Es geht um die heißen Themen der Weltwirtschaft: die Steuerpläne von Donald Trump und mal wieder das Überleben Griechenlands. Was den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble aber gerade besonders umtreibt: der direkte Nachbar Frankreich.

Am 26./27. Mai 2017 findet im sizilianischen Taormina das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G7 statt. Im Mittelpunkt werden die Themen Weltwirtschaft, Außenpolitik, Sicherheit der Bürger und Bürgerinnen sowie ökologische Nachhaltigkeit stehen. Mit massiven Sicherheitsvorkehrungen bereitet sich Taormina auf das Treffen der Mächtigen vor.

von Reinhard Schlieker

Beim G7-Gipfel im pittoresken Taormina wird insbesondere ein Themenbereich dafür sorgen, dass die Teilnehmer touristische Schönheiten verpassen: die Wirtschaftspolitik. Vor allem die Neuen dürften Unruhe bringen. Doch eine gemeinsame Abschlusserklärung muss dennoch kommen - das ist so Sitte.

Die ehrwürdige Tradition der Treffen seit 1975 erlaubt kein Scheitern, mögen die Positionen der sieben wichtigsten Industrienationen des Planeten auch noch so weit voneinander entfernt sein. Allenfalls gesichtswahrende Vertagung ist erlaubt. Den "Sherpas", jenen hochrangigen Regierungsbeauftragten, die den Gipfel vorzubereiten haben, dürfte in letzter Zeit manches Mal angst und bange geworden sein. In vielen Bereichen gibt es Verwerfungen; da sind der Brexit und die Schuldenkrise Südeuropas, und nicht zuletzt die eigenwillige Politik des amerikanischen Präsidenten.

US-Protektionismus bedroht Weltwirtschaft

Das alles einzufangen bleibt den Routiniers vorbehalten, deren erfahrenste der japanische Premier Shinzo Abe und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel sind. Neu dagegen auch der französische Präsident – für Emmanuel Macron wird es also eine Art Debütantenball. Er steht außerdem ebenso wie die Britin Theresa May vor einer Parlamentswahl, die jeweils die Amtsinhaber zwar nicht gefährdet, aber deren häusliche Macht definieren wird.

Der dickste Brocken in Sizilien wird den Gipfelinsassen von Donald Trump vor die Höhle gerollt. Amerika, angeblich auf dem Weg zu neuer alter Größe, verfolgt einen altertümlichen Protektionismus, der aufgrund der schieren Bedeutung des Landes die Weltwirtschaft massiv schädigen kann. Dies dem eigenwilligen Präsidenten klarzumachen dürfte die hohe Kunst der Diplomatie werden. Schlagendes Argument von Trump gegenüber vor allem Deutschland: Die hiesigen Handelsüberschüsse, die von den Statistikern just Anfang Mai noch einmal nach oben korrigiert wurden.

Höherer Inlandsanteil verringert Bedeutung der Ausfuhren

Dabei wird die deutsche Seite nicht müde, die differenziertere Sicht der Dinge zu vermitteln, welche die große Mehrheit der Wirtschaftswissenschaftler ebenso teilt: Deutsche Exporte bedingen immer auch einen Transfer von Kapital ins Ausland, welches davon seinen Nutzen hat. Sei es der Bau von Fabriken direkt im Abnehmerland, sei es die Bildung von Sparvermögen dort, seien es, ja auch das, Hilfsgelder für Griechenland. Zudem fließen in die Waren für den Export durchschnittlich 25 Prozent Wertschöpfung aus dem Ausland ein – seien es in Polen gefertigte Teile oder in Tschechien erfolgte Forschung – die betreffenden Länder würden sich wundern, fiele das alles weg.

Kaum bestreitbar ist die Tatsache, dass inländische Investitionen, auch staatlicherseits, die Bedeutung heimischer Nachfrage erhöhen und damit quasi automatisch die Balance in Richtung weniger Export verschieben könnten: Da der Überschuss immer in Prozent der Wirtschaftsleistung eines Landes gemessen wird (bei uns zur Zeit 8,7 Prozent), verringert natürlich ein höherer Inlandsanteil die Bedeutung der Ausfuhren. Und gute Straßen wie bessere Schulen wären ja nicht zu verachten.

Trump-Vorwürfe realitätsfern

In einem Punkt allerdings sind die Anwürfe der Trump-Administration völlig realitätsfern: Das ist die Annahme, Deutschland manipuliere den Eurokurs zu seinen Gunsten. Man wird ihm auch auf dem G7-Gipfel klarzumachen versuchen, dass die Zinspolitik der EZB den Außenwert des Euro maßgeblich bestimmt. Und wenn der Dollar erstarkt, hat dies immer auch mit dem Status der USA als Welt-Währungsreserveland zu tun. Angesichts weltweiter Konjunkturrisiken steigt die Nachfrage nach dem "Greenback", was natürlich Amerikas Exporteuren nicht gefallen kann, macht es doch deren Waren teurer und Einfuhren aus Europa oder Asien billiger. Da hilft es aber nichts, China oder Deutschland verbrecherischer Handelspraktiken zu bezichtigen.

Ein weiteres Phänomen könnte darüber hinaus helfen, die Gleichgewichte wieder neu zu justieren: Die deutschen Außenhandelsverbände registrieren eine Zunahme von ausländischen Direktinvestitionen hierzulande. War es in der Vergangenheit vor allem China, das deutsche Firmen und Technologie zu kaufen trachtete, so sind es neuerdings vor allem britische und US-amerikanische Investoren, die ihr Kapital in Deutschland arbeiten lassen wollen – und China fällt auf den fünften Rang zurück. Es mag überheblich klingen – aber der beste Weg zu einem ausgeglicheneren Handel ist noch immer die Stärkung der eigenen Wirtschaft.

Freihandel-Stopp wäre Schuss ins Knie

Davon ist Protektionismus das Gegenteil. Abgeschnitten von Einfuhren etwa könnte die amerikanische Industrie nur noch wesentlich kostenintensiver produzieren. Die amerikanischen Verbraucher hätten das Nachsehen. Solche Erkenntnisse empfehlen sich naturgemäß auch für den Umgang mit Großbritannien am G7-Tisch: Die Drohungen aus Kreisen der EU, mit dem Brexit auch den Freihandel zu stoppen, wäre wohl ein Schuss ins eigene Knie. Dort müsste noch die Erkenntnis reifen, dass Handel kein Spiel ist, bei dem einer gewinnt, was der andere verliert, sondern im Regelfall beide Seiten Vorteile haben, wie etwa neue Technologien, neue Arbeitsplätze oder günstigere Preise.

Was man von Seiten Europas bei Donald Trump einfordert, nämlich rationales Verhalten, sollte man vielleicht selbst auch im Umgang mit Theresa May an den Tag legen. Wirtschaft ist zum großen Teil auch Psychologie – die kann schaden oder nutzen; es kommt halt ganz darauf an.