidende zweite Wahlrunde geschafft. Das ist das Ergebnis nach einem erbitterten Wahlkampf voller Wut, Wählerwanderung und Skandalen.

In Frankreich ist zum ersten Mal kein Kandidat der etablierten Parteien in der Stichwahl um das Präsidentenamt vertreten. Emmanuel Macron und Marine Le Pen treten in der zweiten Runde gegeneinander an. Damit wird diese auch eine Abstimmung der Franzosen über Europa.

Marine Le Pen und Frauke Petry haben nicht nur politische Gemeinsamkeiten. Auch privat ähneln sie sich: Beide sind mit einem Parteifreund liiert. Wie Petry-Gatte Marcus Pretzell steht auch Le Pens Lebensgefährte Louis Aliot im Schatten der Parteichefin. Im Hintergrund zieht er aber kräftig Strippen.

Der Einzug von Marine Le Pen in die Stichwahl um das Präsidentenamt ist auch der Erfolg eines Mannes: Louis Aliot. Der Lebensgefährte der Rechtspopulistin und Vize-Vorsitzende ihrer Partei Front National (FN) trägt ihre Strategie der "Entteufelung" maßgeblich mit. Gemeinsam ist es dem Paar gelungen, mehr als 7,6 Millionen Wähler zu mobilisieren - so viele wie noch nie.

Stets loyal und diskret

Die 48-jährige Le Pen und der ein Jahr jüngere Aliot haben die Rollen ähnlich aufgeteilt wie AfD-Chefin Frauke Petry und ihr Mann Marcus Pretzell: Sie steht im Rampenlicht, er im Schatten. Die gesamte Wahlkampagne der Partei Front National ist auf "Marine" zugeschnitten, wie sie ihre Anhänger nennen. In ihrer Wahlwerbung tauchen weder Aliot noch die drei Kinder aus ihrer früheren Ehe auf.

Le Pens Konkurrent in der Stichwahl, der parteilose Emmanuel Macron, geht mit seiner 24 Jahre älteren Frau Brigitte regelrecht hausieren und macht ihr mitten in einer Wahlkampfrede schon mal eine flammende Liebeserklärung. Das käme Marine Le Pen niemals in den Sinn. Es würde auch kaum zum Image der Kandidatin passen, deren autoritärer Tonfall manchem Mann das Fürchten lehrt.

"Louis Aliot gehört zum Mobiliar am Sitz des Front National" bei Paris, umschreibt die Klatschzeitschrift "Gala" seine Rolle. Stets loyal und diskret, stets in Anzug und Krawatte gekleidet, verkörpert Aliot auf ideale Weise Le Pens Slogan "Remettre la France en ordre" (In Frankreich wieder Ordnung schaffen).

Aliot erzählt gerne von jüdischem Großvater

Aliot stand schon im Dienst ihres Vaters Jean-Marie Le Pen, bevor er sich ganz der Tochter verschrieb. Nach seinem Jurastudium in Toulouse wird er Referatsleiter des FN-Gründers. Auch für dessen Präsidentschaftskampagne 2002 ist er mitverantwortlich.

Bereits unter Le Pen Senior beginnt Aliot als Generalsekretär ab 2005 mit innerparteilichen "Säuberungen", wie dies FN-Experten nennen. Einige der radikalsten Parteimitglieder werden entfernt, der Front National soll einen republikanischen Anstrich erhalten.