Troyes, am Rande der Champagne, war seit dem Mittelalter ein Knotenpunkt der Handelswege. Doch nun sind die Straßen in der Kleinstadt leer. Aufgrund der vielen Einkaufszentren außerhalb der Stadt haben 16 Prozent aller Geschäfte in der Stadt dicht gemacht.

von Ulrike Koltermann, Paris

Wie will Frankreichs künftiger Präsident regieren? Wenn es Emmanuel Macron werden sollte, dann hofft er auf viele neue Gesichter im Parlament und auf flexible Mehrheiten. Der Wahlkampf geht dabei munter weiter - im Juni steht die Parlamentswahl an.

Am Sonntagabend werden die Franzosen endlich wissen, wer die nächsten fünf Jahre ihr Land regieren soll. Einen monatelangen Wahlkampf haben sie hinter sich: elf Fernsehdebatten, vier Vorwahlrunden, 44 große Wahlkampfauftritte von Emmanuel Macron, mindestens genauso viele von Marine Le Pen. Gut, dass damit jetzt Schluss ist. Aber wie geht es weiter? Mal angenommen, der nächste Präsident heißt Macron, so wie es die Umfragen nahelegen: Wie will der Mann eigentlich regieren, der keine Partei sondern allenfalls ein politisches Start-up hinter sich hat?

Wahlkampf und kein Ende in Sicht

Tatsächlich wird der Wahlkampf munter weiter gehen, denn in Frankreich stehen im Juni Parlamentswahlen an. Und ohne Abgeordnete, die hinter seinen Projekten stehen, kann auch der entschlossenste Präsident auf Dauer nicht viel anrichten. Macron hat deswegen ein ehrgeiziges Projekt: Er will in allen 577 Wahlkreisen eigene Kandidaten aufstellen. Die Hälfte von ihnen sollen Neulinge sein, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Und es sollen ebenso viele Männer wie Frauen sein.

Seine Bewegung "En Marche" hatte dazu aufgerufen, sich online für die Kandidaturen zu melden. Bis kurz vor der ersten Runde waren mehr als 14.000 Bewerbungen eingegangen. Bislang hat Macron allerdings nur 14 von ihnen der Öffentlichkeit vorgestellt. Die anderen sollen in der nächsten Woche bekannt gegeben werden.

Dichtes Wurzelwerk in den Wahlkreisen

Für eine Regierungsmehrheit bräuchte Macron 289 Abgeordnete. Das scheint sehr unrealistisch, denn viele Abgeordnete sind sowohl in ihrem Wahlkreis als auch in ihrer Partei fest verwurzelt. Derzeit hat die PS 285 Abgeordnete, von denen etwa 80 nicht wieder antreten, und die Republikaner haben 199, von denen etwa 50 nicht wieder antreten.

Macron hat allerdings ausgeschlossen, Kandidaten anderer Parteien in seiner Regierungsmehrheit aufzunehmen. Wenn beispielsweise Ex-Premierminister Manuel Valls mit ihm zusammenarbeiten möchte, dann könnte er nicht für die sozialistische Partei antreten – oder er bekäme einen Macron-Kandidaten vor die Nase gesetzt. Das ist starker Tobak für die Linken.

Republikaner hoffen auf Parlamentswahl ohne Fillon-Effekt

Unterdessen hoffen die Rechten darauf, dass sie bei der Parlamentswahl deutlich besser abschneiden als bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl – wo viele Rechte sich nicht überwinden konnten, den skandalgebeutelten Francois Fillon zu wählen. Es kann also gut sein, dass es keine klare Mehrheit für Macron gibt, sondern eine neue Form der sogenannten Kohabitation, wenn Premier und Präsident unterschiedlichen politischen Lagern angehören. Frankreich hat das schon mehrfach erlebt, zuletzt unter dem konservativen Präsidenten Jacques Chirac, der mit seinem sozialistischen Premierminister Lionel Jospin klarkommen musste.

Macron stört das nicht weiter. Er hält das alte Modell mit seiner strikten Parteidisziplin für längst überholt. Er hatte es selbst als Wirtschaftsminister erlebt, wie er sich für sein Reformpaket nach und nach die Zustimmung der Abgeordneten erkämpft hat und bei der Schlussabstimmung dann doch wieder alle nach Parteilinie abgestimmt haben. Er hofft darauf, "Mehrheiten für Projekte" zu schaffen und auf diese Weise die Parteigrenzen aufzuweichen.

Front National als starke Opposition?

Offen ist auch, wie das Rekordergebnis beim ersten Wahlgang für Marine Le Pen - 21,4 Prozent bzw. 7,7 Millionen Stimmen - sich im Parlament niederschlagen wird. Derzeit hat der Front National gerade mal zwei Abgeordnete, und eine davon ist Marion Maréchal-Le Pen, die Nichte der Präsidentschaftskandidatin. Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl war Marine Le Pen in gut 100 Wahlkreisen auf mehr als 25 Prozent gekommen. Experten schätzen, dass es demnächst etwa 40 Abgeordnete sein könnten - und es damit eine neue, gewichtige Opposition geben wird.

Parteimehrheit hin oder her - falls Macron Präsident wird, dann will er sein wichtigstes Projekt, die als Wirtschaftsminister begonnene Reform des Arbeitsmarktes, ohnehin direkt per Dekret umsetzen. "Dazu stehe ich. Natürlich werde ich mich beraten, aber ich habe entschieden, dass wir da vorankommen müssen." Da die Franzosen bei geplanten Reformen schnell auf die Straße gehen, könnte es einen Sommer der Proteste geben.