Mit sozialer Gerechtigkeit will die SPD im Bundestagswahlkampf 2017 Wähler zurückgewinnen. Doch von Aufbruchsstimmung ist auf der „Wertekonferenz“ der Partei wenig zu spüren.

Es wird ein politisch spannendes Jahr. Wahlen in drei Bundesländern, im Herbst die Bundestagswahl. Ein Wahlkampf, geprägt von Sorgen und Verunsicherung. Darüber hinaus wählen auch einige europäische Nachbarn. 2017 könnte ein Schicksalsjahr für Europa werden.

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel tauscht den Job mit Fraktionschef Thomas Oppermann, damit Gabriel als Kanzlerkandidat mehr poltern könnte? Alles Quatsch, sagen beide. Wie auch immer: Für die SPD bricht in Sachen Kandidatenkür die Woche der Entscheidung an.

Die Personalrochade ginge so: SPD-Chef Sigmar Gabriel verzichtet als Kanzlerkandidat auf den Posten des Wirtschaftsministers und Vizekanzlers und wechselt an die Spitze der SPD-Bundestagsfraktion. Deren Chef Thomas Oppermann würde dann Wirtschaftsminister. Über ein solches Peronaltableau würde in der SPD derzeit unter anderem diskutiert, berichtet zumindest die Oldenburger "Nordwest-Zeitung" und beruft sich dabei auf Parteikreise. "Das ist Quatsch", sagt dagegen ein Sprecher Oppermanns. "Einen solchen Tausch wird es nicht geben. Thomas Oppermann bleibt Fraktionsvorsitzender." Ein SPD-Parteisprecher dementiert den Bericht ebenfalls.

Mehr Beinfreiheit?

Tatsächlich wird über eine solche Personalrochade schon länger spekuliert. Sinn einer solchen Aktion: Wenn Gabriel Kanzlerkandidat wird, hätte er als Fraktionschef mehr Beinfreiheit im Wahlkampf und müsste sich nicht an die Kabinettsdisziplin halten.

Gabriel hat als Parteichef bei der Kanzlerkandidatur den ersten Zugriff. Gewissheit gibt es aber noch nicht. Seit langem gibt es in der SPD Vorbehalte gegen Gabriel. Besonders groß ist die Sorge, dass es dem Vorsitzenden aufgrund seiner schwachen Beliebtheitswerte nicht gelingen könnte, die SPD im Wahlkampf aus ihrem Umfragetief herauszuholen. Die einflussreiche nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft antwortete zuletzt in der "Bild am Sonntag" auf die Frage, ob sie Gabriel zur Kandidatur rate: "Die Entscheidung wird er eigenverantwortlich treffen."

Umfragen: Mehr Chancen mit Schulz

An diesem Montag kommt die Parteispitze zu einer Sitzung in Berlin zusammen, am kommenden Sonntag will die Partei bekanntgeben, wer bei der Bundestagswahl im September als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel antritt. Umfragen und internen SPD-Potenzialanalysen zufolge hätte die SPD mit dem bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz deutlich bessere Chancen gegen Merkel. Schulz gilt als Favorit für die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Außenministerium. Mitte Februar soll Steinmeier zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden.

Der von Gabriel forcierte Mitgliederentscheid zu Programminhalten wird in Teilen der Partei derweil kritisch gesehen. So sagte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten": "Mir dauert das Ganze eigentlich schon jetzt zu lange." Die SPD müsse schleunigst das eigene Profil deutlicher herausarbeiten. Auch die Entscheidung in der K-Frage komme "spät, aber nicht zu spät", meinte Weil.