In Frankreich startet die Chefin des rechtsextremen Front National in die heiße Wahlkampfphase. Sollte Marine le Pen in drei Monaten neue französische Präsidentin werden, dann hätte das für Europa wohl gravierende Folgen.

François Fillon galt lange als haushoher Favorit für die Präsidentschaftswahl in Frankreich - doch durch eine Scheinbeschäftigungs-Affäre ist der konservative Politiker unter enormen Druck geraten. Er soll seine Frau jahrelang auf Staatskosten angestellt haben, ohne dass diese für ihn tätig war. Nun könnte er dadurch seine Favoritenrolle für die Präsidentschaftswahl verloren haben.

Der Vertrauensverlust in die Politiker und die Politik ist nach diversen Skandalen groß in Frankreich. Welche Auswirkungen hat das für die Wahlentscheidung junger Menschen, wie sehen junge Franzosen die große Politik?

François Fillon will Präsidentschaftskandidat von Frankreichs Konservativen bleiben. In einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz nannte er es einen "Fehler", seine Frau auf Staatskosten beschäftigt zu haben. Er habe sich aber legal und transparent verhalten.

Seine Frau habe "einfache, aber sehr wichtige Aufgaben" für ihn erledigt, sich etwa um die Post gekümmert, Reden gegengelesen und Bürgeranfragen entgegengenommen, sagte Fillon. Ihre Bezahlung sei "vollkommen gerechtfertigt" gewesen. Fillon wollte alle Zahlungen im Internet veröffentlichen.

"Ich bedaure es zutiefst"

Die Beschäftigung von Familienmitgliedern als parlamentarische Mitarbeiter sei legal, stoße heute aber bei den Franzosen auf "Misstrauen", sagte Fillon zweieinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl weiter. Es habe "in der öffentlichen Meinung zu dieser Frage eine Entwicklung gegeben".

Er bedaure deswegen, in der Vergangenheit seine Ehefrau und zwei seiner Kinder als Assistenten beschäftigt zu haben: "Es war ein Fehler, ich bedaure es zutiefst, und ich entschuldige mich bei den Franzosen."

Der lange als Favorit bei der Präsidentschaftswahl gehandelte Fillon ist durch Enthüllungen der Zeitung "Le Canard Enchaîné" unter massiven Druck geraten. Seine Ehefrau soll als parlamentarische Mitarbeiterin in 15 Jahren mehr als 830.000 Euro aus Steuermitteln erhalten haben, ohne dafür wirklich gearbeitet zu haben. Die Finanzstaatsanwaltschaft hat deswegen vorläufige Ermittlungen eingeleitet, es besteht der Verdacht der Veruntreuung öffentlicher Gelder.

"Heute beginnt ein neuer Wahlkampf"

In Umfragen sind Fillons Beliebtheitswerte eingebrochen, der Präsidentschaftskandidat würde es nach jetzigem Stand nicht in die Stichwahl am 7. Mai schaffen. Bei den Konservativen wuchs deswegen der Druck auf den früheren Premierminister, auf seine Kandidatur zu verzichten. Hinter den Kulissen wurde hektisch nach einem "Plan B" für einen Ersatzkandidaten gesucht.

Fillon betonte aber am Montag, an seiner Präsidentschaftskandidatur festzuhalten: "Ich wurde von Millionen von Franzosen ausgewählt, ich bin nicht der Kandidat einer Partei", sagte er mit Blick auf seinen klaren Sieg bei der Vorwahl der Konservativen im November. Er werde jetzt mit "zehnfacher Energie und noch festerer Entschlossenheit" in den Wahlkampf ziehen. "Heute beginnt ein neuer Wahlkampf", sagte Fillon. Er sei "Kandidat bei der Präsidentschaftswahl, um sie zu gewinnen".

"Mediale Lynchjustiz"

Fillon bezeichnete die Scheinbeschäftigungs-Vorwürfe erneut als Kampagne gegen ihn und sprach von versuchtem "politischen Mord". Den Medien warf er eine "mediale Lynchjustiz" gegen ihn vor.

Fillon liegt in Umfragen für die Präsidentschaftswahl derzeit hinter Front-National-Chefin Marine Le Pen und dem unabhängigen Kandidaten Emmanuel Macron, aber noch vor dem Sozialisten Benoît Hamon. Der konservative Kandidat nutzte seine Pressekonferenz am Montag auch für einen Rundumschlag gegen seine Gegner: Die Rechtsextremen seien "eine echte Gefahr". Macron bezeichnete er als "Guru, der einem System entstammt, das er heute angreift".