Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und mit einer Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent haben die Franzosen im ersten Wahlgang den Nachfolger von François Hollande gewählt. In der Stichwahl am 7. Mai duellieren sich der parteilose Emmanuel Macron und Marine Le Pen.

Schulz zeigt sich erfreut, dass Macron als "ausgewiesener Pro-Europäer" im ersten Wahlgang gewählt wurde. Alle Pro-Europäer und Demokraten seien in Frankreich nun aufgerufen, zur entscheidenden Wahl am 7. Mai zu gehen.

Es gibt heute Abend zwar keine Wahlparty in der französischen Botschaft in Berlin, doch die Erleichterung in Berlin ist groß. Für die Linke ist der Ausgang des ersten Wahlgangs in Frankreich allerdings ein deutliches Warnsignal.

Der parteilose, linksliberale und EU-freundliche Emmanuel Macron auf der einen, die rechte, EU-feindliche Front National-Chefin Marine Le Pen auf der anderen Seite. Beide ziehen in die Stichwahl am 7. Mai ein. Eine Abstimmung, auf die ganz Europa schaut.

von Miriam Steimer, Paris

Die extreme Rechte und der unabhängige Kandidat haben es in die Stichwahl geschafft. Der europafreundliche Macron hat gute Chancen auf das Präsidentenamt. Doch viele Franzosen befürchten eine instabile Regierung, denn im Juni wählen die Franzosen auch noch ein neues Parlament.

"In nur einem Jahr haben wir das Gesicht des politischen Lebens in Frankreich verändert", sagte Emmanuel Macron bei seiner Rede am Sonntagabend. Der unabhängige Kandidat ließ sich wie ein Popstar feiern. In zwei Wochen kann der 39-Jährige der jüngste Präsident der Geschichte Frankreichs werden. "Ich will der Präsident des ganzen französischen Volkes sein, der Präsident der Patrioten - gegen die Bedrohung der Nationalisten", sagte Macron.

"Das Volk von den arroganten Eliten befreien"

Patrioten und Nationalisten, diese Worte nutzt er nicht ohne Grund. Denn in der Stichwahl muss Macron sich gegen Marine Le Pen behaupten. Die jüngste Tochter von Front-National-Gründer Jean-Marie Le Pen hat das beste Ergebnis in der Geschichte der rechtsextremen Partei geschafft. "Es ist Zeit, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm sein Verhalten vorschreiben wollen. Ich bin die Kandidatin des Volkes", sagt Le Pen bei ihrem Auftritt im nordfranzösischen Hénin Beaumont. Sie war die einzige der vier Kandidaten, die sich in den Umfragen zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten, die ihre Wahlparty nicht in Paris veranstaltete.

Zahlen des Innenministeriums Emmanuel Macron kommt nach Auszählung aller Stimmen dem Innenministerium zufolge auf 23,75 Prozent. Dahinter liegt Marine Le Pen mit 21,53 Prozent, gefolgt von dem konservativen Kandidaten Francois Fillon mit 19,91 Prozent und dem Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon mit 19,64 Prozent. (Quelle: reuters)

Für viele Franzosen war es eine sehr spannende Wahl, weil gleich vier Kandidaten sehr gute Chancen hatten, in die zweite Wahlrunde zu kommen. Neben Le Pen und Macron der konservative Kandidat François Fillon, der den dritten Platz machte, und der Linke Jean-Luc Mélenchon, der es ebenfalls nicht in die Stichwahl schaffte. Mit 80 Prozent Wahlbeteiligung gaben am Sonntag mehr Franzosen ihre Stimme ab, als vorher befürchtet wurde.

Das Ende des klassischen Rechts-Links-Systems?

In der Stichwahl Anfang Mai steht also die extreme Rechte gegen den unabhängigen Kandidaten. Das klassische Rechts-Links-System scheint vorbei zu sein. Die traditionellen Regierungsparteien haben die Franzosen abgewählt: Die Konservativen und Sozialisten erlitten mit ihren Kandidaten François Fillon und Benoît Hamon historische Niederlagen und sprachen umgehend Wahlempfehlungen für den Mitte-Kandidaten Macron aus.

Die Unterstützung der anderen Parteien wird Macron nicht nur für die Stichwahl brauchen. Macron tritt als unabhängiger Kandidat mit seiner Bewegung "En Marche", die er erst vor einem Jahr gegründet hat, außerhalb des etablierten Parteienspektrums an. Ein Sieg in der Stichwahl würde seiner Bewegung auch Auftrieb für die Parlamentswahl verleihen, aber für eine Mehrheit in der Nationalversammlung würde es wohl nicht reichen. Um Gesetze verabschieden zu können, müsste er also mit anderen politischen Kräften zusammenarbeiten. Diese Kompromisssuche wäre neu für die Frankreich. Für Macron würde es vor allem schwierig, für seine versprochenen Reformen Mehrheiten zu organisieren.

Le Pen wäre Todesstoß für EU

Doch zunächst einmal muss Macron jetzt die Mehrheit für die Stichwahl organisieren: "Ich will unsere Zukunft gestalten: mit einem starken Frankreich, in einem Europa, das uns beschützt. Dazu brauche ich Eure Stimme, Euer Vertrauen“, sagte er. Laut Umfragen gilt Macron als Favorit. Auch Berlin und Brüssel hofft auf seinen Erfolg: Er bekennt sich klar zur Europäischen Union (EU) und zur Zusammenarbeit mit Deutschland.

Front-National-Chefin Le Pen hingegen will als Präsidentin ein Referendum über einen EU-Austritt veranstalten, den Euro wieder durch eine eigene Währung ersetzen, das Schengen-Abkommen zum freien Reisen kündigen und die französischen Grenzen abschotten. Als Gründerstaat könnte Frankreich der EU den Todesstoß versetzen.

Abstimmung für oder gegen Europa

Am Sonntagabend kam es zu Anti-Le-Pen-Protesten in Paris: 300 Leute demonstrierten friedlich am Place de la République. Am Place de la Bastille gab es Zusammenstöße zwischen Protestierenden und der Polizei. Einige Wähler sind unzufrieden, weil sie in der Stichwahl weder Le Pen noch Macron unterstützen wollen.

Auch wenn auf Macrons Rednerpult am Sonntagabend schon "Macron Président" stand: Diese Entscheidung treffen die Franzosen erst am 7. Mai. Die Stichwahl ist vor allem eine Abstimmung für oder gegen Europa.