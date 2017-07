Die Fußball-Nationalmannschaft der USA hat das Finale des Gold-Cup-Turniers auf heimischem Boden erreicht. Die Mannschaft von Trainer Bruce Arena besiegte Costa Rica im Halbfinale am Samstag (Ortszeit) in Dallas mit 2:0 (0:0). Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgte Jozy Altidore in der 72.Spielminute für das 1:0. Clint Dempsey (82.) erhöhte zum 2:0-Endstand. Im Finale trifft die USA auf den Sieger der Partie zwischen Mexiko und Jamaika, die am Sonntag in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien ausgetragen wird. Das Gold-Cup-Finale findet am Mittwoch im kalifornischen Santa Clara statt.