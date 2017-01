"Als wir gespielt haben, hat man sofort gemerkt: Das ist völlig anders, als alles andere, was wir kennen“, sagt Solveigh Rose, Philharmonisches Staatsorchester Hamburg. "Man hört jeden einzelnen Spieler.“ In der Elbphilharmonie müsse man als Orchester "über sich hinauswachsen.“

Der Große Saal der Elbphilharmonie: Die Zuschauer erwartet dort ein außergewöhnliches Konzerterlebnis. Die Musiker allerdings stellt die besondere Architektur des Saals vor eine spannende Herausforderung, erzählt Violinistin Solveigh Rose vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg im heute.de-Interview.

Wie fühlt es sich an, in der Elbphilharmonie zu spielen?

Solveigh Rose ... ... gehört seit 1990 zu den Ersten Violinen des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg, dem größten und ältesten Orchester der Stadt. Außerdem ist sie die Vorsitzende des Orchestervorstands.

Ich komme gerade von der Probe im Großen Saal und bin nach wie vor schwer beeindruckt von der genialen Architektur und von der Akustik. Was für das Publikum so faszinierend ist, nämlich, dass man auch kleinste Details und jeden einzelnen Musiker selbst auf den oberen Plätzen im Saal noch deutlich heraushört, bedeutet für uns allerdings höchste Präzision, perfektes Zusammenspiel, die Ausarbeitung feinster Nuancen. Dieser Saal ist zunächst einmal eine Umstellung für uns: Wir spielen ja 240 Vorstellungen im Jahr im Orchestergraben der wunderbaren, aber akustisch ganz anders gearteten Hamburgischen Staatsoper. Und auch die von uns sehr geliebte neo-barocke Laeiszhalle, in der bisher unsere 30 Konzerte pro Saison stattfanden, ist für uns leichter zu bespielen als die Elbphilharmonie. Der Klang mischt sich anders.

Das heißt die Elbphilharmonie macht erst mal richtig Stress und Arbeit?

Natürlich ist es viel Arbeit für alle Beteiligten, da es sich bei dem Stück, das wir zur Eröffnung spielen, um ein Auftragswerk, nämlich die Uraufführung des Oratoriums "Arche" von Jörg Widmann handelt. Er hat es speziell für die Elbphilharmonie mit ihren fantastischen räumlichen Möglichkeiten geschrieben. Für uns ist alles neu und unbekannt, und jeder möchte, dass es ein großer Erfolg wird. Das ist eine spannende Herausforderung, und wir lieben Herausforderungen. Für das Publikum gibt es bei dieser Aufführung extrem viel zu beobachten: Drei verschiedene Chöre, darunter auch ein Kinderchor. Sängersolisten und besondere Instrumente wie zum Beispiel Glasharmonika, Akkordeon, Orgel und gleich zwei Flügel in einem riesig besetzten Orchester.

Wie würden Sie den Klang in der Elbphilharmonie beschreiben?

Der Klang ist sehr transparent, fast schon plastisch. Man hört, wie ich schon sagte, feinste Nuancen und einzelne Instrumente. Gerade der Blechbläserklang wird, wenn die Kollegen sehr laut spielen, als besonders warm, sonor und voluminös empfunden. Und (lacht) ich bin schon sehr gespannt, wie der Applaus klingen mag. Es ist schon beeindruckend, von welcher Höhe aus die Zuschauer auf uns herabblicken.

Wie haben sie die Diskussionen und die lange Bauzeit für die Elbphilharmonie wahrgenommen?

Besonders in den ersten Jahren und während des Bau-Stopps hat man in erster Linie die kritischen Stimmen gehört. Gerade Leute, die nicht so kulturaffin sind, konnten nicht nachvollziehen, dass man für einen Konzertsaal so viel Geld ausgibt.

Und mittlerweile?

Heute muss man, glaube ich, niemanden mehr überzeugen. Jetzt wo alles fertig ist, sieht man nur noch diese unglaubliche Schönheit, diese genialen architektonischen Details, die so liebevoll dem Standort angepasst sind. Schon vor der Eröffnung ist die Elbphilharmonie das neue Wahrzeichen von Hamburg. Welche Stadt weltweit kann das schon von einem neuen Gebäude behaupten. Ich glaube, alle Hamburger sind inzwischen stolz darauf. Als ich vor ein paar Wochen in die Elbphilharmonie kam, erschien sie mir fast wie eine Kathedrale. Wirklich atemberaubend. Besonders auch deshalb, weil ich schon einmal im September 2014 auf der Baustelle war und mir nicht vorstellen konnte, wie großartig das Ergebnis einmal sein würde

Was bedeutet es für Sie persönlich, bei so einem großen Event dabei zu sein?

Es bedeutet mir viel. Wir haben den Bau jetzt so viele Jahre verfolgt und zeitweilig schon nicht mehr daran geglaubt, dass er jemals fertig werden würde.Die "Arche" erklingt zum allerersten Mal, wird ein berühmtes und auch viel gespieltes Werk, da bin ich mir sicher - vorausgesetzt natürlich, ein Konzertsaal verfügt über die räumlichen Voraussetzungen. Und außerdem bin ich glücklich darüber, dass wir in unserer 189. Konzertsaison diese Eröffnung zusammen mit unserem wunderbaren Chef Kent Nagano zelebrieren dürfen.

Am Freitag spielen Sie dann ihr erstes Konzert in der Elbphilharmonie. Sind sie nervös?

Für mich ist das reine Vorfreude auf ein großartiges Ereignis.

Das Interview führte Katrin Ruhl