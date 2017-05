Von Spannungen überschattet hat in Taormina der G7-Gipfel begonnen. Schwierige Themen stehen bei den Beratungen am Fuße des Ätna an. Nach dem Auftritt von US-Präsident Trump in Brüssel hätten die Teilnehmer ihre Erwartungen deutlich herunter geschraubt, sagt ZDF-Korrespondent Alexander von Sobeck.

Normalerweise habe man immer eine vorbereitete Erklärung, die dann feierlich zum Schluss verkündet werde. Diesmal solle aber angeblich bis spät in die Nacht daran gefeilt werden, so von Sobeck. "Es kann allenfalls ein kleinster gemeinsamer Nenner dabei herauskommen. Gemeinsamkeiten gibt es zum Beispiel bei der Sicherheit und bei Terrorismusbekämpfung." Aber in allen anderen Bereichen, wie Freihandel, Klimawandel, Flüchtlingsfrage gingen die Meinungen extrem auseinander.

Trump habe den Europäern klargemacht, dass er seine eigenen Interessen hat, so der ZDF-Korrespondent weiter. Die Europäer sollten sich vielleicht an den alten Satz von Henry Kissinger erinnern. "Der sagte einmal: Amerika hat keine dauerhaften Freunde oder Feinde, Amerika hat nur Interessen."

Tusk: "Schwierigster G7-Gipfel"

EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte: "Es besteht kein Zweifel daran, dass dies der schwierigste G7-Gipfel seit Jahren sein wird." Auch die Bundesregierung stellt sich angesichts der vier neuen Staats- und Regierungschefs in der Gruppe der sieben großen Industriestaaten auf schwierige Beratungen ein.

Neu in der G7-Runde sind neben US-Präsident Trump auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May sowie Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni. May wollte den Gipfel wegen der Terrorgefahr in Großbritannien vorzeitig verlassen. Zur G7-Gruppe gehören die USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien sowie Kanada.

Trumps Berater erwartet "kontroverse Debatte"

Vor dem Gipfel hat Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn faire Handelsregeln angemahnt. "Wir werden weiter kämpfen für das, was wir glauben richtig ist: Das ist freier, offener und fairer Handel", sagte Cohn. "Wir werden eine sehr kontroverse Debatte über den Handel haben und wir werden darüber reden, was frei und offen bedeutet." Es gehe um faire Spielregeln.

Zum Thema Klima sagte Cohn, Trump müsse der US-Wirtschaft wieder zu Wachstum verhelfen und Jobs schaffen. "Wir müssen Vorschriften los werden, die Wachstum behindern." Trump sorge sich um die Umwelt, aber auch sehr um die Schaffung von Arbeitsplätzen für amerikanische Arbeiter. Die Standards des Pariser Abkommens bremsten das Wachstum der US-Wirtschaft.

Die Frage sei, ob die Verpflichtungen bindend seien oder geändert werden könnten. "Wir wissen, dass das Niveau, dem die frühere US-Regierung zugestimmt hat, höchst lähmend für das wirtschaftliche Wachstum der USA wären." Die Europäer hätten es leichter, ihre Verpflichtungen zu erfüllen."Es sind wirklich ungleiche Wettbewerbsbedingungen", sagte Cohn. Trump werde es nicht mitmachen, dass es Umweltschutzbeschränkungen gebe, "die für uns ungerecht sind". Trump will nach eigenen Worten erst danach eine Entscheidung über einen Ausstieg aus dem Pariser Abkommen fällen.

Tausende Demonstranten erwartet

Zu dem Gipfel in Sizilien bringen sich auch die Gegner in Stellung. Zu der größten Demonstration werden am Samstagnachmittag in dem Ort Giardini Naxos - südlich vom Tagungsort der Staats- und Regierungschefs in Taormina - mehr als 3.000 Teilnehmer erwartet. "Wir sprechen über das, was beim Gipfel nicht zur Sprache kommt - Menschenrechte zum Beispiel", sagte Gianmarco Catalano vom Organisationskomitee der Proteste "No G7" am Freitag. Es solle ein friedlicher Protest werden. "Es geht hier nicht um Gewalt." Beim anstehenden G20-Gipfel in Hamburg Anfang Juli werden wesentlich mehr Demonstranten erwartet.

Aus Angst vor Randale wurden Geschäfte und Restaurants in Giardini Naxos dennoch schon am Freitag verbarrikadiert. "Wir wurden angewiesen alles zu schließen und Stühle, Tische und Schirme wegzuräumen", sagte Antonio Pugliese, der eine Bar an der Demonstrationsstrecke betreibt. "Wir hoffen, es bleibt friedlich. Aber man kann ja nie wissen."