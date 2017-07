AfD-Chefin Petry hat heftige Kritik an ihren innerparteilichen Gegnern geübt. Sie äußerte sich gegenüber dem ZDF im Vorfeld einer geplanten Abstimmung des Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Dort soll entschieden werden, ob ihr die Kandidatur für das Direktmandat für den Bundestag entzogen wird.

Ob ihr am Ende das Mandat tatsächlich entzogen werde, spiele letztlich keine Rolle mehr, so Petry. "Weil der politische Schaden für die Gesamtpartei bereits angerichtet ist, indem ein Kreisverband, der mir die Kandidatur angetragen hat, jetzt aufgrund meiner Kritik an Rechtsauslegern wie Höcke und Maier die Kandidatur wieder entziehen will, das spricht Bände über solche Parteivertreter."

Kritik am Bundesvorstand: Partei führungslos

Petry bemüht sich seit geraumer Zeit darum, dass sowohl der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke als auch der umstrittene Dresdner Richter Jens Maier aus der Partei ausgeschlossen werden. Maier steht auf der Landesliste zur Bundestagswahl auf Platz zwei, direkt hinter Petry.

Die AfD-Chefin übte in dem Zusammenhang auch Kritik am Bundesvorstand der Partei, der sich nicht gemeinsam mit ihr gegen eine Entwicklung wie in Thüringen gestellt habe. Seit dem Bundesparteitag im April in Köln "müssen wir feststellen dass die Partei weitgehend führungslos ist".

Demontage der eigenen Führung?

Sollte der Kreisverband ihr die Kandidatur entziehen, würde sie das "mit Bedauern zur Kenntnis nehmen", erklärte Petry. Dem ZDF sagte sie außerdem, Mitglieder, die hinter einer solchen Entscheidung stünden, wüssten offenbar nicht, was es heiße, "einer Vorsitzenden derartig in die Parade zu fahren". Das sei schädlich für die Gesamt-AfD.

Die AfD versäume es hier ein weiteres Mal, klar zu sagen, wofür sie stehe. "Und wenn sie dafür steht, die eigene Führung zu demontieren, dann sagt das eben mehr über die Unfähigkeit dieser Mitglieder aus als über diejenigen, die bereit gewesen wären, Wahlkampf zu machen."