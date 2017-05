Am Wochenende findet in Peking die Seidenstraßen-Konferenz statt. China gibt sich weltoffen. Mehrere Regimegegner wurden aus dem Gefängnis entlassen – und erheben Foltervorwürfe.

Ein neues Gesprächsforum soll Deutschland und China einander näher bringen. Bei seinem Besuch in Peking hat Außenminister Gabriel Geschenke mitgebracht - Trikots von Schalke und Bayern München etwa. Aber Er hat nicht nur Freundlichkeiten im Gepäck.

Als Zeichen der Freundschaft überreichte Bundesaußenminister Sigmar Gabriel der Regierung in Peking ein Trikot von Schalke 04, ein Hemd von Eintracht Frankfurt, eins von Bayern München und schließlich eins der deutschen Fußballnationalmannschaft.

China will vom Weltmeister lernen

Vize-Ministerpräsidentin Liu Yandong eröffnete in Peking zusammen mit dem deutschen Außenminister ein neues gesellschaftliches Dialogforum der beiden Länder. Das neue Gesprächsformat soll Deutschland und China besonders in den Bereichen Kultur, Bildung, Wissenschaft und im Sport einander näher bringen. Vor einem halben Jahr unterzeichneten beide Seiten in Berlin bereits Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit im Fußball: Wie in Politik und Wirtschaft will China auch im Fußball in den Kreis der Großmächte aufsteigen und dabei vom Weltmeister lernen.

Gabriel und Liu besuchten daher gemeinsam eine Ausstellung über die deutsch-chinesische Kicker-Kooperation. Das nutzen diverse Teilnehmer des Dialogforums von deutscher Seite - über den Fleischunternehmer und Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies bis zum DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius - die stellvertretende chinesische Ministerpräsidentin mit Trikots einzukleiden. Ganz nach dem von Gabriel auf der Konferenz formulierten Motto: "Fußball ist ein wunderbarer Weg, einander kennenzulernen."

Gabriel sieht Peking in der Bringschuld

Deutschland und China könnten als die beiden "großen Kulturen des Ostens und des Westens" voneinander lernen, beschwor auch Liu eine enge Zusammenarbeit der beiden Länder und ihrer Menschen. Es gelte, sich gemeinsam den globalen Herausforderungen zu stellen - etwa im Kampf gegen Protektionismus und Populismus, fügte sie hinzu, ohne den US-Präsidenten Donald Trump zu erwähnen.

Die Bundesregierung hat bereits mit Interesse bemerkt, dass sich Peking stärker Deutschland und Europa zuwendet, seit der einer protektionistischen Wirtschaftspolitik anhängende Trump das Weiße Haus erobert hat. Doch Gabriel sieht das ökonomisch eng mit Deutschland verbundene China in der Bringschuld, was die wirtschaftlichen Beziehungen angeht.

"Faire Bedingungen" für deutsche Firmen

Beim Besuch eines Forschungszentrums von VW und Audi in Peking mahnt er "faire Bedingungen" für deutsche Unternehmen in China an. Es gehe um eine "Gleichberechtigung des Marktzugangs auf beiden Seiten". Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass deutsche Autobauer keine Nachteile gegenüber einheimischen Konkurrenten erleiden, wenn es darum geht, ein Stück vom chinesischen Milliardenmarkt der Elektromobilität für sich zu gewinnen.

Und auch weltpolitisch sieht Gabriel, der erstmals als deutscher Außenminister nach China reiste, das Riesenreich in der Pflicht. Die Bundesregierung will von der Regierung in Peking sehen, dass sie sich konstruktiv in die Lösung internationaler Konflikte einbringt.

Das beste Beispiel hat sie direkt vor der Haustür: Nordkorea. Der Verbündete Chinas provoziert die Weltgemeinschaft ohne Unterlass mit seinem Atom- und Raketenprogramm. "Wir glauben, dass die Chinesen da eine große Verantwortung haben", sagt Gabriel.

Nur chinesische Regierungsvertreter dabei

Und auch bei der gesellschaftlichen Entwicklung, bei der Teilhabe und den Menschenrechten hat China aus deutscher Sicht noch einen langen Weg vor sich. Ebenso wie Liu findet zwar auch Gabriel viele lobende Worte für den gemeinsam ins Leben gerufenen Gesellschaftsdialog. Und beide betonen bei der Eröffnungssitzung, dass die Menschen und nicht die Regierungen beider Länder den Prozess mit Leben füllen sollen.

Doch Gabriel räumt auch ein, es werde eine Zeit brauchen, "damit daraus ein echter gesellschaftlicher Dialog zwischen beiden Seiten wird". Denn ein Blick auf die Rednerliste zeigt: Während von deutscher Seite Vertreter von Stiftungen, Kultur, Sport und Forschung sprachen, ergriffen für China ausschließlich Regierungsvertreter das Wort.