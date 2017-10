Nach Referendum in Katalonien

Video Referendum in Katalonien

Jedoch sei Madrid, die Zentralregierung, in die Falle getappt und habe den Krieg der Bilder ganz klar verloren. Die Fronten werden sich weiter verhärten, so die Einschätzung unseres Korrespondenten Theo Koll aus Barcelona.

Die spanische Zentralregierung in Madrid reagiert mit gewaltsamen Mitteln auf das Unabhängigkeitsreferendum der Region Katalonien. Spanische Polizisten stürmten Wahllokale, um die Menschen an der Stimmabgabe zu hindern.

ZDF-Korrespondent Theo Koll sieht in den Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens ein wirtschaftliches Desaster. Die EU befürchtet - so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert - im Referendum eine innerspanische Angelegenheit, eine "blutige Rechthaberei"

Schulen, Cafés und Geschäfte - alles geschlossen. In Katalonien hat der große Generalstreik begonnen aus Protest gegen die Polizeigewalt beim Unabhängigkeitsreferendum. Aber: Nicht alle machen mit - der FC Barcelona schon, zwei der wichtigsten Gewerkschaften nur zum Teil. Noch ist völlig unklar, wie das alles weitergehen wird.

Auch die Mehrzahl der Büros ist nach ersten Eindrücken zu, die Menschen versammelten sich bereits auf den Straßen für Demonstrationen. Die Gewerkschaft Confederación General del Trabajo (CGT) sprach von einer "sehr hohen Beteiligung" in der ganzen Region im Nordosten Spaniens.

Wie geht es weiter? Nach dem umstrittenen Referendum in Katalonien bereitet sich die Regionalregierung von Carles Puigdemont nach eigenen Angaben auf die Abspaltung von Spanien vor. Am Mittwoch soll im katalanischen Parlament in Barcelona der Termin für die Sitzung festgelegt werden, bei der die Unabhängigkeit der Region ausgerufen werden soll. Das soll, wie Abgeordnete erklärten, wohl zwischen Freitag und Montag nächster Woche geschehen.



Aufgerufen zum Generalstreik an diesem Dienstag hatten unter anderem Gewerkschaften, die separatistische Bürgerinitiative ANC sowie der nationalistische Kulturverein "Omnium Cultural". Parallel soll es auch Kundgebungen in der spanischen Region geben, erwartet werden Zehntausende Teilnehmer. Auch der Fußballclub FC Barcelona beteiligt sich. Die beiden größten Gewerkschaftsverbände Spaniens, CCOO und UGT, hatten sich ursprünglich dem Aufruf angeschlossen, zogen aber ihre Teilnahme am Montag zurück.

Kilometerlange Staus

Auf einigen Straßen stauten sich bereits in den frühen Morgenstunden kilometerlang Autos, weil Demonstranten die Fahrbahnen blockierten. Einige Schulen blieben geschlossen, und die öffentlichen Verkehrsmittel funktionierten nur mit einem Minimalservice. Als Folge bildeten sich etwa in Barcelona lange Schlangen in der Metro.

Bei dem gerichtlich untersagten Referendum hatten am Sonntag den Angaben der Regionalregierung zufolge rund 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt, die Beteiligung lag demnach bei 42 Prozent. Die Zentralregierung hatte betont, das Referendum sei nach der Verfassung vollkommen illegal. Bei Polizeieinsätzen, die die Abstimmung verhindern sollten, wurden knapp 900 Menschen verletzt.