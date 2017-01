Am kommenden Freitag wird Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Auch Monate nach der Wahl stehen sich Gegner und Befürworter immer noch unversöhnlich gegenüber. Wie ist die Stimmung in Amerika vor der Amtseinführung von Donald Trump?

von Lara Wiedeking, Washington

Viel Pomp, viele Promis: Die Amtseinführung eines US-Präsidenten ist traditionell eine große Party. Nicht so im Falle Donald Trumps - denn bislang hagelt es fast nur Promi-Absagen. Nicht mal eine Coverband will spielen.

Es war eine von vielen, vielen Absagen, die Donald Trumps Team zu seiner Amtseinführung kassiert hat: Eine Bruce Springsteen Coverband hat am vergangenen Mittwoch ihre Teilnahme an der Amtseinführung abgesagt. Die "B Street Band" sollte ursprünglich am 19. Januar, dem Abend vor der Inauguration in Washington, DC, bei einer Gala spielen.

Lange Liste schillernder Namen

Vor der Amtseinführung... ... des künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat dessen Übergangsteam Werbung für das Event auf Facebook und Twitter geschaltet. In den Anzeigen heißt es, Trump wolle die Menschen "persönlich einladen", um am Donnerstag ein Willkommenskonzert und am Freitag die Vereidigung selbst zu feiern. Die Werbung beinhaltet ein Video, in dem Trump verspricht, das Konzert werde "wirklich fantastisch". Verantwortliche der Heimatschutzbehörde rechnen mit bis zu 900.000 Menschen, die an den Feierlichkeiten der Vereidigung teilnehmen werden. Bei Barack Obamas erster Amtseinführung 2009 kamen 1,8 Millionen Menschen.

Kaum machte die Nachricht die Runde, ging der Sturm los, Emails von Fans und Gegner der neuen Präsidenten überrollten die Band. "Wir hatten das Gefühl, als wären wir auf einer einsamen Insel", zitiert das amerikanische Musikmagazin Rolling Stone Bandmitglied und Manager Will Forte. Ein weiterer Name auf einer Liste, die ein interessantes Festival-Lineup formen würde:Celine Dion, Justin Timberlake, Elton John, Andrea Boccelli und Kiss haben einen Auftritt am Tag der Amtseinführung, den 20. Januar, dankend abgelehnt.

"Wir wollten nicht respektlos gegenüber Bruce, seiner Musik und seiner Band erscheinen", wird Forte weiter zitiert. Springsteen selber ist während des Wahlkampfes für Hillary Clinton aufgetreten. Überhaupt: Der Clinton-Kampagne mangelte es nicht an schillernden Namen : Katy Perry, America Ferrera und Scarlett Johansson sind nur einige von ihnen. Trump wehrte sich - natürlich - auf Twitter, als sein Mangel an Promi-Zuspruch publik wurde: "Die so genannten A-Promis wollen alle Tickets zur Amtseinführung, aber schaut mal, was sie für Hillary erreicht haben, NICHTS. Ich will das VOLK", verkündete er am 22. Dezember 2016.

Dafür kommt ein 16-jähirger Casting-Star

Auch die Musical-Darstellerin Jennifer Holliday hat kurzfristig abgesagt - sie wollte auf dem Konzert am Vorabend auftreten.Im US-Fernsehen sagte die Afroamerikanerin, sie wolle ihre Stimme nutzen, um das Land zu vereinen. Doch das negative Echo war zu stark. Besonders die LQBT-Gemeinschaft (Lesbisch-Schwul-Bisexuell-Transgender) zeigte sich enttäuscht von Hollidays Entscheidung zu singen. In einem Facebook-Post erklärte die 56-Jährige, sie habe ihren geplanten Auftritt abgesagt, weil sie auf keinen Fall das Herz ihrer Fans brechen wollte.

Die Nationalhymne wird von der 16-jährigen Jackie Evancho gesungen. Die Opernsängerin war Zweitplatzierte bei "America's Got Talent" - auch sie bekommt viel negatives Feedback, erzählt aber dem amerikanischen People-Magazin, sie halte das aus: "Meine Familie ist eine große Zielscheibe. Meine Schwester ist Transgender, darum richtet sich viel Hass auf uns. Aber mir wird auch viel Liebe entgegen gebracht. Darauf konzentriere ich mich."

Stars für Obama

Während die 16-Jährige Gegenwind von Trump-Gegnern bekommt, ist ihre große Schwester das Hassobjekt vieler Trump-Anhänger. Die 18-jährige kämpft vor einem Gericht in ihrem Heimatstaat Pennsylvania dafür, die Mädchentoilette in ihrer Schule besuchen zu dürfen. Der künftige Vizepräsident Mike Pence versuchte als Gouvernor in Indiana genau dies zu verhindern. Es war auch Pence, der öffentlich erklärte, die Homoehe zu verhindern sei keine Diskriminierung, es sei die Durchsetzung von Gottes Wille.

2010 trat Evancho auch für Barack Obama auf. Bei der jährlichen Einweihung des Weihnachtsbaums am Weißen Haus sang sie "Stille Nacht". Und für Obamas Amtseinführungen sangen die Weltstars Aretha Franklin (2009) und Beyoncé (2013) die Nationalhymne.