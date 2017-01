Werner Lorant, früherer Trainer von 1860 München, geht die Aufgabe bei seinem neuen Verein Union Hallein in der vierten Liga Österreichs voller Optimismus an. "Das kriegen wir hin. Ein Lorant steigt nicht ab", sagte der 68-Jährige dem Löwen-Blog "dieblaue24. com" zu seinem neuen Job in Österreich. Der deutsche Fußball-Trainer bleibt nach eigenen Angaben zunächst bis zum Saisonende beim abstiegsgefährdeten 14. der Salzburger Liga. "Mich juckt's wieder. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Ich freue mich auf die neue Aufgabe", so Lorant, der von 1992 bis 2001 1860 coachte.