Umweltschützer

Bekannte Umweltschutz-, Sozial- und Entwicklungsorganisationen sowie Gewerkschaften rufen bereits für Sonntagmittag zu einer ersten großen Protestkundgebung durch die Innenstadt auf. Die sogenannte "G20-Protestwelle" soll von einer Bootsdemonstration auf der Alster begleitet werden. Getragen wird das Protestbündnis von großen Organisationen wie Greenpeace, WWF, Oxfam und dem Deutschen Gewerkschaftsbund.

Dazu kommen Initiativen aus dem kirchlichen, landwirtschaftlichen und sozialen Bereich. Unterstützt wird es von Grünen und Linken. Die Organisatoren erwarten zehntausende Teilnehmer. Ihnen geht es um Forderungen nach einer besseren Klimaschutz-, Handels- und Sozialpolitik. Die Demonstration soll "friedlich und bunt" sein. Die Polizei hat im Vorfeld keine Hinweise auf gewalttätige Aktionen.

Radikale Linke

Mutmaßlich weit weniger friedlich werden die von linksradikalen Aktivisten geplanten Proteste werden. Als potenziell besonders krawallträchtig gilt etwa eine für den Vorabend des G20-Gipfels am Donnerstag geplante Demonstration unter dem Motto "Welcome to Hell" (Willkommen in der Hölle), die an der Reeperbahn starten und rund um den Tagungsort in den Messehallen führen soll.

Deren Organisatoren erwarten nach eigenen Angaben bis zu 10.000 Teilnehmer aus dem harten Kern der linken und autonomen Szene. Sie bezeichnen ihre "antikapitalistische Demonstration" selbst als "Auftakt zur heißen Phase der direkten Aktionen und Blockaden gegen den G20-Gipfel", die ab dem am nächsten Tag folgen sollen.

Unübersichtlich wird es vermutlich am ersten Gipfeltag. Unter dem Motto "Block G20 - Colour The Red Zone" rufen linke Aktivisten zu massenhaften Stör- und Blockademaßnahmen auf. Wer sich daran wie beteiligt, ist vorab schwer einzuschätzen. Ziel der Initiatoren ist es, den Gipfelablauf zu stören - etwa durch das Eindringen in die Sicherheitszonen und die Blockade von Zufahrten.

"Unsere Aktionsform sind angekündigte Massenblockaden, die aus Menschen bestehen werden, sowie Materialblockaden", heißt es im Aufruf. Für Freitagabend ist zudem die linksradikale Demonstration "G20 entern - Kapitalismus versenken" geplant. Ziel sei es, "diesen Gipfel mit allem, was wir haben, zu stören", erklärten deren Organisatoren. Linke Aktivisten wollen auch den Hafen blockieren.

G20-Kritiker

Am zweiten Gipfeltag am Samstag wollen zehntausende G20-Kritiker zu einer zentralen Großdemonstration zusammenkommen, die sie vom Hauptbahnhof bis in die Nähe der Tagungsorts in den Messehallen führen soll. Auch sie steht unter einem kapitalismuskritischen Motto und soll den "gemeinsamen Abschluss der Tage des Protests und Widerstands" bilden. Nach Angaben von Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) ist auch dabei mit Ausschreitungen zu rechnen.

Die Organisatoren erwarten nach eigenen Angaben bis zu hunderttausend Teilnehmer. Zu den Organisatoren gehört unter anderem auch der Linken-Bundestagsabgeordnete Jan van Aken. In dem vielschichtigen Demonstrationsbündnis sind neben Organisationen wie Attac oder der Alevitischen Gemeinde der Hansestadt auch linksradikale Gruppen vertreten, die bei "Welcome to Hell" und "G20 entern" mitmachen.

Weitere

Während des Gipfels sind zudem viele weitere Kundgebungen, Aufmärsche und kleinere Veranstaltungen geplant. Auch bei diesen ist die Bandbreite recht groß. Sie reicht von einem Friedensgebet über Mahnwachen bis hin zu einer weiteren Großdemonstration des bürgerlichen Bündnisses "Haltung Hamburg", das am Sonntag seine inhaltliche Kritik gegen das Gipfeltreffen auf die Straße bringen und sich dabei von gewaltsamen Protesten abgrenzen will. Dieses wird etwa von Unternehmern, Sportlern und Kulturschaffenden unterstützt.