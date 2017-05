Zweitligist Dynamo Dresden hat nach den schweren Krawallen in Karlsruhe eine intensive Aufarbeitung angekündigt. "Gemeinsam mit allen beteiligten Sicherheitsträgern" soll analysiert werden, "was konkret geschehen ist, welche Verstöße begangen worden sind und wie es zu den Vorfällen kommen konnte", sagte Dresdens Geschäftsführer Born. Am Sonntag war es vor und während der Begegnung in Karlsruhe zu heftigen Krawallen gekommen. Dabei wurden nach Angaben der Polizei 15 Beamte und 21 Ordner verletzt. Unter anderem zeigten Dresdner Fans auch ein Plakat mit der Aufschrift "Krieg dem DFB".