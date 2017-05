Die Klamotten des Westens, gefertigt in den Armenhäusern der Welt: Kritiker sprechen von Sklavenarbeit für die Konsumtempel. Ökonomen sehen dagegen Chancen für ärmere Länder. Die G20-Arbeitsminister haben sich nun zu fairen Löhnen bekannt. Arbeitsministerin Nahles wertet das als Erfolg.

Ein Streifzug durch die Kleiderläden in deutschen Fußgängerzonen macht wenig Hoffnung. Trendy, cool, billig - so präsentieren die großen Ketten stapelweise ihre Klamotten. Aber war da nicht was? Etwa der Einsturz einer Kleiderfabrik in Bangladesch mit mehr als 1.000 Toten vor vier Jahren? Aufrufe für höhere Löhne und menschenwürdige Arbeitsbedingungen in den Entwicklungsländern, wo Waren auch für den deutschen Markt hergestellt werden?

Arbeitsministerin Andrea Nahles nennt auf einem Treffen mit ihren G20-Kollegen in Bad Neuenahr erschreckende Zahlen: 170 Millionen arbeitende Kinder, 20 Millionen Zwangsarbeiter - und jedes Jahr 2,3 Millionen tödliche Arbeitsunfälle. Immerhin: Zum Abschluss des Treffens bekennen sich die Arbeitsminister der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Freitag zu besseren Arbeitsbedingungen und fairen Löhnen.

170 Millionen arbeitende Kinder in Textilbranche

Gastgeberin Nahles kündigt überdies an, dass Deutschland weitere zwei Millionen Euro in den Fonds zur Eindämmung tödlicher Arbeitsrisiken in diesen Ländern einzahlt. Norwegen gebe umgerechnet rund 320.000 Euro dazu und auch drei, vier weitere Länder hätten Zahlungen zugesagt. Bislang sind 7,5 Millionen Euro in dem Fonds.

"Wie die Vergangenheit gezeigt hat, sind G20- und G8-Gipfel vor allem eine große Show", schimpft indes Niema Movassat, Linken-Experte für wirtschaftliche Zusammenarbeit. "Die vollmundigen Ankündigungen sind häufig das Papier nicht wert, auf dem sie stehen."

Kritiker: Zustände wie in der Sklaverei

Nahles weist das zurück: "Wir sind hier ja keine gesetzgebende Versammlung." Immerhin hätten sich die so unterschiedlichen G20-Staaten auf gemeinsame Bekenntnisse im Kampf gegen ausbeuterische Arbeit geeinigt. Und es gebe den Fonds. Nahles nennt das Treffen einen Erfolg.

Ob Bangladesch, Pakistan oder China - in vielen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas wird billig für den Weltmarkt produziert. Zustände wie in der Sklaverei herrschen dort oft - sagen nicht nur Linke, das merkte vor wenigen Jahren auch Entwicklungsminister Gerd Müller von der CSU an. Vom deutschen Ladenpreis eines in Bangladesch hergestellten T-Shirts gehen nur wenige Cent an die Näherin.

Profit statt Menschenrechte in Textilbranche?

Kanzlerin Angela Merkel behauptete noch am Tag vor dem G20-Treffen vor Gewerkschaftern: "Wir als Deutschland fühlen uns verantwortlich, dass wir nicht ein Leben auf Kosten anderer führen." Doch wer in Deutschland, etwa welcher Konsument beim Einkaufen, denkt wirklich daran?

Uwe Kekeritz, Grünen-Experte für Entwicklungspolitik, fordert: "Merkel muss ihren Worten nun Taten folgen lassen." Movassat und Kekeritz haben vor allem die Unternehmen im Verdacht, nur auf den Profit zu blicken - statt auch auf die Menschenrechte. "Die Erfahrung zeigt: Freiwillige Ansätze sind zum Scheitern verurteilt", sagt Kekeritz. "Es braucht endlich gesetzliche Regelungen, die Unternehmen dazu bringen die Menschenrechte entlang der gesamten Lieferketten zu schützen und die Umwelt nicht zu belasten."

Konsumenten müssen auswählen

Ausbeutung und Profitgier - ist das wirklich das Prinzip, wenn westliche Unternehmen in Entwicklungs- und Schwellenländern produzieren lassen? "Probleme gibt es", sagt Holger Görg, der beim Kieler Institut für Weltwirtschaft internationale Arbeitsteilung erforscht. "Doch die Kritiker übersehen die positiven Effekte." So seien Unternehmen in den ärmeren Ländern, die mit internationalen Konzernen kooperieren, laut Studien im Schnitt produktiver - und sie zahlten höhere Löhne.

Schon heute kommt laut Görg bis zu einem Drittel der Wertschöpfung, die in deutschen Produkten steckt, wegen der teils globalen Herstellung aus dem Ausland. Görg meint, das Bewusstsein auch in Deutschland wachse, dass dabei Arbeitnehmerrechte und Umweltstandards zählen. Weniger noch bei Kleidung, mehr bei Nahrungsmitteln und anderen Waren. "Konsumenten scheinen darauf zu achten, Unternehmen scheinen darauf zu reagieren."

Afrika im Fokus der Textilbranche

Der Wirtschaftsexperte ist überzeugt: "Die Einbeziehung in Wertschöpfungsketten hat zum Beispiel für Südkorea, Thailand oder China sehr starke Entwicklungseffekte gehabt." Nun gebe es die Hoffnung, dass auch mehrere afrikanische Länder einen ähnlichen Weg gehen. Äthiopien, Kenia, Uganda, Niger - hier wird teils schon für den Weltmarkt produziert, auch etwa von chinesischen Firmen.

Beispiel Äthiopien: Es zählt mit seinen rund 100 Millionen Einwohnern zu den ärmsten Staaten der Welt. Die Regierung hofft, dass zu den aktuell knapp 50.000 Beschäftigten im Textilsektor in den kommenden vier Jahren weitere 350.000 Arbeiter hinzukommen. Jetzt kommt es laut Experten hier darauf an, Fehler aus anderen Ländern zu vermeiden.