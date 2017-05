Wahlkampf in Frankreich

In Frankreich fühlt sich ein Teil der Wählerschaft abgehängt, ist enttäuscht von den etablierten Parteien. Am Sonntag fällt die Entscheidung, doch mancher Franzose ist hin und hergerissen: ob er überhaupt zur Wahl gehen oder aus Protest Le Pen wählen soll.

Marine Le Pen will Präsidentin der französischen Republik werden. Mit Nationalismus, Abschottung und EU-Kritik. Sie hat gute Chancen in die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen zu kommen.

Macrons Wahlkampfteam schlägt Alarm: Kampagnendokumente sind gehackt und verbreitet worden - einige davon mutmaßlich gefälscht. Motiv der Hacker könnte sein, kurz vor der Stichwahl in Frankreich Verunsicherung zu streuen.

Viele haben Angst gehabt, dass das kommen würde. Experten fürchteten die Möglichkeit eines strategischen Hackerangriffs, der die Präsidentschaftswahl in Frankreich destabilisieren würde. Ein Vorfall, der die jüngste Geschichte nahezu wiederholen würde - da Enthüllungen aus Sicht zumindest mancher Amerikaner den Sieg der demokratischen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verhinderten und das Vertrauen in die westliche Demokratie nachdrücklich erschütterten.

Posteingänge geplündert

Macron

Am späten Freitag, nur wenige Minuten vor dem Stopp des Wahlkampfes vor der Abstimmung am Sonntag, kam die Erschütterung. Oder sie kam nicht - derzeit ist das angesichts der Masse an plötzlich enthülltem Material schwierig zu sagen. Auf der Internetplattform 4chan - einer für Falschmeldungen und politischen Extremismus bekannten Webseite - wurden Links auf Dateien veröffentlicht, die angeblich zum Wahlkampfteam des Kandidaten Emmanuelgehören sollen.

Der junge Sozialliberale tritt gegen die Rechtsaußen-Kandidatin Marine Le Pen um das französische Präsidentschaftsamt an. In der Stichwahl wird sich entscheiden, wer das Land in Zukunft regieren wird. Macrons Team meldete, die E-Mail-Posteingänge einiger Wahlkampfhelfer seien geplündert worden. Zumindest einige der geleakten Nachrichten und finanziellen Informationen seien echt. Der Zeitpunkt des mutmaßlichen Hackerangriffs kann entweder als idiotisch oder als genial betrachtet werden, da seit Freitagmitternacht ein Berichterstattungsstopp herrscht.

Freie Wahlen stehen auf dem Spiel

Das französische Wahlrecht sieht eine Wahlkampfpause vor, um den Wahlberechtigten ein unabhängiges Abwägen über ihre Stimmabgabe zu ermöglichen - und dazu gehört auch, dass die Medien innehalten. Die französische Wahlkommission drohte mit Strafen, falls die enthüllten Unterlagen weiter verbreitet würden. Freie und faire Wahlen stünden auf dem Spiel. Sie kündigte eine Überprüfung des mutmaßlichen Hackerangriffs an. Fraglich ist, wie viel Einfluss die Enthüllungen haben werden - wenn man von Beiträgen in emotional aufgeheizten sozialen Netzwerken wie Twitter oder auf Plattformen wie Reddit absieht.

Macron

Dort jedoch stritten sich Unterstützer der Rechtspopulistin Le Pen mit Akademikern und Journalisten, wie die Enthüllungen nun zu deuten seien. Eine der Fragen ist, wie viele der Unterlagen tatsächlich echt sind. Macrons Wahlkampfteam gab bekannt, dass die Dokumente zum Teil mit gefälschten vermischt worden seien. Beispiele gab es jedoch nicht. Vor wenigen Tagen erst war 4chan als Quelle der Falschmeldung ausgemacht worden,besitze ein Offshore-Bankkonto in der Karibik. Die Verwirrung und Unsicherheit nach dieser Meldung könnten nun genau das sein, was erneut ausgelöst werden sollte. Das Interesse an Enthüllungen ist groß. Da kann jede Behauptung ausreichen, um eine Art Feueralarm im Internet auszulösen. Und dieser bekommt dann zwar viel Aufmerksamkeit - doch eigentlich steckt womöglich nur ein bisschen Rauch dahinter.