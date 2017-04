In gut zwei Wochen ist es soweit: Rund 40 Millionen Franzosen wählen aus den elf Kandidaten einen neuen Präsidenten aus. Der Wahlkampf geht somit in die sogenannte heiße Phase.

von Raphael Rauch, Antibes

Rund 20.000 Roma leben in Frankreich. Im Präsidentschaftswahlkampf verstärke sich die Hetze gegen sie, kritisieren ihre Vertreter. Sie würden bevorzugt vor Wahlen aus Städten vertrieben. "Funktionäre nutzen die aufgeheizte Stimmung und halten sich nicht an die Gesetze."

Viorel Costache ist ein Überzeugungstäter. Wenn der Roma-Funktionär das Wort erhebt, spricht er besonders laut - so, als würden seine Forderungen dadurch besser gehört. Manche Zuhörer fühlen sich von ihm regelrecht angebrüllt. Am liebsten würde Costache auch viele niederbrüllen: Politiker, Beamte, Richter.

Viorel Costache

Quelle: ZDF/Raphael Rauch

2012 hat Costache den Verein "Prales" gegründet. "Prales" heißt "Brüder" in der Sprache der Roma. Es ist ein Verein, der die Rechte von Fahrenden aus Osteuropa verteidigt. Rechte, die oft mit Füßen getreten werden. "Gerade zu Wahlkampfzeiten", schimpft Costache.

Am Sonntag stimmen die Franzosen darüber ab, wer in die Stichwahl ums Präsidentenamt einzieht. Der Südosten Frankreichs ist mit der Côte d’Azur nicht nur ein Eldorado für sonnenhungrige Urlauber, sondern auch eine Hochburg für die Rechtspopulistin Marine Le Pen und ihre Partei Front National.

Rechtsruck bereitet Roma Probleme

"Le Pen vergiftet das Klima", sagt Costache. Durch ihren Rechtskurs seien auch die anderen Parteien nach rechts gerückt. Und das bekämen die Roma gerade besonders zu spüren.

Viorel Costache hat zu einer Pressekonferenz nach Antibes geladen. Ein malerischer Ort an der Côte d’Azur, in dem Picasso einst im Château Grimaldi residierte. Die zum Picasso-Museum umgebaute Burg ist ein Touristenmagnet. Der Blick von der Terrasse aufs glitzernde Mittelmeer beeindruckt manchen Besucher sogar noch mehr als die Meisterwerke im Museum.

Was die Kunstliebhaber aber nicht sehen sollen, wenn sie in Antibes einen Parkplatz suchen: dass ein Teil der Parkfläche Bouygues am Ortseingang von Roma besetzt ist. Hier stehen Wohnwagen und Autos. Kinder spielen Fußball, Männer rauchen, Frauen hängen Wäsche auf.

"Politik will ein Exempel statuieren"

Ein Zustand, an den sich die Bewohner von Antibes gewöhnt haben. "Das geht schon seit Jahren so. Die Roma verhalten sich weitgehend friedlich, hier stören sie niemand", sagt ein Mitglied des Vereins, dem auch Nicht-Roma angehören. Die Stadtverwaltung sieht das anders. Sie hat entschieden: Der Parkplatz soll geräumt werden, fast 80 Roma müssen gehen.

Nur wohin? Keine Gemeinde nimmt freiwillig Roma auf. Schon gar nicht in Wahlkampfzeiten. Viorel Costache wundert sich, warum die Roma in Antibes jahrelang auf dem Parkplatz wohnen konnten - aber das just kurz vor den Wahlen zum Politikum wird. "Natürlich will die Politik Stärke zeigen. Sie will an uns ein Exempel statuieren." Costaches Vorwurf: "Funktionäre nutzen die aufgeheizte Stimmung als Zeitfenster, um Fakten zu schaffen."

Costache ist ein leidenschaftlicher Mann. Einer, der den Roma in Antibes auf die Schulter klopft, um ihnen Mut zu machen. Der Kinder herzt, die um ihren Schulbesuch bangen. "Egal, was passiert: Wir finden eine Lösung", sagt Costache. Ein paar Tage später kann er aber nicht verhindern, dass die französische Bereitschaftspolizei mit Mannschaftswagen anrückt und den Parkplatz räumt. Ein Bagger rollt an und macht das Provisorium platt.

"Abschiebungen im Wahlkampf vorangetrieben"

Zurückhaltender als Costache formuliert Manon Fillonneau vom Dachverband "Romeurope" in Paris die Anschuldigungen. "Wir haben keine objektiven Beweise für eine stärkere Diskriminierung von Roma in Wahlperioden. Allerdings finden wir, dass die Wahlen einen Rahmen bieten, ungehemmter gegen Roma zu hetzen", sagt Fillonneau. "In Wahlkampfzeiten werden auch gerne Abschiebungen als demagogische Maßnahme vorangetrieben."

Der Bürgermeister von Antibes will gegenüber heute.de nicht zum Vorwurf Stellung nehmen, die Räumung des Parkplatzes sei vor allem dem Wahlkampf geschuldet. Dass Frankreich aber wie die meisten europäischen Staaten Roma diskriminiert und damit gegen Völkerrecht verstößt, kritisieren selbst die Vereinten Nationen. Die Liste der Vorwürfe ist lang, der UN-Bericht liest sich wie eine Anklageschrift.