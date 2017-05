Zahlreiche Bewohner der Stadt haben nach dem Anschlag spontan geholfen: Kinder mit ihren Eltern vereint, Betreuung angeboten, den Menschen Mut zugesprochen. Eine Reportage über Helden in der Not.

Nach dem Anschlag in Manchester ist die höchste Terrorstufe in Großbritannien ausgerufen worden. Es gibt mehrere Verdächtige, die an dem Terroranschlag beteiligt gewesen sein sollen.

Die britische Polizei in Manchester hat zwei weitere Männer festgenommen. Insgesamt sind acht Personen in Gewahrsam. In Libyen wurden der Vater und ein Bruder des Attentäters festgesetzt.

Nach dem Selbstmordanschlag von Manchester sind geheime Ermittlungsergebnisse über die Bombe und den Namen des Täters an die Öffentlichkeit geraten - laut britischer Polizei durch US-Behörden. Premierministerin May ist empört und will die Angelegenheit bei US-Präsident Trump zur Sprache bringen.

Die britische Polizei warf ihren US-Kollegen vor, Fotos von Teilen der verwendeten Bombe und den Namen des mutmaßlichen Attentäters an die Medien durchgestochen und damit die Ermittlungen in Gefahr gebracht zu haben. So erschienen in der "New York Times" Fotos von Teilen des Sprengsatzes. Außerdem waren die Ermittler empört darüber, dass der Name des Verdächtigen von US-Seite öffentlich gemacht wurde, obwohl zu diesem Zeitpunkt in Manchester und in Libyen noch Einsätze zur Festnahme möglicher Mitwisser liefen. Der britische Innenministerin Amber Rudd sagte, diese Veröffentlichungen hätten die Ermittler des Überraschungsmoments beraubt. Polizeichef Ian Hopkins erklärte, auch die Angehörigen der Opfer seien verstört, dass Beweise durchgesickert seien.

Falscher Alarm für Bombenentschärfungskommando

Premierministerin Theresa May sagte, bei den Ermittlungen seien aber Fortschritte gemacht worden. Die Terrorwarnstufe bleibt auf der höchsten Stufe. Das bedeutet, dass ein neuer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte.

Kurzzeitige Terrorangst erfasste Manchester, als im Stadtteil Hulme am Donnerstag ein verdächtiges Paket gesichtet wurde. Polizisten und Soldaten sowie ein Bombenentschärfungskommando wurden umgehend herbeigerufen. Nach gut einer Stunde hieß es aber, dass von dem Paket keine Gefahr ausging und dass die Sperrung der Gegend wieder aufgehoben wurde.

Ermittler vermuten Netzwerk

Die Ermittler gehen davon aus, dass der mutmaßliche Selbstmordattentäter Salman Abedi Teil eines Netzwerks war. Er selbst kam bei dem Anschlag auf ein Konzert der Musikerin Ariana Grande am Montag ums Leben. Mittlerweile wurden acht Männer in Gewahrsam genommen. Eine ebenfalls festgenommene Frau wurde nach kurzer Zeit wieder freigelassen. Polizeichef Ian Hopkins sagte, es seien auch mehrere Gegenstände sichergestellt worden, die für die Ermittlungen wichtig sein könnten.

Am Donnerstagmittag gedachte Großbritannien der Anschlagsopfer in einer Schweigeminute. Auf dem St.-Ann's-Platz im Zentrum von Manchester versammelten sich Menschen mit Kerzen, Blumen und herzförmigen Luftballons. Königin Elizabeth II. besuchte einige der verletzten Kinder in einem Krankenhaus.

Transit über Düsseldorfer Flughafen

In Libyen waren am Mittwoch der Vater und der Bruder des Selbstmordattentäters festgenommen worden. Der Bruder Hachem Abedi habe ausgesagt, dass er ebenso wie der Attentäter der Dschihadistenmiliz IS angehöre und sich während der Vorbereitungen zu dem Anschlag in Großbritannien aufgehalten habe, teilte Libyens Polizei mit. Ihr Vater Ramadan Abedi sei in den 90er Jahren Mitglied der radikalislamischen "Libyschen Kampftruppe" gewesen, erklärte die Polizei weiter.

Salman Abedi reiste nur vier Tage vor dem Anschlag von Libyen nach Manchester zurück. Dabei hielt er sich kurze Zeit zum Umsteigen im Transitbereich des Düsseldorfer Flughafens auf, teilte die dortige Polizei am Donnerstag mit. Kontakte habe er dort aber offenbar nicht geführt.