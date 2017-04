Video Black in the USA: Rassismus

Offenbar aus Hass auf Weiße hat ein Mann in Kalifornien um sich geschossen. Dabei tötete er drei Männer, die ihm zufällig über den Weg liefen. Zwei Lateinamerikanerinnen verschonte er dagegen. Nach dem 39-Jährigen hatte die Polizei zuvor bereits gefahndet.

Ein Mann hat aus offenbar rassistischen Gründen drei Menschen in den USA erschossen. Der 39-Jährige wurde nach der Tat in Fresno im US-Staat Kalifornien am Dienstag (Ortszeit) festgenommen. Der dunkelhäutige Mann sagte nach Polizeiangaben, er hasse Weiße. Die Opfer waren alle weiße Männer.

Polizei: Tat war Hassverbrechen

Die Tat sei ein Hassverbrechen, sagte Fresnos Polizeichef Jerry Dyer. Einen Zusammenhang zu Extremismus gebe es nicht, auch wenn der Mann bei seiner Festnahme "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen habe. Trotz dieser Äußerung habe die Tat nichts mit Terrorismus zu tun, sondern basiere allein auf Rassismus, betonte Dyer bei einer Pressekonferenz.

Der Täter habe 16 Schüsse innerhalb einer Minute abgegeben. Eines der Opfer war ein 34 Jahre alter Angestellter eines Gas- und Elektrounternehmens, der auf dem Beifahrersitz eines Firmenwagens saß. Der Mann ging auf das Auto zu und schoss. Der Fahrer des Wagens, der Lateinamerikaner war, sei daraufhin losgerast und habe die Polizei alarmiert.

"Grundlose Attacken"

Der Mann schoss anschließend auf einen weiteren Menschen, verfehlte diesen aber. Also zielte er auf einen 37-Jährigen, der auf dem Gehweg eine Tüte mit Einkäufen nach Hause trug und erschoss den Mann. Das letzte Opfer des 39-Jährigen war ein 58-Jähriger auf einem Parkplatz. Der mutmaßliche Täter habe sich zwischen den Schüssen noch einem Auto genähert, in dem zwei Frauen und ein Kind saßen, sagte Dyer. Er habe nicht geschossen, da die Frauen beide Lateinamerikanerinnen gewesen seien.

Die Menschen, die ausgewählt worden seien, hätten nichts getan, was das Geschehene rechtfertige, sagte Dyer. "Das waren grundlose Attacken von einer Einzelperson, die die Absicht hatte, heute jemanden umzubringen. Und das tat er."

Behörden suchten bereits nach dem Mann

Der mutmaßliche Täter hatte sich zuvor auch rassistisch in sozialen Netzwerken geäußert. Auf seiner Facebook-Seite soll er mehrmals "schwarze Krieger" dazu ermutigt haben sich "aufzutürmen". Zudem soll er auch das Hashtag #LetBlackPeopleGo (auf Deutsch etwa "Lasst Schwarze in Ruhe") verwendet haben. In einem am Montag veröffentlichten Post schrieb der Mann, seine "Tötungsrate auf der anderen Seite sei gewaltig gestiegen".

Nach dem 39-Jährigen wurde bereits gesucht, da er vergangene Woche einen Wachmann in einem Motel erschossen haben soll. Die Polizei in Fresno habe das FBI in die Ermittlungen eingebunden, sagte Polizeichef Dyer. Nach Behördenangaben war der mutmaßliche Täter in der Vergangenheit bereits wegen Waffenbesitzes und Drogendelikten festgenommen worden. Der Mann soll zuletzt auf der Straße gelebt haben.