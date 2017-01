Video Gedenken in Hiroshima

von Raphael Rauch

Die französische Schauspielerin Emmanuelle Riva ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie mit dem Kinofilm "Hiroshima, mon amour". Darin spielt sie eine Französin, die mit der Atombomben-Katastrophe und deutsch-französischer Kollaboration politisch heiße Eisen anfasst.

Zärtlich, zurückhaltend, verletzlich - und doch irgendwie geheimnisvoll dreinblickend: So haben die Zuschauer Emmanuelle Riva in Erinnerung, wie sie in "Hiroshima, mon amour" debütierte - und triumphierte. Der Film machte Emmanuelle Riva weltbekannt, zu einem Aushängeschild des französischen Kinos und der damals noch jungen Stilrichtung "Nouvelle Vague".

Nach langer Krankheit gestorben

Die Filmdiva starb am Freitagnachmittag im Alter von 89 Jahren "nach langer Krankheit" in Paris, wie ihre Agentin Anne Alvares Correa am Samstag mitteilte. Die Schauspielerin sei aber bis zuletzt "aktiv" gewesen. Kürzlich stand sie noch vor der Kamera und reiste für eine Lesung nach Rom.

Emmanuelle Riva in "Hiroshima, mon amour".

Quelle: imago

Auch wenn man Emmanuelle Riva sicher unrecht tut, wenn man sie auf ihre Meisterleistung in "Hiroshima, mon amour" reduziert: Der Streifen war nicht nur irgendein Film und ihre erste große Rolle, sondern damals ein großes Politikum.

Der Film handelt von einer jungen Französin, die nach Japan reist und sich vor Ort ein Bild von den Folgen der Atomkrieg-Katastrophe macht. Doch der Streifen behandelt nicht nur die japanisch-amerikanische Feindschaft, sondern auch den deutsch-französischen Zankapfel. Denn die erste große Liebe der jungen Französin galt einem deutschen Besatzungssoldat während des Zweiten Weltkriegs.

Erst Techtelmechtel, dann Tortur

Es war eine verbotene Liebe, von der der Zuschauer in Rückblenden erfährt - nur 14 Jahre nach dem Holocaust und dem Ende des Nazi-Schreckens durchaus ein Politikum. Zumal der Film nicht nur das Gräuel der Deutschen, sondern auch die Kollaboration der Franzosen anprangerte.

Die Protagonistin des Films, eindrucksvoll gespielt von Emmanuelle Riva, will damals mit ihrem deutschen Geliebten das besetzte Frankreich verlassen und den Soldaten in Deutschland heiraten. Doch ihr Plan geht nicht auf: Die Résistance, der französische Widerstand, bekommt von den Fluchtplänen Wind und erschießt den Soldaten, bevor das verliebte Paar verschwinden kann.

Dem Techtelmechtel der Hauptfigur, die den ganzen Film über namenlos bleibt, folgt die Tortur: Sie gilt als Kollaborateurin, Vaterlandsverräterin und Schlampe. Zur Strafe wird sie in ein Verlies gesteckt, kahlgeschoren und eingesperrt. Von dem Atombomben-Abwurf auf Hiroshima erfährt sie später aus der Zeitung.

Alain Resnais fasst heiße Eisen an

Mit den Themen Zweiter Weltkrieg, deutsch-französische Kollaboration und Kriegsverbrechen fasste der damals noch junge Regisseur Alain Resnais gleich mehrere heiße Eisen ein. Vielleicht konnte er das, weil er einen jüdischen Hintergrund hatte und Holocaust-Überlebende mutiger waren, das Unsagbare zu sagen.

Mit dem Erfolgsstreifen "Nacht und Nebel" hatte Alain Resnais bereits wenige Jahre zuvor Filmgeschichte geschrieben: In dem Film gedachte er der sechs Millionen ermordeter Juden - zu einem Zeitpunkt wohlgemerkt, als Leugnen, Vergessen und Verdrängen angesagt war. Resnais hielt die Totenstille in Auschwitz im Jahr 1955 fest, zeigte Deportationen, Konzentrationslager und Krematorien.

1956 wurde der Film fertiggestellt, doch die französische Zensur bemängelte nicht nur die schockierenden Bilder von Leichenhaufen und Massengräbern, sondern auch, dass in einem französischen Internierungslager für einen kurzen Moment ein französischer Polizist zu sehen war. Dieser Hinweis auf die Kollaboration sollte entfernt werden.

Letzte Rolle in "Lost in Paris"

Mutigen Männern wie Alain Resnais also verdankte Emmanuelle Riva ihre erste große Rolle, die sie schlagartig berühmt machte. Für ihre grandiose schauspielerische Leistung in "Hiroshima, mon amour" erhielt sie zwar eine Oscar-Nominierung, aber nicht die begehrte Trophäe.

Vielleicht auch, weil "Hiroshima, mon amour" zu eigenwillig inszeniert war und am Anfang der französischen Film-Welle "Nouvelle Vague" stand. Der Stil musste sich erst noch etablieren. Doch keinesfalls brauchte sie einen Oscar, um das Herz der Cineasten zu erobern, die nun um "mon amour" trauern.

Ihren letzten großen Erfolg feierte Emmanuelle Riva 2012 mit "Liebe" des österreichischen Filmemachers Michael Haneke. Die Geschichte über die Liebe eines alten Ehepaares brachte ihr den französischen Filmpreis César und eine weitere Oscar-Nominierung ein. Alle Riva-Fans sind nun gespannt, die Verstorbene in ihrer letzten Rolle zu sehen: Der Film "Paris Pieds nus" kommt im März in die französischen Kinos. Der englische Titel lautet: "Lost in Paris." Ohne Frage hat das französische Kino mit Emmanuelle Riva eine große Vertreterin verloren.

