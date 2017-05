Die Reform der deutschen Spitzensportförderung geht in die entscheidende Etappe. Nach enttäuschenden Ergebnissen bei vergangenen Olympischen Spielen soll eine Expertenkommission helfen, Deutschlands Athleten insgesamt wieder dichter an die Weltspitze zu bringen. Innenminister de Maizere und DOSB-Chef Hörmann stellten in Berlin die fünf Mitglieder dieser sogenannten PotAS- Kommission vor. Mit dem Sportpsychologen Bernd Strauß an der Spitze will die Kommission Kriterien festlegen, um das Leistungspotenzial von Sportarten und Athleten auf Sicht von bis zu acht Jahren zu erkennen und gezielt zu fördern.