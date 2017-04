Auch in Deutschland triumphieren Erdogans Anhänger. Zwei Drittel der Türken in Deutschland, die an der Wahl teilgenommen haben, stimmten für das Präsidialsystem.

Ein Gastkommentar von Kristian Brakel

Mit dem Referendum will Präsident Erdogan drei Machtgruppen in der Türkei unter Kontrolle bekommen: die Bevölkerung, seine AKP-Partei und den Beamtenapparat. Zwar hat er die Abstimmung knapp gewonnen - seine Ziele sind damit aber noch nicht erreicht. Europa muss nun handeln.

Erdogan hatte mit einer höheren Zustimmungsrate gerechnet. Entsprechend sah er gestern, als er vor die Presse trat, auch nicht wie ein strahlender Sieger aus.

Großstädte gegen Erdogan

Überraschend war, dass einige Provinzen in Anatolien, die sonst für die AKP stimmen, mehrheitlich mit "Nein" votierten. Und auffällig war auch, dass die drei Großstädte Istanbul, Ankara und Izmir an das "Nein"-Lager fielen. Die Niederlage in Istanbul ist für Erdogan besonders bitter. Es ist die Stadt, in der er lange Zeit Bürgermeister war. Allein Istanbul trägt ein Drittel zum türkischen Bruttoinlandsprodukt bei. Und die restlichen zwei Drittel kommen fast alle aus den Regionen, die jetzt mit "Nein" gestimmt haben.

Kristian Brakel, Heinrich-Böll-Stiftung Istanbul.

Quelle: Kristian Brakel

Auf Seiten des "Nein"-Lagers überraschte, dass die Ablehnung der Verfassungsreform in den kurdischen Gebieten nicht so absolut ausfiel, wie man das nach einem Jahr Krieg erwartet hätte. Von den zwölf Provinzen, die noch 2015 an die Oppositionspartei HDP fielen, haben zwei knapp mit "Ja" gestimmt. Und auch in den anderen zehn Provinzen konnte die kurdische Opposition nicht immer überwältigende Mehrheiten verbuchen.

Wenig überraschend ist hingegen, dass das knappe Abstimmungsergebnis die Türken weiter polarisiert. Seit dem Militärputsch letzten Sommer gingen Sonntagnacht zum ersten Mal Menschen in einer nicht angemeldeten Demonstration auf die Straße. Wie zu Zeiten der Gezi-Proteste trommelten ganze Stadtviertel auf Töpfen und Pfannen, um ihren Unmut über die Regierung auszudrücken.

Keine Zollunion als Trostpflaster

Die Bevölkerung hat gezeigt, dass sie nicht mehr so geschlossen hinter dem Präsidenten steht wie noch kurz nach dem Putschversuch, als der Präsident Umfragewerte von weit über 60 Prozent verzeichnet hat. Schon die Parlamentswahlen im Juni 2015, bei denen die AKP einen gehörigen Stimmverlust einfuhr, haben verdeutlicht, dass der AKP die Wähler wegbrechen.

Ob sich das auch auf die Wahlen 2019 übertragen lässt, ist noch unklar. Dazu bräuchte die Opposition, die in verschiedene ideologische Lager zerfällt, einen gemeinsamen Kandidaten aus dem Mitte-Rechts-Spektrum. Der Vorsprung von Erdogan mag zusammenschmelzen, aber er hat trotzdem einen entscheidenden Vorteil: Konservative und Nationalisten stehen einem gesplitterten Block aus Kemalisten, Linken, links-nationalistischen Kurden und abtrünnigen Nationalisten gegenüber. Diese werden sich nur schwer auf einen gemeinsamen Oppositionskandidaten verständigen können.

Die Beziehungen zu Europa werden weiterhin angespannt bleiben. Für den Präsidenten ist klar, dass er ein Verhältnis anstrebt, dass rein auf wirtschaftliche Beziehungen mit der EU ausgerichtet ist. Da es auch in der EU viele konservative Politiker gibt, die so ein Verhältnis bevorzugen würden, stehen die Chancen beispielsweise für eine Ausweitung der Zollunion gar nicht schlecht.

Europa muss den Druck auf Ankara erhöhen

Allerdings sind die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei viel zu komplex, um sie auf die Faktoren Wirtschaft und Sicherheit reduzieren zu können. Gerade die vielen türkischen Oppositionellen und die Zivilgesellschaft in Deutschland werden dafür sorgen, dass die Entdemokratisierung der Türkei auf der Tagesordnung bleibt.

Gleichzeitig hat Erdogan das Problem, dass viele der türkischen Probleme - etwa die schlechte Wirtschafts- und die desaströse Sicherheitslage - nicht so einfach in den Griff zu bekommen sind. Je schwieriger es für die Regierung wird, positive Ergebnisse zu produzieren, desto mehr wird Erdogan sich Sündenböcke suchen. Gerade auch, weil er gegenüber Europa wesentlich weniger Druckpotential in der Hand hat, als er seinen Wähler glauben machen will.

Was Europa nun zu tun hat, liegt auf der Hand: Es darf Erdogans Kurs nicht mit einer Zollunion belohnen. Europarat und NATO müssen den Druck auf Ankara erhöhen, um Zugeständnisse besonders im Bereich der Menschenrechte zu erreichen. Und Europa muss die demokratischen Kräfte in der Türkei weiter stärken - damit der knappe Sieg beim Referendum nicht doch noch zu einem historischen Triumph für Erdogan wird.