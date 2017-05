In Somalia leidet mehr als jeder Zweite an Hunger, sagt die UNO und die Angst vor Anaschlägen der islamistischen Terror-Miliz Al Shabaab ist groß. Heute wird unter extremen Sicherheitsvorkehrungen ein neuer Präsident gewählt.

"Ein Äthiopier von zehn leidet an Hunger", so Welthungerhilfe-Generalsekretär Till Wahnbaeck. Die Dürre in Afrika sei eine vergessene Krise, Folge des Klimawandels und koste 1,5 Milliarden Euro.

Wegen Hitze und langen Dürreperioden leiden in Somalia hunderttausende Menschen an Hungersnot. Einige Hilfsorganisationen versuchen finanziell zu helfen, doch die örtlichen Geschäfte haben selbst kaum Lebensmittel vorrätig.

Eine Reise nach Somalia ist nicht einfach nur eine Auslandsreise. Sigmar Gabriels Besuch in einem der gefährlichsten Länder der Welt funktioniert nur mit schärfsten Sicherheitsvorkehrungen. Unter dem Eindruck von Hunger und Armut verspricht der Bundesaußenminister dem Armenhaus Afrikas neue Hilfen.

Es gibt Länder, in denen bleibt ein Besucher keinen Moment länger als unbedingt nötig. Somalia ist so ein Land. "Wir müssen wirklich los, wenn wir nicht hier übernachten wollen!", ruft die Pressereferentin des Auswärtigen Amts nervös, treibt die Journalisten zurück zu den gepanzerten Fahrzeugen, dort wo die schwerbewaffneten afrikanischen Soldaten und die Sondereinsatzkräfte des Bundeskriminalamts stehen. Außenminister Sigmar Gabriel hat sich eben noch mit ehemaligen Kämpfern der islamistischen Al-Shabaab-Miliz unterhalten, doch nun muss er schleunigst zurück zum Flughafen, Richtung Äthiopien. Es wird dunkel. Nur bei Tageslicht darf die Delegation abheben.

Rein, raus, es muss schnell gehen

Gabriel hat nun bereits knapp 20 Reisen absolviert als Außenminister. Aber Somalia ist eine Nummer für sich. Es gilt als Armenhaus Afrikas, das Paradebeispiel eines gescheiterten Staates. Das Land ist für Hunger bekannt, für Piraten und Terroristen. Seit 2012 war kein deutscher Minister mehr da. Und davor 20 Jahre lang überhaupt keiner. Und diese Minister blieben meist am Flughafen.

Gabriel wagt sich mit seinem Tross ins Land. Es ist eine Auslandsreise im Ausnahmezustand: Die Miliz Al-Shabaab terrorisiert weiter das Land, beherrscht noch weite Teile Mittel- und Südsomalias. Gabriel ist nur für siebeneinhalb Stunden dort, übernachtet in Äthiopien, fliegt mit einer UN-Propellermaschine tagsüber nach Mogadischu und Baidoa, die ist weniger auffällig als eines der größeren Bundeswehrflugzeuge. Rein, raus, es muss schnell gehen. Währenddessen muss sein Aufenthaltsort geheim bleiben, damit die Islamisten keine bösen Pläne schmieden können. Militärs und Sicherheitskräfte beschützen die Delegation.

Langsam wächst so etwas wie ein Staat

Keiner bleibt hier länger als nötig, weil alle Zwischenfälle vermeiden wollen. Dabei haben sie einen roten Teppich für Gabriel ausgelegt, bei seiner Ankunft auf dem Flughafen Mogadischu, wo 1977 die Entführung der Lufthansa-Maschine "Landshut" durch die RAF endete. Das Gelände ist heute der wohl sicherste Flecken Land in Somalia, überall stehen gepanzerte Fahrzeuge, UN-Soldaten, die Baracken von Stacheldraht und Mauern umzäunt, am Strand ist ein Maschinengewehr postiert. "Vor drei Wochen erst gab es Mörserbeschuss", erzählt ein deutscher Polizist, der beim Aufbau der somalischen Polizei im Rahmen der UN hilft. Bis 2027 soll die Polizei auf eigenen Füßen stehen können. Es ist noch ein langer Weg.

Das Lager am Flughafen wirkt sehr provisorisch, wie eine Notunterkunft für Flüchtlinge, aber hier wurde vor wenigen Wochen der neue Präsident gewählt. Hier sitzen die internationalen Organisationen, hier entsteht das künftige Botschaftsviertel. Langsam wächst hier so etwas wie ein Staat. Aus Baracken, aber immerhin. In kleinen, spärlich eingerichteten Containern trifft SPD-Minister Gabriel die Politiker und Helfer des geschundenen Landes.

Präsident sagt Termin ab

Es gibt einen Hoffnungsschimmer für Somalia. Als der Präsident Mohamed Abdullahi Farmajo vor kurzem gewählt wurde, jubelte das Volk in den Straßen. Den Termin mit Gabriel sagt Farmajo kurzfristig ab, warum, weiß keiner genau. Der Präsident muss das wirtschaftlich ruinierte Land wiederaufbauen, die staatlichen Strukturen stärken - und vor allem eine drohende Hungersnot abwehren.

In Somalia sind wegen einer anhaltenden Dürre nach Angaben der Vereinten Nationen gut sechs Millionen Menschen - etwa die Hälfte der Bevölkerung - auf humanitäre Hilfe angewiesen. Tote Ziegen und Kamele sind die Vorboten der drohenden Katastrophe. Bei der letzten Hungersnot 2011 kamen mehr als 250.000 Menschen ums Leben.

Zwei Millionen auf der Flucht

Nun fällt wieder kaum Regen in Somalia. Mehr als eine Million Menschen sind in Nachbarländer geflohen, noch einmal so viele sind Binnenflüchtlinge. Gabriel fliegt in die von Milizen umlagerte Stadt Baidoa. Als er aus der Maschine steigt, regnet es plötzlich in Strömen. Doch das eine Mal reicht nicht für die Menschen.

Gabriel stapft im Flüchtlingslager Hilac durch den Matsch. Fliegen summen durch die Menschentraube. Es stinkt nach Müll, überall kommen neugierige Flüchtlinge aus ihren Zelten, viele kleine Kinder sind darunter, die meisten tragen nicht mal Schuhe. Gabriel stoppt bei einer jungen Frau in rotem Gewand, die vor ihrem Zelt sitzt, ihr Baby im Arm. Die Dürre hat sie wie Tausende andere ins Camp getrieben. "Wir hatten Kühe, aber die sind alle tot", erzählt sie. "Ich habe nicht die Möglichkeit, zurückzugehen." Das Baby hustet. "Gibt es keine medizinische Versorgung?", fragt Gabriel ungläubig.

Gabriel will Hilfe verdoppeln

Wenig später redet er von einer katastrophalen Lage. "Sie sehen hier, dass sie keine Sicherheit schaffen werden, wenn die Leute keine Hoffnung haben", sagt er. "Dann werden sie weiter den Terroristen hinterherlaufen, weil es dann die einzige Möglichkeit ist, irgendwie zu überleben." Gabriel macht dabei einen Schwenk in die Innenpolitik: Sicherheit könne nicht nur durch Militärausgaben erreicht werden, das sei der falsche Weg. Er hatte in den letzten Wochen immer wieder steigende Rüstungsausgaben kritisiert und gleichzeitig die Bedeutung von Entwicklungshilfe betont.

Gabriel verlässt das Land so rasch wie möglich, aber nicht, ohne den Somaliern ein Geschenk dazulassen. Die deutsche Hilfe will er wegen der Dürre verdoppeln, mindestens 70 Millionen Euro mehr sagt Deutschland für die Region zu. "Jeder, der hier herkommt, merkt eigentlich sofort, worum es gehen muss." Wie vielen Somaliern das hilft und ob andere Länder mitziehen, ist ungewiss.