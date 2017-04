Marine Le Pen will Präsidentin der französischen Republik werden. Mit Nationalismus, Abschottung und EU-Kritik. Sie hat gute Chancen in die Stichwahl der Präsidentschaftswahlen zu kommen.

von Miriam Steimer, Paris

Der rechtsextreme Front National war oft Vorreiter im Netz: Zum Beispiel als erste Partei Frankreichs mit eigener Homepage - um die klassischen Medien umgehen zu können. Auch in der aktuellen Kampagne setzt der FN aufs Netz und hat dort gleichzeitig ein Problem mit seinen Anhängern.

"Ich hoffe, dass ihr 2017 mit Hilfe des Internets eine furchterregende demokratische Kraft sein werdet", sagte Marine Le Pen am 1. Mai 2016 vor ihren Anhängern. Warum das Internet und die sozialen Medien für den rechtsextremen Front National (FN) so wichtig sind, diese Erklärung lieferte Le Pen gleich mit: "Das Internet ist ein phänomenales Mittel, um die Franzosen zu überzeugen. Mit den sozialen Medien können wir die Medien umgehen."

Experte: FN hat verlässliche Netz-Community

Was die Präsenz im Netz angeht, ist der FN den anderen Parteien oft voraus gewesen: Als die anderen Parteien anfingen, ihre Onlineauftritte aufzubauen, war der FN schon auf Twitter, Youtube und Facebook. Auch im aktuellen Wahlkampf ist die Partei online extrem aktiv.

Zum Beispiel auf Twitter hat der FN eine extrem rechte Gemeinschaft, die ihn unterstützt. Die FN-Sympathisanten kennen das Web nicht erst seit der Kampagne von Marine Le Pen: "Es gibt junge, sehr starke Communitys, die schon vor ihrer Kampagne existierten. Der FN konnte sich dank der Popularität von Marine Le Pen auf sie verlassen", sagt Martin Biéri, der für die Pariser Kommunikationsagentur "La Netscouade" den Wahlkampf beobachtet. "Was der FN besonders gut kann, ist seine Anhänger zu mobilisieren. Er hat eine starke Gemeinschaft, die gerne trollt, Falschmeldungen verbreitet und die Anonymität des Internets ausnutzt", sagt Biéri.

"Was innovativ ist, kommt von Linksaußen"

Es sind nicht extrem viele, aber sie sind extrem gut organisiert. So schaffen sie es sehr schnell, ihre Themen zum Trending Topic zu machen, also zu den Themen, über die auf Twitter am meisten gesprochen wird. "Wenn man dann die Konten analysiert, die dazu beigetragen haben, dann sind das vielleicht knapp 50. Das ist wirklich keine Armee, sondern ein kleiner, gut organisierter Strang, der viel Lärm macht", sagt David Doucet, Journalist und FN-Experte. Bei den Vorwahlen der Konservativen nahm sich die rechte Twitter-Gemeinde zum Beispiel Alain Juppé vor. Sie verwandelten ihn in Ali und machten #AliJuppe zu einem Trending Topic des Abends.

Wirklich kreativ ist die rechte Szene im Internet allerdings nicht: "Ihre Kommunikation entspricht dem Mainstream", sagt Doucet. "Sie sind nicht innovativ. Alles was gerade innovativ ist, kommt von Linksaußen, aus dem Lager von Jean-Luc Mélenchon." Der wartet auf mit eigenen Videospielen, eigenen Youtube-Formaten und einem sehr jungen, netzaffinen Auftritt.

Erbitterte Lagerkämpfe

Was das Mélenchon- und das Le Pen-Lager vereint, ist die Videospielplattform jeuxvideo.com. In den Foren dort liefern sich Anhänger beider Lager erbitterte Kämpfe. Die Seite, die ein bisschen dem amerikanischen 4chan ähnelt, zieht nicht nur Videospieler an. In den Foren wird über Kino, Musik und eben auch Politik diskutiert - meist mit anonymen Konten. "Es ist gerade für junge Leute so einfach, mit zwei drei Klicks das Gefühl zu haben, an einer Kampagne teilzunehmen und ein Ereignis beeinflussen zu können", sagt Doucet.

In diesen Foren werden viele Codes benutzt, die Außenstehende nicht verstehen. Der Front National versucht, auch da am Ball zu bleiben. Vor allem auf Youtube will die Partei ihren jungen Anhängern auf Augenhöhe begegnen. Zum Beispiel stecken in Videos von Le Pens Stellvertreter Florian Philippot viele Details: "Er versteckt bestimmte Memes, zum Beispiel unter seiner Tasse. Wenn er trinkt sieht man den Sticker unter dem Tassenboden. Er will damit sagen: Ich verstehe das Internet. Ich verstehe Euch", sagt Biéri.

Strategie: Gegner schlecht machen

Im Gegensatz zur kreativen linken Szene begnügt sich die rechte vor allem damit, Bilder und Memes aus dem US-Wahlkampf zu kopieren. Zum Beispiel Pepe, den Frosch, der inzwischen sogar eine eigene Kleiderkollektion in Frankreich hat. "Das ist eigentlich ein harmloser Frosch aus einem Comic, der von amerikanischen Rassisten benutzt wurde, um durch dieses kindliche Bild frauenfeindliche und sexistische Botschaften zu verbreiten", sagt Doucet. Und was soll das? "Naja, es ist schwierig, einen Frosch wegen Rassismus anzuklagen."

Auch das negative campaigning hat die französische Rechte wohl aus den USA übernommen: Den Gegner schlecht machen, statt sich selbst positiv hervorzutun. Zum Beispiel mit dem Youtube-Kanal "Le vrai Fillon" (Der wahre Fillon). Ein Format, das der FN im November gestartet hat, um sich über François Fillon lustig zu machen, als er die Vorwahlen der Republikaner gewann.

Online-Unterstützer radikaler, als Le Pen lieb ist

Doch der FN hat ein Problem: Was FN-Fans im Netz schreiben ist oft viel radikaler als es Marine Le Pen recht ist: "Das Internet zeigt die Doppeldeutigkeit von Le Pens Reden. Sie versucht, das Image der Partei aufzupolieren, sie zu entteufeln. Im Internet sieht man Unterstützer, die in ihren Äußerungen viel radikaler sind als das, was Le Pen öffentlich sagt", sagt Doucet.

Kreativ ist der FN im Netz nicht, aber präsent. Und das, was FN-Anhänger dort schreiben ist vielleicht ehrlicher als das, was Le Pen vor Mikros sagt. Das glaubt auch Doucet: "Le Pen hat in gewisser Weise Angst vor dem Internet, weil sie Angst davor hat, was ihre Anhänger dort schreiben."

