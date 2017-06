Wer auch immer neue Präsidentin oder neuer Präsident in Frankreich wird, sie oder er tritt ein schweres Amt an. Sie oder er muss das Land versöhnen und reformieren. Ein Blick nach Saint-Denis im Norden von Paris zeigt, wo die Konfliktlinien verlaufen.

Unangenehm für Frankreichs frisch gekürten Präsidenten Macron: Stadtplanungsminister Ferrand ist ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten, weil ihm wiederholt Mauscheleien bei seinen Finanzgeschäften vorgeworfen wurden. Ferrand gilt als Vertrauter Macrons, er war sogar als Ministerpräsident im Gespräch.

Zehn Tage vor der Parlamentswahl hat die französische Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen einen Minister und engen Vertrauten von Präsident Emmanuel Macron eingeleitet. Anlass seien mehrere Medienberichte, in denen es um etwaiges Fehlverhalten Richard Ferrands bei Finanzgeschäften gehe, sagte Staatsanwalt Eric Mathais an diesem Donnerstag. Der Stadtplanungsminister, der Macrons Präsidentschaftswahlkampf leitete, hat die Vorwürfe sowie Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Macron forderte am Mittwoch nach Angaben eines Sprechers die anderen Kabinettsmitglieder auf, sich mit Ferrand solidarisch zu zeigen. Zu den Anschuldigungen selbst äußerte der Präsident sich bislang nicht öffentlich.

Mauscheleien für die Familie?

Die Medienberichte konzentrieren sich auf die Zeit, als Ferrand vor sechs Jahren einen Krankenversicherungsfonds in der Bretagne leitete. Dabei geht es insbesondere um eine Entscheidung, Büroräume von seiner Frau zu mieten. Ferrand steht aber auch im Fokus, weil er seinen Sohn als Assistenten für vier Monate einstellte und das Geld dafür aus Parlamentstöpfen kam. Bislang sind solche Beschäftigungsverhältnisse in Frankreich zwar nicht illegal. Macron will sie aber als Teil eines neuen Gesetzespakets zur Korruptionsbekämpfung verbieten lassen.

Bereits der Präsidentschaftswahlkampf war von diversen Bestechungsvorwürfen überschattet. So stolperte mit dem Konservativen Francois Fillon einer der Favoriten über eine Affäre, die sich um die mutmaßliche Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau drehte. Der als unabhängiger Außenseiter angetretene Macron profitierte davon. Viele Franzosen sahen in dem 39-Jährigen einen unverbrauchten Kandidaten, der frischen Wind in den Elysee-Palast bringen könnte. Nach seinem Wahlsieg am 7. Mai hofft er, dass seine noch junge Partei bei der Parlamentswahl am 11. und 18. Juni ebenfalls erfolgreich abschneidet und ihm so den nötigen Rückhalt für seine Reformpolitik verschafft.

Schlechter Zeitpunkt für Macron

Die Affäre rund um Ferrand kommt daher besonders ungelegen. Der 54-Jährige war einer der ersten Sozialisten, die sich auf die Seite Macrons schlugen. Zwischenzeitlich war er sogar als Ministerpräsident im Gespräch. Inzwischen fordern laut einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage des Instituts Harris 70 Prozent der Franzosen seinen Rücktritt. Staatsanwalt Mathais hatte sich ursprünglich entschieden, den Medienberichten nicht nachzugehen. Doch nachdem immer mehr Details in den vergangenen Tagen gemeldet worden seien, habe er seine Meinung geändert. Die Aufnahme von Vorermittlungen bedeutet nicht, dass jemand zwingend für schuldig gehalten wird. Die Strafverfolger können aber nach solchen ersten Untersuchungen entscheiden, ob es Anlass für umfassende Ermittlungen gibt.

Neben Ferrand sieht sich auch Europa-Ministerin Marielle de Sarnez mit Vorwürfen aus dem rechten Lager konfrontiert. Demnach soll es bei der Beschäftigung in Sarnez' Mitarbeiterstab während ihrer Zeit als EU-Abgeordnete zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Sie hat dies zurückgewiesen. In der Harris-Umfrage sprachen sich dennoch 62 Prozent für ihren Rücktritt aus.