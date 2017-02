Bild Ausschreitungen in Bobigny

Bei Protesten gegen Polizeigewalt in Frankreich ist es in einer Vorstadt von Paris zu Ausschreitungen gekommen. In Bobigny warfen Demonstranten gestern Abend Scheiben ein und griffen Polizisten an.

Brennendes Auto im Pariser Vorort Bobigny: Die Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich eskalieren.

Es ist ein jahrzehntealter Konflikt, in dem sich beide Seiten als Opfer sehen: Die Jugend in Frankreichs Vorstädten fühlt sich von der Polizei drangsaliert und rassistisch behandelt. Die Beamten klagen ihrerseits über Gewalt und mangelnden Respekt. Nun droht die Lage mitten im Wahlkampf zu eskalieren.

Brennende Autos, eingeschlagene Schaufenster, geplünderte Supermärkte: Aus den Vorstädten nördlich von Paris kommen erschreckende Bilder. Auslöser für die Unruhen ist ein Fall von Polizeigewalt: Die brutale Misshandlung eines jungen Schwarzen. Während Hilfsorganisationen von Rassismus sprechen, wirft der rechtsextreme Front National der Regierung im Präsidentschaftswahlkampf einen zu laxen Umgang mit Randalierern vor.

Brutale Polizeikontrolle

Eine ganz alltägliche Polizeikontrolle im Vorort Aulnay-sous-Bois ist vor rund zehn Tagen eskaliert. So sehr, dass der 22-jährige Théo mit schweren Verletzungen im Gesicht und am Gesäß im Krankenhaus liegt und zwei Monate lang nicht mehr arbeiten kann.

Vier Polizisten traktierten ihn mit Schlagstöcken, einer rammt ihm seinen Schlagstock in den After. Der Polizist bestreitet dies nicht, weist aber den Vorwurf der Vergewaltigung zurück. Die Verletzungen habe er dem Opfer "unabsichtlich" zugefügt, sagt sein Anwalt.

Théo hatte das Pech, für die Polizisten wie ein Drogenhändler auszusehen - dabei ist der talentierte Fußballspieler noch nie mit der Polizei in Konflikt gekommen. In seiner Trabantensiedlung "Cité des 3000", mit ihren grauen Hochhausblocks aus den 70er Jahren, sind Konfrontationen allerdings an der Tagesordnung. "Die Polizei ist aggressiv, Beschimpfungen und Gewalt sind normal", sagt der 27-jährige Chris.

Opfer fordert: "Krieg gegen die Polizei beenden"

Seit gut einer Woche demonstrieren in Aulnay-sous-Bois und anderen Vorstädten zahlreiche Menschen gegen Polizeigewalt und fordern "Gerechtigkeit für Théo". Angesichts der Welle der Empörung sah sich selbst Staatspräsident François Hollande zu einer Visite am Krankenbett genötigt.

Bei Hollandes Besuch hat Théo dazu aufgerufen, den "Krieg gegen die Polizei zu beenden". Trotzdem zünden junge Männer fast jede Nacht Autos an und liefern sich Gefechte mit den Sicherheitskräften. Besonders dramatische Szenen gab es am Wochenende im Vorort Bobigny, wo ein Demonstrant ein kleines Mädchen aus einem brennenden Wagen rettete.

Soziologe: Politik setzt seit Jahrzehnten auf Einschüchterung

Für den Soziologen Christian Mouhanna ist der Fall Théo nur die Spitze des Eisbergs. Seit Jahrzehnten setzten linke wie rechte Regierungen in den Vorstädten auf eine Politik der Einschüchterung, kritisiert der Wissenschaftler. "Nach dem Motto: Angst vor der Polizei führt zu gutem Verhalten."

Organisationen wie SOS Racisme beklagen zudem einen tief verwurzelten Rassismus bei der Polizei. Sie drangsaliere gezielt Schwarze und arabisch aussehende Männer, betont die NGO. Der 24-jährige Babacar aus Aulnay-sous-Bois formuliert es so: "Sie halten uns für Wilde. Solange es keinen Respekt gibt, wird es nie besser."

Einen eklatanten Mangel an Respekt beklagen aber auch die Polizisten. "Warum ziehen uns die Medien in den Schmutz?", fragt ein Beamter. Denn auch sie sehen sich als Opfer von Gewalt. Erst im Herbst gab es wochenlange Proteste, nachdem drei Polizisten durch einen Molotowcocktail in einem Vorort schwer verletzt worden waren.

Polizei wird Wahlkampfthema

Diese Wut will der Front National in Wählerstimmen umwandeln. Parteichefin und Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen hat erklärt: "Ich unterstütze die Polizei und Gendarmerie, solange die Justiz ihnen kein Vergehen nachweist." Die Polizei arbeite unter "grauenvollen Bedingungen" und werde von der sozialistischen Regierung nicht gegen Randalierer geschützt.

Die Regierung hat eine bessere Ausrüstung für die Sicherheitskräfte versprochen, die im Anti-Terror-Kampf überlastet sind. Im Parlament liegt zudem ein Gesetz, nach dem die Sicherheitskräfte schneller zur Waffe greifen dürfen.

Der Vorstadt-Jugend geht es um etwas ganz anderes. "Wir wollen Gerechtigkeit", sagt der 24-jährige Mohamed. "Sonst wird es schlimmer als 2005." Bei den damaligen Vorstadt-Unruhen gingen in ganz Frankreich 10.000 Autos in Flammen auf, 6.000 Menschen wurden festgenommen.