Demonstration in New York

Es ist offiziell: Donald Trump ist der 45. Präsident der USA. Nach der Vereidigung seines Vizepräsidenten Mike Pence, legte auch Trump den Amtseid ab. In seiner Antrittsrede dankte er den Obamas und bekräftigte nochmals: "America first".

von Maya Dähne, New York

Einen Tag nach der Amtseinführung von Präsident Trump sind Hunderttausende Menschen in allen großen Städten des Landes auf die Straße gegangen. Vor allem Frauen laufen Sturm gegen den neuen Präsidenten. In New York verläuft die Marschroute vom Hauptquartier der Vereinten Nationen zum Trump Tower.

"Wir schlagen zurück", lacht Carla. Die 69-Jährige schwingt kämpferisch ihr selbst gebasteltes Nudelholz aus Pappe. Auf ihrem Plakat ist eine pinkfarbene Katzentatze mit ausgefahrenen Krallen zu sehen. "Wir sind heute Nacht aus Philadelphia nach New York gefahren, um beim Marsch dabei zu sein." Gestern, am Tag der Amtseinführung von Präsident Trump, haben die vier Freundinnen noch Kathies 72. Geburtstag gefeiert. "Ich hab noch nie in meinem Leben demonstriert, aber wann, wenn nicht jetzt." Trump, sagt Carla, sei brandgefährlich. "Wenn er auch nur die Hälfte von dem wahrmacht, was er angekündigt hat, müssen wir zurückschlagen."

"Ich muss einfach irgendetwas tun"

Weltweite Proteste In zahlreichen US-Städten gingen Zehntausende Menschen auf die Straße, die Zahl der Teilnehmer an der größten Anti-Trump-Kundgebung in Washington schwoll nach Schätzungen auf mindestens 500.000 an. Wegen der riesigen Beteiligung wurden die Teilnehmer von den Organisatoren ermutigt, eine Alternativroute einzuschlagen. Der Originalplan war nicht mehr einzuhalten, da sich auf der ursprünglichen Marschroute mehrere Hunderttausend Demonstranten versammelten. Auch in anderen Ländern kam es zu Demonstrationen - von London über Berlin bis Mexiko-Stadt und Sydney in Australien. (Quelle: dpa)

Genau das findet auch Ashley. Mit pinkfarbener Weste und einem Pappbecher Tee hat sie sich am Morgen in die Vorortbahn gesetzt. "Ich kann nicht einfach den Fernseher ausschalten und den Mann ignorieren, der jetzt unser Präsident ist. Ich muss einfach irgend etwas tun." Die Teenager in der Sitzreihe vor ihr nicken. Sie tragen pinkfarbene Mützen mit Katzenohren. "Das sind Pussy-Mützen", erklärt Sheila. "Weil Donald Trump ständig davon faselt, Frauen an ihre Pussy zu grapschen. Und jetzt grapschen die Pussys eben zurück", kichert sie.

Ashley wünscht den Pussy-Mützen-Mädchen viel Glück bei der Demo. "Das einzig Gute, das Trump bewirkt hat ist, dass Menschen zusammenrücken und gemeinsam gegen Hass, Diskriminierung, Rassismus kämpfen."

Clinton dankt Aktivistinnen über Twitter

Die Straßen rund um das Hauptquartier der Vereinten Nationen sind abgesperrt. Ein Meer von Menschen drängt Richtung East River. Eine Demonstrantin malt in letzter Minute ihre Plakate fertig. Auf der Lexington Avenue verkaufen Strickerinnen pinkfarbene Mützen. "Wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Einfach der Masse hinterher", sagt eine Mutter mit Babykarre und Protestplakat. Ihre kleine Tochter hält ein Schild hoch: "Mädchen sind stark".

Zwischen 47. Straße und Second Avenue geht nichts mehr. Die Veranstalter schätzen, dass mindestens 65.000 Demonstranten gekommen sind. Die Kundgebung wird via Videoleinwand übertragen. Prominente wie Yoko Ono, Helen Mirren und Whoopi Goldberg sind da. Hillary Clinton, die Frau, die auf vielen Plakaten zu sehen ist, fehlt. Aber immerhin sendet sie via Twitter eine kämpferische Nachricht an die Frauen hier draußen: "Danke, dass ihr aufsteht und für Eure Werte auf die Straße geht. Das ist wichtiger denn je. Zusammen sind wir stärker." Die Frau von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio, Chirlane McCray ruft der Menge zu: "Wer ist der Boss? Wir sind der Boss!"

"Das hier ist nur der Anfang“

Grace steht mit ihrem Vater Greg in der Menge. "Meine ganze Schulklasse ist hier. Aber irgendwie haben wir uns aus den Augen verloren", sagt die Sechzehnjährige aus Dobbs Ferry, New York. "Ich finde es wichtig heute hier zu sein. Wir sind die Zukunft dieses Landes. Wir haben Rechte und die lassen wir uns nicht wegnehmen." Ihr Vater nickt und zieht sich seine pinkfarbene Mütze über die Ohren. "Ich bin 51 Jahre alt. Das hier ist meine allererste Demo. Ich habe Grace ermutigt hinzugehen. Sie war heute morgen hundemüde und wollte in der letzten Minute kneifen." Grace nickt. Hausaufgaben-Stress. "Aber ich bin froh, dass wir jetzt hier sind."

Ihr Hauptanliegen: "Frauenrechte und Menschenrechte. Trump dreht die Uhr um dreihundert Jahre zurück. Das ist doch irre." Vorsichtshalber hat er seiner Tochter die Nummer eines Rechtsanwalts auf die Hand geschrieben. "Man weiß nie, falls sie verhaftet wird." Grace grinst. "Es wird schon nichts passieren. Obwohl, eine meiner Freundinnen hat geplant, irgendwann ihr Shirt auszuziehen und barbusig zu demonstrieren."

"Das hier ist nur der Anfang. Dieser Marsch ist Teil einer Bewegung", sagt Tina Cassidy, eine der Organisatorinnen. "Frauen in Washington, Boston, Florida, Kalifornien, aber auch in London, Berlin, Paris, Tokio und überall auf der Welt gehen auf die Straße. Für Frauenrechte, für Gleichheit, für soziale Gerechtigkeit. Es ist eine globale Bewegung. Wir sitzen alle im gleichen Boot."