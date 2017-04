In Köln beginnt am Vormittag der Bundesparteitag der AfD. Die 600 Delegierten wollen bei dem Treffen über ein Wahlprogramm und über die Aufstellung eines Spitzenteams beraten.

Tausende Menschen haben in Köln gegen den AfD-Bundesparteitag demonstriert. Die Polizei war mit insgesamt 4.000 Beamten im Einsatz, ernsthafte Probleme habe es keine gegeben. Auf dem Parteitag hat Frauke Petry ein politische Schlappe erlitten. Die Richtungsentscheidung wurde abgelehnt.

"Kein Kölsch für Nazis" steht auf dem großen Transparent zu lesen, das eine Kölner Traditionsbrauerei an ihrem Gebäude neben dem Heumarkt aufgespannt hat. Die unfreundliche Begrüßung gilt den Delegierten der Alternative für Deutschland (AfD), die nur wenige Meter von dem Brauhaus entfernt in einem Kölner Innenstadt-Hotel ihren Bundesparteitag abhalten. Doch bevor der AfD-Kongress am Samstagmorgen beginnt, steht einigen Delegierten ein ziemlicher Spießrutenlauf bevor.

Zwar hat die Polizei wegen angekündigter Blockadeaktionen linker Gegendemonstranten das Hotel hermetisch abgeriegelt - doch irgendwie müssen die AfD-Delegierten ja erstmal durch die Absperrungen hindurch, um zum Tagungsort zu gelangen. Und immer wenn sich AfD-Delegierte auf dem Heumarkt und in den angrenzenden Zufahrtsstraßen sehen lassen, schlägt ihnen der Hass der linken Demonstranten entgegen.

Debatte um künftige Richtung der AfD abgelehnt

Auf dem AfD-Parteitag hatte Frauke Petry in der Debatte über die strategische Ausrichtung der Partei eine Niederlage einstecken müssen. In einer kurzen Erklärung vor Journalisten am Rande kündigte sie an, weiter in ihrem Amt als Sprecherin des Bundesvorstands bleiben zu wollen. Sie wolle auch eine aktive Rolle im Wahlkampf spielen, betonte aber, dass nun ihre Kontrahenten am Zug seien. Bereits im Vorfeld hatte Petry mitgeteilt, nicht als Spitzenkandidatin ihrer Partei für die Bundestagswahl im Herbst zur Verfügung zu stehen.

AfD

Zum Auftakt des Bundesparteitags scheiterte Petry mit ihrem sogenannten Zukunftsantrag, in dem sie dieauf den "realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" einschwören wollte. Die 560 Delegierten ließen diesen Antrag nicht zur Abstimmung zu. Lang anhaltenden Beifall erhielt später Petrys Kollege Jörg Meuthen, der in seiner Rede die Bundesregierung und die im Bundestag vertretenen Parteien scharf anging und sich für den von Petry verworfenen Weg einer Fundamentalopposition stark machte. Er warnte, Deutschland werde durch eine "ungeheure Masse" an Migranten von Grund auf verändert. Unter dem Jubel seiner Parteifreunde sagte Meuthen: "Wir sind die, die Deutschland nicht preisgeben werden."

"Feuer statt Konfetti" von Polizei verhindert

"AfD-Faschistenpack" skandieren die Protestierenden, und "Es gibt kein Recht auf Nazi-Propaganda". Manch ein Parteitagsgänger wird von Antifa-Aktivisten angerempelt, die Polizei muss eine ganze Reihe von AfD-Mitgliedern durch die Sicherheitssperren eskortieren und sie dabei vor wütenden Demonstranten schützen.

Eigentlich hatten die linken Gegendemonstranten, die einen kleinen Teil der am Samstag insgesamt erwarteten 50.000 Kölner AfD-Gegner ausmachen, den Parteitag nicht nur stören, sondern komplett verhindern wollen. "Feuer statt Konfetti" solle den Delegierten der Rechtspopulisten um die Ohren fliegen, hieß es in linken Internetaufrufen. "Kommt alle nach Köln. Es wird unser Fest und deren Hölle."

Kraft lobt breites Bündnis "Köln stellt sich quer"

Rund tausend gewaltbereite linke Demonstranten waren schließlich vor Ort, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Doch schnell wurde an diesem Samstagmorgen klar, dass die Polizei den gewaltsamen Protest gegen den AfD-Parteitag fest im Griff hatte. Denn insgesamt waren über 4.000 Polizisten im Einsatz - das größte Polizeiaufgebot in Köln seit Jahren. Zwar gab es wiederholt Versuche von Linken, Absperrungen zu überrennen und Polizisten anzugreifen. Ernsthafte Probleme bereiteten die gewaltbereiten Aktivisten der Polizei aber nicht.

Auf einem anderen Plakat wurde das Buchstabenkürzel der rechtspopulistischen Partei spöttisch mit "Alternative Fakten Deutschland" übersetzt. Der Kundgebung der linken Gegendemonstranten schloss sich am Mittag der Protest des eher bürgerlichen Lagers an. Das breite Bündnis "Köln stellt sich quer" übernahm den Heumarkt, auf dem später auch NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) und Grünen-Chef Cem Özdemir sprachen. Kraft begrüßte es, dass sich so viele Bürger eingefunden hätten, um eine "klare Haltung" gegen Ausgrenzung und Hetze zu zeigen. Damit werde ein Zeichen "für Toleranz und gegen Hass" gesetzt, sagte sie auf der Kundgebung des Bündnisses.