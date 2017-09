Es sind keine drei Wochen mehr bis zur Wahl, die heiße Phase des Wahlkampfes ist in vollem Gange. "Wie geht's, Deutschland?" fragt Marietta Slomka. Die Sendung in voller Länge.

"Wer austeilt, muss auch einstecken können. Das gehört zur Diskussionskultur in Talksendungen", sagte ZDF-Chefredakteur Peter Frey. "Eine Livesendung zu verlassen, bringt zwar Aufmerksamkeit, verhindert aber eine politische Auseinandersetzung in der Sache."

Weidel selbst warf Slomka später via Twitter vor, die Moderatorin habe sich mit der Argumentation von SPD und Grünen gemein gemacht. ZDF-Chefredakeur Frey wies das "mit Nachdruck" zurück. Slomka habe die Runde mit sieben Politikern und sechs Bürgern "fair und gelassen" moderiert. "Ich hoffe, dass bei künftigen Wahlformaten nicht Inszenierungen, sondern der politische Streit im Mittelpunkt steht", so Frey.

Gäste der Sendung waren neben Weidel und Scheuer Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), die Linken-Bundesvorsitzende Katja Kipping, Jürgen Trittin von den Grünen und Katja Suding für die FDP.

Umstrittener Rechtsaußen

Der Thüringer AfD-Landeschef Höcke ist auch in der eigenen Partei umstritten. Er hatte erklärt, die Deutschen seien die einzigen in der Welt, die sich "ein Denkmal der Schande in das Herz ihrer Hauptstadt gepflanzt" hätten und damit bundesweit Empörung ausgelöst. Unter anderem forderte der frühere Geschichtslehrer eine 180-Grad-Wende in der deutschen Erinnerungskultur. Höcke selbst fühlte sich missinterpretiert.

Währendim AfD-Bundesvorstand zu den Unterstützern eines Parteiausschlusses von Höcke zählt, stellt sich Gauland, der zusammen mitdas AfD-Spitzenduo zur Bundestagswahl am 24. September bildet, gegen einen Ausschluss.

Gauland wiederum steht in der Kritik wegen seiner Äußerungen über die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz. Der AfD-Politiker hatte im August auf einer Wahlkampfveranstaltung im thüringischen Eichsfeld laut einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt: "Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen können."