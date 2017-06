Eine DFB-Delegation mit Präsident Reinhard Grindel an der Spitze wird am Freitag zum Finale der U21-EM nach Polen reisen. Das Team von Trainer Stefan Kuntz spielt in Krakau (20:45 Uhr/ZDF) gegen Spanien um den Titel. Grindel hatte sich bereits nach dem Halbfinale gegen England (4:3 i.E.) begeistert von der Leistung der U21 gezeigt. "Was für ein packendes Halbfinale, das Spiel hat in jeder Hinsicht das gehalten, was es versprochen hat. Dramatik, Klasse, Verlängerung mit Elfmeterschießen und eine Menge Torszenen, typisch Deutschland gegen England eben", so Grindel nach dem Spiel.