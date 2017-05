Frankreich vor der Stichwahl wirkt zerrissen. Was bewegt die Franzosen am meisten? Abschottung oder Offenheit - Misstrauen oder Toleranz. Wie wird das Land nach der Wahl aussehen? Der kleine Ort Allex ist, wie der Rest Frankreichs, tief gespalten - politisch und emotional.

Frankreich ist gespalten. Wer soll das Präsidentenamt übernehmen? Macron oder Le Pen? Bei Landwirten ist der Zuspruch für Le Pen groß: In der angekündigten Abschottung und dem Vorrang für französische Produkte sehen einige die so dringend benötigte Hilfe.

Die Franzosen wählen am Sonntag nicht nur ihr neues Staatsoberhaupt - sie entscheiden sich dabei auch für oder gegen eine First Lady, die es so im Elysée-Palast noch nicht gegeben hat. Denn Brigitte Macron hat nicht vor, sich im Hintergund zu halten.

Schon im Wahlkampf spielte Brigitte Macron, die Ehefrau von Emmanuel Macron, eine ungewöhnlich aktive Rolle. Das soll sich fortsetzen, falls der 39-Jährige die Stichwahl gegen Marine Le Pen gewinnt.

Brigitte Macron will aktive Rolle

Die mehr als 24 Jahre ältere Brigitte ist mehr als nur das Anhängsel Macrons. Sie ist seine engste Beraterin und stand in den vergangenen Monaten stets an seiner Seite. Das ist für die Franzosen eher neu, denn im Gegensatz zu den USA kommt der "Première Dame", wie sie in Frankreich heißt, normalerweise keine zentrale Rolle zu. Louis Aliot, der Lebensgefährte von Macrons Konkurrentin Le Pen, hielt sich im Wahlkampf diskret im Hintergrund. Nur hin und wieder traten die beiden als Paar in der Öffentlichkeit auf.