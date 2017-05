Dürre in Ostafrika: "Man hätte es wissen müssen"

Somalia befindet sich in einer schlimmen Dürreperiode: Aus den trockenen Gebieten fliehen Menschen dorthin, wo es noch ein wenig Wasser gibt. Die letzte Rettung ist für viele die Versorgung durch Hilfsorganisationen.

Millionen Menschen sind in Ostafrika sind von Hunger und Dürre bedroht, darunter 1,4 Millionen Kinder.

Aktuell gäbe es "dramatische Situationen" in Ostafrika. In einer Nacht starben 7000 Kinder an Hunger, sagt Gerd Müller, CSU, Bundesentwicklungsminister. Eine "grüne Agrarrevolution" sei aber möglich: "Wir haben heute die Technologien in Europa, um die Produktivität in Afrika zum Teil zu verdoppeln."

Die Dürre in Ostafrika trifft auch den Norden Kenias hart. Statt von modernen Frühwarnsystemen zu profitieren, sind die Brunnen ausgetrocknet, die Tiere verdursten und die Menschen sind verzweifelt. Auf Warnungen reagiert die Politik zu langsam, Hilfsgelder kommen - wenn überhaupt - oft zu spät.

Zachary Atheru beugt sich über seinen Computerbildschirm und zeigt auf Kurven und Klimatabellen. "Wir haben diese Dürre schon im vergangenen Jahr vorhergesagt. Es gab Hinweise auf zu wenig Niederschläge in den meisten landwirtschaftlich genutzten Gebieten."

Vier Monate warten auf den Notstand

Atheru leitet das Programm für Klima-Diagnose und -Vorhersage am IGAD-Klimazentrum, kurz ICPAC, in Kenias Hauptstadt Nairobi. Ein Team von Wissenschaftlern aus den Mitgliedsstaaten der Ostafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft, das Klimadaten verschiedenster Quellen zusammenführt und analysiert. Das Problem, meint Atheru, seien nicht die Daten, sondern das, was die Politik mit ihnen macht, oder besser: nicht macht.

Obwohl es seit Oktober 2016 Warnungen vor einer bevorstehenden Dürre gab, dauerte es noch vier Monate, bis die kenianische Regierung im Januar 2017 endlich den Dürre-Notstand ausrief. Ein notwendiges Alarmsignal an alle Geberländer, zugesagte Hilfsgelder in die zahlreichen Dürre-Fonds zu zahlen. Doch auch die reagierten nicht oder zu spät. Wieder einmal.

Mechanismen müssen früh greifen

"Wir brauchen eine Vorhersagen-basierte Finanzierung", fordert Kevin Shingles vom Büro der Welthungerhilfe in Kenia. "Wir müssen es schaffen, solche sich lange vorher ankündigenden Krisen abzuschwächen, anstatt zuzulassen, dass sie sich zu einer Katastrophe entwickeln, wie wir sie jetzt erleben." Bereits in einem frühen Stadium müssten alle möglichen Hilfsmechanismen greifen. Nur mit ausreichenden und rechtzeitigen Geldzahlungen könnten Hilfsfonds eingerichtet, Wasserspeicher und Nahrungsmitteldepots gefüllt und kommunale Nothilfeprogramme gestartet werden.

Wie solche Programme aussehen können, lässt sich in Kenias trockener Turkana-Provinz im Norden des Landes begutachten. Mit internationaler Hilfe legte die kenianische Regierung ein sogenanntes "Sicherheitsnetz-Programm" auf. Das sieht vor allem Geldleistungen an Dürre-Opfer vor. "Mit den Bargeld-Transfers erreichen wir zurzeit rund 61.000 Familien in unserer Region", meint Abdulkadir Jilo, Dürre-Beauftragter des Landkreises Turkana.

Bargeld statt Lebensmittel

Bäuerin Losike gehört zu diesem Kreis. "Ich hatte mal 40 Ziegen", sagt sie, "doch die sind alle während der Dürre verendet". Sie hat kaum noch Einnahmen, und bekommt deshalb jeden Monat rund 25 Euro Dürre-Geld, das sie sich in der Kreisstadt Kakuma auf der Bank mit einer Kreditkarte abholen kann. "Die Leute bevorzugen ein Bargeldsystem", sagt Rose Tino, die für die Hilfsorganisation Oxfam das Bargeld-Programm betreut. "Unsere Umfragen zeigten, dass die Leute von dem Geld vor allem Wasser, Medikamente und Lebensmittel kaufen. Die bekommen sie meist noch auf den lokalen Märkten. Und die Gemeinden wiederum leben vom Umsatz dieser Märkte."

Immer öfter wird versucht, klassische Nahrungsmittelhilfe durch Bargeldzahlungen zu ersetzen. Oft trieben diese Lieferungen aus dem Ausland die lokalen Märkte in den Ruin. Zwar gibt es dort meist noch ausreichend Lebensmittel zu kaufen, doch durch die Dürre steigen die Preise, die verarmten Bauern können diese Preise nicht zahlen und hungern. Ein Teufelskreis. Um den jedoch zu durchbrechen, braucht es Geld aus den Dürre-Fonds. Und diese Fonds gilt es frühzeitig zu füllen, sobald sich die nächste Krise ankündigt. Und das tut sie, dank verbesserter Vorhersage-Technologien, meist schon viele Monate im Voraus.