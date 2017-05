von Bettina Schausten

Vom Gipfelort aus in Taormina kann man den Ätna sehen. Zu Füßen des berühmten Vulkans auf Sizilien treffen sich die Großen der Welt in unruhigen Zeiten. Gleich vier von ihnen sind neu in der Runde - und der Ertrag des Treffens ungewiss. Donald Trumps Auftritt bei der NATO stimmt nicht hoffnungsfroh.

G7-Gipfel sind Treffen des Konsenses, persönlicher Austausch in schöner Umgebung, große Linien, Gemeinsamkeiten, Verantwortung für die Welt. Vielfach sind Wert und Legitimation dieser Gipfel angezweifelt worden, der diesjährige in Taormina ist eine Probe aufs Exempel, wie viel Kraft zum Konsens er entwickeln kann. Die Pessimisten glauben: wenig. Und das liegt vor allem an Donald Trump. Der US-Präsident ist einer der gleich vier neuen Teilnehmer der Runde, neben ihm sind auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die britische Premierministerin Theresa May und der italienische Gastgeber Paolo Gentiloni erstmals dabei.

Bettina Schausten, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios

Quelle: dpa

Aus deutschen Regierungskreisen heißt es höflich, es werde interessant sein, wie sich die Neuen von ihren Vorgängern unterscheiden würden. Im Klartext zeigt es größte Verunsicherung, was man am Ende in eine gemeinsame Gipfelerklärung überhaupt hineinschreiben kann. Sie werde wohl kürzer werden als sonst, man erwartet ein Ringen der Verhandler die Nacht hindurch, es werde "schwierig".

TTIP vielleicht doch noch nicht tot?

Zu den Problemthemen, die man mit den Amerikanern hat, gehören vor allem die Themenfelder Handel und Klima. Das Bekenntnis zu einem freien Handel ist ein Klassiker jeder Gipfelerklärung. Letztes Jahr im japanischen Ise-Shima etwa hieß es: "Wir bekräftigen unser Eintreten für offene Märkte und die Bekämpfung aller Formen von Protektionismus." Schwer vorstellbar, dass Trump einen solchen Satz unterschreibt, der in den ersten Monaten seiner Präsidentschaft von seiner America-first-Haltung nicht abgerückt ist. Wie wird sich seine Delegation positionieren? Völlig offen. Und das gilt ebenso für das Thema Klimapolitik.

Das Pariser Klimaabkommen steht auf dem Spiel. Ob sich Trump, der den menschengemachten Klimawandel negiert, zum Abkommen bekennt oder es verwirft, auch das ist offen. Im Berliner Kanzleramt erwartet man nicht, dass sich die USA in Taormina festlegen werden. Hier wollen Angela Merkel, aber auch Frankreichs Präsident Macron auf Trump einwirken - etwa, in dem sie ihm eine Studie präsentieren, die aufzeigt, dass sich Klimapolitik und Wachstum nicht ausschließen.

Klimaschutz bringt Jobs, eine solche Gleichung müsste Trump einleuchten, hofft man. Und setzt darauf, dass Trump nicht alles tut, was er jemals angekündigt hat. Inzwischen findet er die NATO nicht mehr gänzlich "obsolet" und die deutsche Regierung will aus dem Weißen Haus keine weiteren Signale für befürchtete Importzölle, dafür aber Hinweise empfangen haben, dass das Freihandelsabkommen TTIP vielleicht doch noch nicht tot ist.

Taormina als Wegbereiter für Hamburg

Trump bleibt unberechenbar, das hat auch sein Auftritt beim NATO-Gipfel gezeigt, wo er die Partner offen brüskierte. Und dennoch: Unter den Europäern setzt vor allem Angela Merkel als Dienstälteste im Gipfel-Kreis auf den Ansatz "Betreutes Regieren". Für sie ist es der zwölfte G7-Gipfel und nicht wenige in Europa trauen es - wenn überhaupt jemandem - dann ihr, der deutschen Kanzlerin, zu, wieder mal einen politischen Kraftprotz auf der Weltbühne zu zähmen.

Merkel lehnt diese Rolle regelmäßig ab. Aktuell würde ihr genügen, wenn Trump in Sizilien nicht in allem den Blockierer gibt. Damit nämlich würde er zugleich einen Erfolg bei "ihrem" Gipfel in sechs Wochen verstellen, wenn sich die G20 unter deutscher Präsidentschaft in Hamburg treffen.

Als Zweisprung betrachtet die deutsche Delegation beide Gipfel. In Sizilien sollen, wenn schon keine Fortschritte zu erwarten sind, zumindest Rückschritte verhindert werden, was wiederum Fortschritte bei G20 weiter möglich macht. Hier hat Merkel die Obama-Doktrin übernommen, die mit Blick auf seinen Nachfolger lautet: Möglichst viel halten vom früher Erreichten.

Abtasten mit mühsamen Kompromissen

Dass das gerade mit Blick auf die Problemthemen Handel und Klima schon schwierig genug sein wird, ist offensichtlich. Hinzu kommt das Flüchtlings- und Migrationsthema, das als drittes grundsätzliches Streitthema gelten kann und ebenfalls wenig Konsens für die Schlusserklärung beisteuern kann. Auswege wird man suchen, indem man positive Akzente der Gemeinsamkeit bei anderen Themen setzen wird – bei der Gesundheitspolitik, beim Thema Frauenförderung, vielleicht auch beim gemeinsamen Kampf gegen den Terrorismus.

Ein G7-Gipfel der besonderen Art, einer, der auch zeigen wird, ob dieses Gipfel-Format noch Zukunft hat. Die G7 haben sich - das hat auch der Rausschmiss des zeitweilig achten Partners Russland nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim belegt - zunehmend als Wertegemeinschaft verstanden. Über Werte jenseits guter Deals hat man Donald Trump bisher wenig sprechen hören.

Es wird ein Abtasten werden in Taormina mit mühsamen Kompromissen. Jedenfalls in einem dürften sich die Sieben inklusive Trump einig sein: Dass der Blick auf den Ätna einfach "amazing" ist.