Maria Scharapowa hat ihre Erfolgsserie auch im dritten Spiel nach ihrer Dopingsperre fortgesetzt. Mit dem souveränen 6:3, 6:4 gegen Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland zog die 30-Jährige beim Tennisturnier in Stuttgart ins Halbfinale ein. In 83 Minuten zeigte Scharapowa eine weitgehend überzeugende Vorstellung. Am Samstag trifft die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin in der Vorschlussrunde auf Kerber-Bezwingerin Kristina Mladenovic aus Frankreich. 15 Monate war Scharapowa zuletzt wegen MeldoniumMissbrauchs gesperrt gewesen.