Der französische Landwirt Cedric Herrou hilft Flüchtlingen über die italienisch-französische Grenze. Heldenhaft, sagen die einen. Riskant und illegal, widersprechen andere. Nun ist er für seine Hilfe verurteilt worden - und denkt dennoch nicht ans Aufhören.

Für die einen ist der Franzose in Wollpullover, mit Hornbrille, Bart und Baskenmütze ein Militanter, für die anderen ein Held. Der 37-jährige Olivenbauer aus dem Gebirgstal der Roya setzt sich für Flüchtlinge an der südfranzösischen Grenze ein - besonders für Minderjährige und Frauen.

Auf seinem Hof, den man über einen steinigen Serpentinenweg erreicht, wohnen Flüchtlinge in Wohnwagen und Zelten. Mittags kommen Freiwillige aus dem Dorf, die beim Kochen helfen. Dazwischen gackern die Hühner von Herrou.

Ein Mann, der den Sinn des Lebens sucht

Aufgewachsen ist der Franzose in einem Arbeiterviertel nördlich von Nizza. Zur Schule ging er mit Kindern aller Hautfarben. Zuhause lernte er, sein Spielzeug mit anderen Kindern zu teilen. Seine Eltern nahmen Kinder, deren Eltern sich nicht um sie sorgten, auf. Sein Vater arbeitete als Friseur.

Seine Mutter, Jackie Herrou, beschreibt ihren Sohn als hartnäckigen Einzelkämpfer, der wenig beeinflussbar sei. Ihre Großmutter kam 1918 durch das Tal der Roya nach Frankreich. Sie war Deutsche.

Nach Abschluss der Schule fuhr Herrou mit dem Motorrad in den Senegal. Nach ein paar Monaten kehrte er zurück. Doch für ihn war es schwierig, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. Nachdem er sechs Monate im Auto geschlafen hatte, kaufte er den Hof im Roya-Tal. Damals eine zerfallene Ruine, sagt seine Mutter. Herrou erfüllt sich einen Kindheitstraum. Er wohnt in dem Steinhaus mit selbstgebauten Möbeln, versorgt die Hühner und produziert Olivenöl und Honig.

Geldstrafe zur Bewährung

Nun musste er sich am Freitag wegen "Beihilfe zum illegalen Aufenthalt von Ausländern in Frankreich" vor dem Verwaltungsgericht in Nizza verantworten. Im August war er kontrolliert worden, als er in seinem Transporter mehrere Eritreer mit über die italienisch-französische Grenze nahm. Die Staatsanwaltschaft forderte acht Monate Bewährungsstrafe, die Richter entschieden anders: Eine Geldstrafe von 3.000 Euro auf Bewährung, die Herrou nur dann zahlen muss, wenn er noch einmal gegen das Gesetz verstößt.

Aus Sicht Herrous versagt der Staat. "Deshalb müssen wir Bürger für diese Menschen sorgen", sagt er. Die "Humanität" müsse wieder im Zentrum der Politik stehen, so der Landwirt mit Blick auf die Wahlen des französischen Staatspräsidenten im Frühjahr.

Mehrmals betonte Herrou, dass eine Verurteilung seine Überzeugung nicht ändern würde. Er helfe den Menschen nicht, weil sie "schwarz" oder Migranten seien, und auch nicht aus politischer Überzeugung. "Wenn es am Straßenrand Menschen in Schwierigkeiten gibt, helfe ich ihnen", sagte Herrou der französischen Zeitung "Le Point".

"Symbol für die Hilfe an Migranten"

Herrou sieht sich selbst als Verfechter der französischen Werte - nicht als jemand, der gegen das Gesetz verstößt. Unterstützung hat er im ganzen Land. Von Mittwoch bis Freitag haben Organisationen Demonstrationen gegen das "Delikt der Solidarität" in Lille, Paris und Nizza organisiert. Herrou genießt es, wenn vor dem Gericht Menschen mit Plakaten und Journalisten auf ihn warten. Mittlwerweile ist er über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Kommentatoren bezeichneten ihn als "Symbol für die Hilfe an Migranten".

Natürlich hat der Landwirt auch politische Gegner. Der Präsident des regionalen Parlaments Alpes-Maritimes und Abgeordnete der Nationalversammlung, Eric Ciotti, kritisiert Herrou. Derzeit würden strenge Kontrollen an der Grenze gebraucht. "Herrous ideologische, geplante Aktionen sind ein großes Risiko", so der Politiker. Er wirft ihm Provokation vor. Herrou habe ein organisiertes System wider das Gesetz aufgebaut. Ähnlich argumentieren die Richter. Herrou habe die Grenzen der spontanen Humanität überschritten. Immer wieder seien bei Kontrollen Flüchtlinge in seinem Auto gewesen.

Herrous Esprit steckt an

Doch Herrou versteckt sich nicht. "Es ist richtig, dass die Gesellschaft über all das Bescheid weiß", sagte er nach mehrfacher Verwarnung. Die Praxis der Regierung, Menschen einfach wegzuschicken, nennt er "unwürdig". Den Rat einer Richterin, die Polizei zu rufen, wenn wieder Flüchtlinge vor seiner Tür ständen, lehnte er ab.

Viele Menschen im Roya-Tal hat Herrou mit seinem Esprit angesteckt. In der Gruppe "Roya Citoyenne" helfen Dorfbewohner den Flüchtlingen. Sie spenden Kleidung, unterrichten Französisch oder bieten den Menschen ein Dach über dem Kopf.