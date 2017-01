Überraschend gab SPD-Parteichef Gabriel heute bekannt: Kanzlerkandidat wird nicht er, sondern Martin Schulz. Dieser habe gegen Merkel habe die eindeutig besseren Wahlchancen. Weiterhin will Gabriel auch den Parteivorsitz an Schulz abgeben.

SPD-Chef, Vizekanzler, Wirtschaftsminister - all das gibt Sigmar Gabriel auf. In Berlin verkündete er, ein anderer habe die besseren Chancen als Kanzlerkandidat und Parteichef: Martin Schulz, der Ex-EU-Parlamentspräsident. Hier die Erklärungen der beiden Spitzenpolitiker.

von Raphael Rauch

Der Bundesregierung steht eine Kabinettsumbildung bevor: Sigmar Gabriel wird Außenminister, Brigitte Zypries Wirtschaftsministerin. Der designierte Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz verbreitet in Berlin Zuversicht - und sieht die SPD als Brandmauer gegen Populisten.

Strahlend, mit wachem Blick und äußerst gut gelaunt - so präsentierte sich Gabriels Nachfolger in spe, Martin Schulz, am Abend der Hauptstadtpresse. "Zuversicht" ist das große Stichwort, das Schulz verbreiten möchte - Zuversicht für die Lage in Deutschland und in Europa, aber vor allem für die SPD.

Schulz: "Wir brauchen eine neue Führung"

"Die Zuversicht soll übertragbar werden auf die ganze Bevölkerung. Wir wollen einen Wahlkampf führen, der uns als SPD mit dem Auftrag ausstattet, dieses Land zu führen. Dieses Land braucht eine neue Führung. Wir wollen dass die Menschen, die hart arbeiten, sicher und gut leben können. Wir wollen, dass es gerecht und fair zugeht", sagte Schulz.

Damit streichelte Schulz die sozialdemokratische Seele der Genossen. Chancengleichheit soll zu einem zentralen Wahlkampfthema werden. "Die Menschen sollen nach ihren Taten, nach ihren Motiven beurteilt werden, und nicht nach ihrer Herkunft und nach ihrem Geldbeutel", betonte Schulz.

SPD als Brandmauer gegen Populisten

Zugleich sagte Schulz populistischen Strömungen den Kampf an. "Ich bin fest überzeugt, dass ein funktionierendes Europa die grundlegende Bedingung für Frieden und Wohlstand ist. Mit mir wird es keine Hatz gegen Minderheiten geben. Ich bin gegen ein Auseinanderdriften der Gesellschaft. Wir werden unser offenes Gesellschaftsmodell verteidigen. Wann immer die Demokratie gefährdet war, gab es eine Brandmauer seitens der SPD", sagte Schulz. Er versprach der Hauptstadtpresse einen "spannenden, interessanten, erfolgreichen Wahlkampf".

SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte im ZDF, die Entscheidung für Schulz sei keine Richtungsentscheidung mit Blick auf eine mögliche Koalition. In der SPD votiert der linke Flügel für ein rot-rot-grünes Bündnis, während konservative Genossen für eine Fortsetzung der großen Koalition sind.

"Wir stehen für das Thema Zusammenhalt", sagte Dreyer, und verwies auf Schulz' Europa-Kompetenz. Schulz habe sich in Europa entschieden für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt. Mit sozialen Themen wollten die Genossen nun auch hierzulande punkten. Gabriels Verzicht nötige ihr Respekt ab: "Ich finde es ein Zeichen der Größe, zu sagen: Ich stelle meine persönlichen Ambitionen hinten an", sagte Dreyer.

Was hat Gabriel geritten?

Bleibt die große Frage der Motivation von Noch-Parteichef Sigmar Gabriel, das Handtuch zu werfen. Wollte er wirklich die Partei vor einem Scheitern bewahren? War es der Wunsch, mehr Zeit für die Familie zu haben? Warum hört er just jetzt auf, wo er doch mehrere Coups feiern konnte? Er hat die Sozialdemokraten auf das umstrittene Freihandelsabkommen CETA verständigen können. Er hat, obwohl die SPD in der Bundesversammlung deutlich weniger Stimmen hat als die Union, mit Steinmeier einen SPD-Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten durchgeboxt.

Warum also ausgerechnet jetzt, als viele von Gabriel neu überrascht waren und ihn schon als gesetzt handelten, die plötzliche Kehrtwende? Gabriels Antwort ist so klar wie einleuchtend: "Weil er die besseren Chancen hat. Deswegen habe ich Martin Schulz vorgeschlagen." Natürlich sei es "keine einfache Entscheidung" gewesen, "natürlich gibt es Ambitionen". Aber das Wohl der Partei stehe im Vordergrund.

Die Umfragewerte sprechen eine eindeutige Sprache. Zwar liegt die SPD in allen Umfragen hinter Kanzlerin Merkel und der Union, allerdings trauen es viele Schulz eher als Gabriel zu, das Blatt zu wenden. Beim letzten ZDF-Politbarometer vom 13. Januar votierten 37 Prozent der Deutschen für Schulz, aber nur 26 Prozent für Gabriel als Bundeskanzler.

"Partei braucht eine einheitliche Führung"

Gabriel ist überzeugt, dass der Kanzlerkandidat zugleich auch Parteichef sein sollte. "Die Partei braucht eine einheitliche Führung", betonte Gabriel. "Beim letzten Mal waren Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur getrennt. Das soll sich auf keinen Fall wiederholen." Anfang März solle ein außerordentlicher Parteitag stattfinden, der für Schulz wohl eine doppelte Krönungsmesse wird: zum Parteichef und zum Kanzlerkandidaten.

Gabriel kündigte an, den künftigen Bundespräsidenten Steinmeier als Außenminister abzulösen, und begründete dies mit seiner internationalen Erfahrung. Er selbst wolle von Brigitte Zypries als Wirtschaftsminister abgelöst werden.

Eigentlich sollte der SPD-Fahrplan am Sonntag vorgestellt werden. Das Vorpreschen rechtfertigte Gabriel mit Rücksicht auf verschiedene Gremien, die angehört werden sollten. "Ich glaube, dass wir den Zeitplan ziemlich präzise eingehalten haben", sagte Gabriel. Am Samstag habe er sich mit Schulz getroffen, die Entscheidung sei schnell gefallen.

Schulz: "Weiß nicht, ob ich der Beste bin"

Kämpferisch, aber nicht aggressiv wie bisweilen im Europa-Parlament gab sich Martin Schulz am Abend in Berlin. Seine Rolle als Wahlkämpfer muss er erst noch finden. "Ich weiß nicht, ob ich der Beste bin in der SPD", sagte er auf Nachfrage, und lächelte in die Kameras. Ein Lächeln, das Kanzlerin Angela Merkel das Fürchten lehren könnte. Der Wahlkampf wird für sie härter als gedacht. Und für alle anderen spannender.

Dem Autor auf Twitter folgen: @raphael_rauch