Um die Sicherheit am und um den G20-Gipfel in Hamburg zu gewährleisten wird das Gelände in Sicherheitszonen eingeteilt. Rund um den Gipfel sind 30 Demonstrationen angemeldet. Schon heute zogen G20-Gegner durch die Stadt.

Zum G20-Gipfel am 7. und 8. Juli wird Hamburg zum Zentrum der Weltpolitik. Staats- und Regierungschefs aus aller Welt werden erwartet – genauso wie Tausende teils gewaltbereite Demonstranten. Schon am Samstag zogen G20-Gegner durch die Stadt.

Dabei ist ein genauerer Blick auf das Wirken Röllers und seiner Mitstreiter gerade deshalb interessant, weil die Spitzenbeamten jene Arbeit machen, für die ihre Chefinnen und Chefs später im Rampenlicht stehen. In der Regel gibt es vor einem G20-Gipfel vier so genannte "Sherpa-Treffen", bei denen die Gipfel-Themen verhandelt und ausgearbeitet werden. Den Sherpa-Begriff verbinden viele Menschen zwar eher mit Bergführern und Lastenträgern aus dem Himalaja, die dafür sorgen, dass andere die höchsten Gipfel der Welt erklimmen können, aber im übertragenen Sinn erfüllt Röller für Merkel die gleiche Funktion.

Ein überraschendes Trump-Manöver, ein weiterer Giftgasangriff in Syrien oder ein großer Terroranschlag – nur drei von vielen Szenarien, die Lars-Hendrik Röllers Arbeit von Monaten mit einem Schlag zunichtemachen könnten. Seit Dezember 2016 bereitet er als persönlicher Beauftragter der Bundeskanzlerin den G20-Gipfel in Hamburg inhaltlich vor. Er ist eine Art Zeremonienmeister, der im Hintergrund Programm und Ergebnisse der Gipfelshow der 20 mächtigsten Staats- und Regierungschefs der Welt plant.

Lars-Hendrik Röller und sein "Sherpa-Stab“ bereiten den G20-Gipfel in Hamburg inhaltlich vor - in etlichen Runden werden die Ergebnisse des Gipfels vorverhandelt. Die Arbeit vollzieht sich im Verborgenen und wird als "intransparent" kritisiert. Ohne aber geht nichts beim Gipfel.

Wenn Bergsteiger zum Beispiel aus Europa oder Amerika den Mount Everest besteigen, helfen ihnen fast immer Einheimische. Sie schleppen unter anderem das Essen und die Zelte auf ihrem Rücken den Berg hinauf. Damit verdienen sie Geld. Die Helfer werden Sherpas genannt, weil viele von ihnen aus dem Volk der Sherpa stammen und dies auch im Namen tragen. Die Sherpa leben seit Jahrhunderten im Himalaya. Sie sind gut an die Kälte angepasst und kommen mit wenig Sauerstoff aus. Und sie kennen sich gut in der Gegend aus.

"Die Sherpas bewegen sich in mehreren Gruppen auf den Gipfel zu"

Insbesondere beim Aushandeln der Klima- und Wirtschaftspolitik ist das ein schwieriger Prozess. "Da ist viel Moderationsgeschick gefragt", sagt G20-Expertin Gronau. Die vier Sherpa-Treffen in Berlin, Frankfurt am Main, München und Hamburg dienten deshalb auch dafür, die anderen Chefunterhändler persönlich kennenzulernen und auszutesten. "Da wird dann im persönlichen Kontakt ausgelotet, wo sich Handlungskorridore auftun oder wo es Widerstände gibt und gegebenenfalls Zugeständnisse gemacht werden müssten, um die eigenen Ziele an anderer Stelle durchsetzen zu können", sagt Gronau.

Das ist aber nur ein Teil des Sherpa-Dienstes. Lars-Hendrik Röller muss auch nach Innen koordinieren und die Informationsstränge zusammenführen. Für die Themen Finanz- und Wirtschaftspolitik, Arbeit, Gesundheit, Landwirtschaft, Digitales et cetera holen sich Röller und sein Sherpa-Stab des Bundeskanzleramts Expertise aus den jeweiligen Fachministerien. Gronau spricht von parallel verlaufenden Verhandlungssträngen in den wichtigsten Ressorts. Es gebe verschiedene "Sherpa-Tracks". Das heißt: "Die Sherpas bewegen sich in mehreren Gruppen auf den Gipfel zu", so Gronau.

Trump, Putin und Erdogan könnten Agenda durcheinanderwirbeln

Die Expertise der Fachministerien nimmt der Sherpa-Stab auf - und geht es nach Röllers Plan, fließen die wichtigsten Ergebnisse unverwässert mit ein in die G20-Gipfelerklärungen, die so genannten Kommuniqués, an denen die Sherpas seit Monaten inhaltlich feilen. Das Ergebnis dieser Arbeit ist nun schon greifbar. "Das G20-Gipfel-Abschlussdokument steht in wesentlichen Zügen schon vor dem Gipfel fest", bestätigt Politikwissenschaftlerin Gronau.

Merkels Vertrauensmann Lars-Hendrik Röller kann sich dennoch nicht beruhigt zurücklehnen, schließlich könnte ein aus deutscher Sicht gelungener G20-Gipfel Röllers Karrierehöhepunkt werden. Andererseits könnte die schöne Gipfel-Agenda aber auch noch einmal kräftig durcheinandergewirbelt werden. Dafür braucht es nicht einmal das Schlimmste, eskalierende Gewalt und Terror. Denn auch die G20-Teilnehmer Trump, Putin und Erdogan sind immer wieder für eine Überraschung gut.