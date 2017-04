Die International Games Week in Berlin ist ein Festival für Computer- und Videospiele. Fachkonferenz, Jobbörse und Spiel-Turnier. Ein Highlight: die Verleihung des Deutschen Computerspielpreises. Was sind die Trends?

Von Andreas Garbe

Spiele, die ohne riesige Budgets und Werbung das Licht der digitalen Welt erblickt haben: Auf der Games Week Berlin kommen kleine Entwickler von Computerspielen ganz groß raus. Mit sehr originellen Ideen, wenn zum Beispiel Programmiersprache David im Kampf gegen Goliath hilft.

Michael Schaefer wäre um Haaresbreite kein Spielentwickler geworden. Er war Angestellter in einem Elektrofachmarkt in Vechta und hatte sich nebenbei selbst Programmieren beigebracht. Lange Zeit trug er eine Idee für ein Computerspiel mit sich herum. Es wäre wohl bei der Idee geblieben, wäre da nicht die Medien-Fördereinrichtung Nordmedia gewesen. Die finanzierte Schaefer die Entwicklung eines Prototypen und aus der Idee wurde Wirklichkeit. In einer zweiten Finanzierungsrunde bekam er noch einmal mehrere zehntausend Euro für die Weiterentwicklung. Er kündigte seinen Job und gründete die Firma Spiderwork Games. "Ich habe ja nicht mal Abitur", sagt der 38-jährige und es scheint, als schwinge da immer noch ein leicht ungläubiger Unterton in seiner Stimme mit.

Der Spieler wird zum Entwickler

Sein Spiel heißt Debugger 3.16 und sieht auf den ersten Blick wie ein normales Jump 'n' Run aus, wie ein Hüpfspiel also. An besonders kniffligen Stellen hilft jedoch Geschicklichkeit allein nicht mehr weiter. Dann muss der Spieler selbst zum Entwickler werden. Er muss Programmiercode lernen und anwenden, um bestimmte Hindernisse zu überwinden. Wer das Spiel und einen vertiefenden "step by step"-Guide erfolgreich beendet, kann mit den dadurch erworbenen Fähigkeiten sein eigenes, bescheidenes Spiel programmieren, verspricht Schaefer.

Originelle Low-Budget-Produktionen wie Debugger 3.16 werden Indie Games genannt, und viele solcher Spiele sind seit Montag auf der Games Week Berlin zu sehen und zu testen. Insgesamt elf Einzelveranstaltungen drehen sich nur um Computer- und Videospiele. Es gibt mit der Quo Vadis eine international bedeutende Fachkonferenz und eine Jobbörse für Berufseinsteiger. Fans können Blockbuster auf dem Making Games Festival vorab testen oder namhafte Entwickler treffen, etwa von Spieleserien wie Call of Duty, Assassin's Creed oder dem Klassiker Worms.

"Gaming hat sich als Kulturform etabliert"

Die Indie Games sind auf dem "A MAZE"-Festival zu bewundern, das immer mehr Interesse auf sich zieht. In den vergangenen Jahren haben Indie Games einen massiven Einfluss auf die Branche gehabt. Ursprünglich eher belächelt, erschienen um das Jahr 2010 mit Limbo und Minecraft zwei herausragende Titel, die sich seitdem millionenfach verkauften - ohne Blockbuster-Budgets und teure Werbekampagnen.

"Die sogenannten Indie-Spiele überrollen gerade den internationalen Computerspielemarkt", erklärt der Veranstalter der Games Week Berlin, Michael Liebe. "Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite sind die Werkzeuge immer zugänglicher geworden. Ich muss weniger Geld vorab investieren, um Spiele entwickeln zu können. Dadurch werden die Produktionskosten geringer. Und Gaming hat sich als Kulturform etabliert. Kreative Menschen entwickeln mittlerweile halt auch Computerspiele. Und dementsprechend gibt es viele Kreative da draußen, die eben Indie Games machen."

Inzwischen nehmen auch die großen Verlage Indie Games ernst. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Sony mit Drawn to Death einen Shooter, der aussieht, als wäre er mit Kugelschreiber auf einen linierten Schulblock gekritzelt. Noch dieses Jahr erscheint mit Cuphead ein Spiel im Zeichentrick-Stil der Dreißiger Jahre, komplett mit Texttafeln wie aus Stummfilmzeiten.

"Wie der Plattensammler von früher"

Der kommerzielle Erfolg von Indie Games mag als Gegenbewegung zum Massenmarkt verstanden werden. Natürlich werden Serien wie FIFA oder Call of Duty auch weiterhin beliebt bleiben. Allerdings erscheinen neue Titel fast jährlich und unterscheiden sich nicht immer deutlich genug von den Vorgängern. Solche Serien erscheinen manchmal wie der kleinste gemeinsame Nenner. Ein wahrer Connaisseur bevorzugt dagegen Spiele, die nicht von der Stange sind.

"Es ist wie in anderen Medienfeldern auch", glaubt Michael Liebe. "Die Identifikation mit einem bestimmten Randphänomen innerhalb des Mediums, die finden wir bei Computerspielen jetzt gerade dank der Indies sehr stark. Der Gaming-Liebhaber ist wie der Plattensammler von früher, der um die Welt reist, um die Schätze zu finden. Das ist eine gewisse Identifikationsstiftung, die damit einhergeht. Ein bisschen Rebellion vielleicht, ein bisschen den Punk raushängen lassen: 'Ich mag andere Sachen, als der Mainstream.'"

David schließt zu Goliath auf

Noch besser natürlich, wenn es das Konzept eines Indie Games' ist, zu neuen Indie Games anzuregen und erste Grundlagen dafür zu schaffen. Wer in Debugger 3.16 einen Block um zwei Felder nach links bewegen möchte, braucht dafür den Script-Befehl "block3.x-=2;". Wer möchte, dass seine Spielfigur höher springen kann, gibt den Befehl "d_jumpheight+=1;" ein. David schließt zu Goliath auf - dank Programmiersprache.Michael Schaefer ist mit seinem Spiel für den Deutschen Computerspielpreis 2017 nominiert. Gewinnt er, winken mehrere zehntausend Euro. Den übergroßen Scheck würde Bundesverkehrsminister Dobrindt überreichen. Gut, dass Michael Schaefer doch noch Spielentwickler geworden ist.